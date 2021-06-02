«Никогда не надо недооценивать Канаду! Тем более в матче с русскими». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
16:05 (мск), источник: Sport24

«Никогда не надо недооценивать Канаду! Тем более в матче с русскими». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом ЧМ

Расклады — это хорошо, но в одном матче может произойти любая неожиданность.

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Источник: Sport24

Как мы уже отмечали, внимание к нынешнему чемпионату мира по хоккею за океаном находится на рекордно низкой отметке. Любого канадца сейчас куда больше волнует вылет «Торонто» и выигрыш «Монреаля» в розыгрыше Кубка Стэнли, чем предстоящий четвертьфинал с Россией на турнире в Риге. Но совсем обойтись без мнений от экспертов, игроков и болельщиков все же было бы невозможно.

«Канада будет играть строго от обороны»

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Обозреватель TSN Дейв Рид признал, что российская сборная выглядит сильней канадцев, но предостерег от излишней недооценки «Кленовых листьев».

«Что требуется от сборной Канады в предстоящем четвертьфинале против России? Прежде всего, это строгая игра в обороне и хорошие действия первого звена — Адама Хенрика, Коннора Брауна и Эндрю Манджиапане. Последний привнес в игру сборной необходимую энергию, после его появления в составе команда выиграла трижды. Он оказывался в нужном месте в нужное время.

Кроме этого, потребуется полная отдача от звеньев поддержки. Парни из глубины состава должны быть готовы. Да, канадцы не выглядят фаворитом, но как научил нас этот турнир, ваша лучшая игра должна быть показана в вашей последней игре. Так что ждем от сборной Канады именно этого.

У России было всего одно поражение на групповом этапе? Да, россияне весь турнир выглядят очень хорошо. Посмотрите, сколько Россия забросила шайб! 28 голов забито в 7 матчах, это по 4 шайбы за встречу — математика простая. К россиянам приехал Владимир Тарасенко, вернулся Михаил Григоренко. Среди лидеров — Толчинский, Барабанов. Эти парни могут забивать, они умеют это делать.

Но эта российская команда умеет не только забивать. В обороне там тоже собраны очень хорошие хоккеисты. И все же, вероятно, что Канада будет играть строго от обороны. Я жду, что это будет типичное дерби между русскими и канадцами, и не имеет никакого значения, кто находится в составе. Кто бы ни вышел на лед, это будет отличный матч, очередная глава принципиального противостояния», — отметил Рид.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

«Впереди матч с Россией, но сначала Канаде надо поблагодарить сборную Германии. Все было в руках команды Жерара Галлана, но канадцы проиграли Финляндии по буллитам и были вынуждены ждать, чем закончится матч Германия — Латвия», — отмечает канадская франкоязычная телекомпания TVA Sports.

«Россия — Канада — это же хоккейная классика. В этом году россияне выглядели лучше как команда, с первого дня. У них есть Тарасенко, Григоренко, и, возможно, будет играть Бобровский. Но никогда не надо недооценивать канадцев! И тем более в матче против русских. Вспомните хотя бы знаменитого Пола Хендерсона. Один забитый гол в этом четвертьфинале может изменить весь турнир», — отметил канадский обозреватель официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд в подкасте Ice Hockey Show.

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«Знаете, как игрок НХЛ я, конечно, предпочел бы быть недоступным для сборной на чемпионате мира, я хотел бы играть в плей-офф. Но я против того, когда преуменьшают значение этих матчей за сборную. Когда я был подростком, то всегда мечтал играть за свою страну. Хотел играть на молодежном чемпионате мира, но меня не выбрали, это особая история. Всегда играть за сборную хотелось, я же видел, как мои сверстники надевают свитера канадской команды. Я тоже хочу быть частью этого. И мы все хотим, чтобы наша страна нас признала.

Мы с трудом вышли в четвертьфинал, но сейчас все начинается заново. В конце концов, свою задачу на первый этап мы выполнили», — сказал нападающий Эндрю Манджиапане.

«Марнера и Райлли уже не позовешь, а жаль»

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Канадские болельщики в комментариях на сайте франкоязычной телекомпании RDS не скрывали своих опасений перед четвертьфинальным матчем с Россией.

«Наш вратарь Дарси Кемпер, конечно, умеет “воровать” победы. Но на этот раз это будет непросто. Нынешний состав сборной Канады явно не на высоте, это уровень малых хоккейных стран», — отметил Винсент Кируа.

«Какой трудный путь для Канады… Увидев состав, мы заподозрили, что золотые медали, скорее всего, будут вне досягаемости. Но не так же, чтобы переживать, что сборная вылетит после квалификационного раунда!» — считает Сильвана333. «Да уж. И жаль Марнера с Морганом Райлли уже поздно включать в состав», — съязвил Джек Шок.

«Да, у Канады много трудностей. Очевидно, что в составе сборной нет ни одной звезды, парням непросто выдерживать уровень. Но и у России были проблемы. Швейцария была выше русских в турнирной таблице, такое нечасто увидишь», — добавил Жак Ганье.

Максим Замятин

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1951
Франция
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Швейцария
Швейцария
1955
ФРГ
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1974
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
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Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
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