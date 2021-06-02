С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ

С американцами наши хоккеисты могут сыграть только в финале, но соперник всё равно будет не из лёгких.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

На чемпионате мира по хоккею — 2021 завершён групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары. В заключительный игровой день предварительного раунда сборная России разгромила Беларусь (6:0), благодаря чему наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу стала команда Канады. В остальных четвертьфиналах сыграют США и Словакия, Швейцария и Германия, а также Финляндия и Чехия.

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Расписание четвертьфиналов на ЧМ-2021. Все матчи состоятся 3 июня

16:15 (мск) — Швейцария — Германия.

16:15 — США — Словакия.

20:15 — Россия — Канада.

20:15 — Финляндия — Чехия.

Регламент плей-офф

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Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг команд после группового этапа

1. США (первое место в группе B с 18 очками);.

2. Россия (первое место в группе A с 17 баллами);.

3. Финляндия (второе место в группе B с 17 очками);.

4. Швейцария (второе место в группе A с 15 баллами);.

5. Чехия (третье место в группе A с 13 очками);.

6. Германия (третье место в группе B с 12 баллами);.

7. Словакия (четвёртое место в группе A с 12 очками);.

8. Канада (четвёртое место в группе B с 10 баллами).

Возможная сетка плей-офф для России

Предлагаем вашему вниманию все существующие расклады для определения полуфинальных пар на ЧМ-2021. Для начала изучим варианты при победе сборной России в матче с Канадой.

1. Победили США, Россия, Финляндия и Швейцария.

США (1) — Швейцария (4), Россия (2) — Финляндия (3).

2. Победили США, Россия, Финляндия и Германия.

США (1) — Германия (6), Россия (2) — Финляндия (3).

3. Победили США, Россия, Чехия и Швейцария.

США (1) — Чехия (5), Россия (2) — Швейцария (4).

4. Победили США, Россия, Чехия и Германия.

США (1) — Германия (6), Россия (2) — Чехия (5).

5. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Швейцария.

Россия (2) — Словакия (7), Финляндия (3) — Швейцария (4).

6. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Германия.

Россия (2) — Словакия (7), Финляндия (3) — Германия (6).

7. Победили Словакия, Россия, Чехия и Швейцария.

Россия (2) — Словакия (7), Швейцария (4) — Чехия (5).

8. Победили Словакия, Россия, Чехия и Германия.

Россия (2) — Словакия (7), Чехия (5) — Германия (6).

Таким образом, мы видим, что в полуфинале Россия ни при каких обстоятельствах не сможет встретиться с командой США. В свою очередь, если «звёздно-полосатые» сенсационным образом уступят сборной Словакии, то именно с этой командой в полуфинале ЧМ-2021 и будет играть наша национальная команда, тогда в другом матче за выход в финал сыграют победители двух других четвертьфиналов.

Возможная сетка плей-офф в случае поражения России

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Теперь переходим к изучению вариантов полуфинальных пар в случае поражения сборной России в матче с Канадой.

1. Победили США, Канада, Финляндия и Швейцария.

США (1) — Канада (8), Финляндия (3) — Швейцария (4).

2. Победили США, Канада, Финляндия и Германия.

США (1) — Канада (8), Финляндия (3) — Германия (6).

3. Победили США, Канада, Чехия и Швейцария.

США (1) — Канада (8), Швейцария (4) — Чехия (5).

4. Победили США, Канада, Чехия и Германия.

США (1) — Канада (8), Чехия (5) — Германия (6).

5. Победили Словакия, Канада, Финляндия и Швейцария.

Финляндия (3) — Канада (8), Швейцария (4) — Словакия (7).

6. Победили Словакия, Канада, Финляндия и Германия.

Финляндия (3) — Канада (8), Германия (6) — Словакия (7).

7. Победили Словакия, Канада, Чехия и Швейцария.

Швейцария (4) — Канада (8), Чехия (5) — Словакия (7).

8. Победили Словакия, Канада, Чехия и Германия.

Чехия (5) — Канада (8), Германия (6) — Словакия (7).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Сергей Емельянов

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История чемпионатов мира
1957
СССР
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1975
ФРГ
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1998
Швейцария
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехия
Чехия
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
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Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
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