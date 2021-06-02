Белорусские хоккеисты вернутся домой с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты

РИГА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по хоккею, которая завершила выступление на чемпионате мира в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете из-за введенного в Латвии запрета на авиасообщение с этой республикой. Об этом ТАСС сообщил глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», — сказал он. Глава оргкомитета уточнил, что в Ригу сборная Белоруссии прилетела на самолете.

Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной. Для этого, по его словам, была необходима официальная просьба со стороны белорусских властей, однако те с таким запросом не обратились.

25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Выдача разрешений на использование воздушного пространства и аэропортов балтийской республики белорусскими авиаперевозчиками ограничивается, как и право латвийских самолетов входить в воздушное пространство соседней страны и использовать ее аэропорты.