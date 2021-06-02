Крикунов: с Канадой нужно воевать на площадке от первой до последней минуты

— Не стоит обращать внимание, на то, как канадцы играли в круговом турнире. В плей-офф это будет совершенно другая команда. С ней нужно воевать, работать на площадке с первой и до последней секунды.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Самое главное, чтобы ребята серьезно отнеслись к сопернику. Матчи между Канадой и Россией простыми не бывают. Этому соперничеству уже несколько десятков лет. У нас подобралась очень хорошая команда.