Россия никогда не играла с такой слабой Канадой. У «кленовых» всегда были топы, а сейчас студенты и звезда «Витязя»

Сыграй накануне Германия и Латвия так, как все им и прочили, не было никакого «классико» в четвертьфинале, а эту сборную Канаду можно было смело называть слабейшей за всю ее современную историю. Дело в том, что с тех пор, как на чемпионатах мира учрежден плей-офф, родоначальники хоккея неизменно в нем участвуют. Невыход из группы стал бы позорным клеймом на карьере Жерара Галлана и всех его подопечных.

Но сыграть легальный договорняк немцы с латышами не захотели. Или не смогли? Так или иначе, канадцы идут дальше и формально мало чем отличаются от своих предшественников. За два десятка лет, что проводятся чемпионаты мира в XXI веке, «кленовые» семь (!) раз вылетали на стадии четвертьфинала. Многовато для неизменных фаворитов любого турнира. Для сравнения: россияне оступались на первой стадии плей-офф пять раз, а шведы и вовсе четыре.

Мы знаем, что канадцы в Риге уступили хозяевам, были унижены американцами, чаще проигрывали, чем выигрывали, да и вообще чудом попали в плей-офф. Но что если их сравнить с теми сборными Канады, что ранее вылетали четвертьфинале? Впервые в этом веке это случилось в 2001 году в Кельне. Тогда канадцы и россияне вылетели синхронно. Наши уступили дорогу шведам, а «кленовые» — американцам. Но тогда в составе у них были будущие обладатели Кубка Стэнли Бред Ричардс и Винсан Лекавалье, а также молодые Джо Торнтон и Патрик Марло, которые через несколько лет воссоединятся в «Сан-Хосе» и станут легендами клуба.

Через год в Швеции канадцев, которых на чемпионат мира снова повез Уэйн Флеминг (ныне покойный экс-тренер «Авангарда»), ждала та же участь. Команда во главе с обладателем «Колдер Трофи» Дэни Хитли пропустила вперед себя словаков, которые в финале обыграла сборную России. Помимо Хитли ярких исполнителей среди полевых игроков у той Канады не было, зато была пара вратарей Турко — Жигер. Первый в те годы ездил на Матчи Звезд НХЛ и был среди сильнейших вратарей лиги, а второй уже через год после ЧМ-2002 выиграет Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи».

На протяжении трех следующих лет Канада неизменно играла в финалах и дважды выигрывала золото. А в следующий раз не смогла пробиться в полуфинал только в 2010 году в… Кельне. Где однажды уже оступилась. И несмотря на поражение от сборной России со счетом 2:5, Джон Таварес с семью шайбами в семи матчах умудрился стать лучшим снайпером турнира. А еще в составе команды Крэйга Мактавиша были будущие обладатели «Норрис Трофи» Брент Бернс и Марк Джиорджано. А в атаке вместе с олимпийским чемпионом Кори Перри творили молодые, но уже неудержимые Дюшен и Стэмкос, который за «Тампу» набирал под 100 очков…

21 фотография 21 фотография 21 фотография Сборная США обыграла Канаду

Сборная России, обыграв звездную канадскую молодежь на ЧМ-2010, открыла для родоначальников хоккея портал в ад. Выглядел он как пять лет без полуфиналов чемпионатов мира. Были ли тогда команды, по составу сопоставимые с тем, что «кленовые» привезли сейчас в Ригу? Практически на каждый турнир приезжали Таварес, Эберле и О’Райлли. В 2011-м были Пьетранджело и Нэш со Спеццей. Еще через год связку Гецлаф — Перри поддерживал в обороне Данкан Кит. В 2013-м: братья Стаал, Жиру и окончательно оформившийся в суперзвезду Стэмкос.

Наверное, самой скромной сборная Канады за все эти годы была в Минске. В том самом Минске, где команда Олега Знарка взяла последнее для России золото. Тогда, как и сейчас, сам турнир был не особо представительным. Только причиной тому была не пандемия, а только-только отгремевшая Олимпиада в Сочи. Главной звездой «кленовых» считался Натан Маккиннон проводивший первый сезон в НХЛ и взявший «Колдер». Но ни он, ни другие молодые звезды вроде Юбердо и Шайфли в Минске не блеснули. Лучшим бомбардиром сборной Канады стал Джоэль Уорд, на тот момент игравший за «Вашингтон».

Во воротах у той команды играл еще не добравшийся до Уфы Бен Скривенс, а все полевые имели прочное место в клубах НХЛ. И только один нападающий — Александр Барроуз — набрал в том сезоне меньше 15 очков. Что же можно сказать про нынешнюю сборную Канаду, с которой предстоит сыграть подопечным Валерия Брагина? Даже не считая третьего вратаря, в Ригу приехали два студента, два ахаэловца, представитель КХЛ в лице форварда «Витязя» Джастина Дэнфорта, а также один игрок, начинавший сезон в юниорской лиге. Другими словами, треть состава этой Канады не играет в НХЛ.