«Никогда не надо недооценивать Канаду! Тем более в матче с русскими». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом ЧМ
Расклады — это хорошо, но в одном матче может произойти любая неожиданность.
Расклады — это хорошо, но в одном матче может произойти любая неожиданность.
Как мы уже отмечали, внимание к нынешнему чемпионату мира по хоккею за океаном находится на рекордно низкой отметке. Любого канадца сейчас куда больше волнует вылет «Торонто» и выигрыш «Монреаля» в розыгрыше Кубка Стэнли, чем предстоящий четвертьфинал с Россией на турнире в Риге. Но совсем обойтись без мнений от экспертов, игроков и болельщиков все же было бы невозможно.
Обозреватель TSN Дейв Рид признал, что российская сборная выглядит сильней канадцев, но предостерег от излишней недооценки «Кленовых листьев».
«Что требуется от сборной Канады в предстоящем четвертьфинале против России? Прежде всего, это строгая игра в обороне и хорошие действия первого звена — Адама Хенрика, Коннора Брауна и Эндрю Манджиапане. Последний привнес в игру сборной необходимую энергию, после его появления в составе команда выиграла трижды. Он оказывался в нужном месте в нужное время.
Кроме этого, потребуется полная отдача от звеньев поддержки. Парни из глубины состава должны быть готовы. Да, канадцы не выглядят фаворитом, но как научил нас этот турнир, ваша лучшая игра должна быть показана в вашей последней игре. Так что ждем от сборной Канады именно этого.
У России было всего одно поражение на групповом этапе? Да, россияне весь турнир выглядят очень хорошо. Посмотрите, сколько Россия забросила шайб! 28 голов забито в 7 матчах, это по 4 шайбы за встречу — математика простая. К россиянам приехал Владимир Тарасенко, вернулся Михаил Григоренко. Среди лидеров — Толчинский, Барабанов. Эти парни могут забивать, они умеют это делать.
Но эта российская команда умеет не только забивать. В обороне там тоже собраны очень хорошие хоккеисты. И все же, вероятно, что Канада будет играть строго от обороны. Я жду, что это будет типичное дерби между русскими и канадцами, и не имеет никакого значения, кто находится в составе. Кто бы ни вышел на лед, это будет отличный матч, очередная глава принципиального противостояния», — отметил Рид.
«Впереди матч с Россией, но сначала Канаде надо поблагодарить сборную Германии. Все было в руках команды Жерара Галлана, но канадцы проиграли Финляндии по буллитам и были вынуждены ждать, чем закончится матч Германия — Латвия», — отмечает канадская франкоязычная телекомпания TVA Sports.
«Россия — Канада — это же хоккейная классика. В этом году россияне выглядели лучше как команда, с первого дня. У них есть Тарасенко, Григоренко, и, возможно, будет играть Бобровский. Но никогда не надо недооценивать канадцев! И тем более в матче против русских. Вспомните хотя бы знаменитого Пола Хендерсона. Один забитый гол в этом четвертьфинале может изменить весь турнир», — отметил канадский обозреватель официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд в подкасте Ice Hockey Show.
«Знаете, как игрок НХЛ я, конечно, предпочел бы быть недоступным для сборной на чемпионате мира, я хотел бы играть в
Мы с трудом вышли в четвертьфинал, но сейчас все начинается заново. В конце концов, свою задачу на первый этап мы выполнили», — сказал нападающий Эндрю Манджиапане.
Канадские болельщики в комментариях на сайте франкоязычной телекомпании RDS не скрывали своих опасений перед четвертьфинальным матчем с Россией.
«Наш вратарь Дарси Кемпер, конечно, умеет “воровать” победы. Но на этот раз это будет непросто. Нынешний состав сборной Канады явно не на высоте, это уровень малых хоккейных стран», — отметил Винсент Кируа.
«Какой трудный путь для Канады… Увидев состав, мы заподозрили, что золотые медали, скорее всего, будут вне досягаемости. Но не так же, чтобы переживать, что сборная вылетит после квалификационного раунда!» — считает Сильвана333. «Да уж. И жаль Марнера с Морганом Райлли уже поздно включать в состав», — съязвил Джек Шок.
«Да, у Канады много трудностей. Очевидно, что в составе сборной нет ни одной звезды, парням непросто выдерживать уровень. Но и у России были проблемы. Швейцария была выше русских в турнирной таблице, такое нечасто увидишь», — добавил Жак Ганье.
Максим Замятин