Оттолкнуться от дна: почему ЧМ по хоккею в Риге — слабейший в истории

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оттолкнуться от дна: почему ЧМ по хоккею в Риге — слабейший в истории

Невразумительная Россия против разобранной Канады: главный матч ЧМ-2021.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Вопреки слухам, утверждавшим, что Германия и Латвия скатают договорную ничью в основное время и тем самым обеспечат себе попадание в плей-офф, немецкие хоккеисты, дабы избежать лишних кривотолков, обыграли хозяев турнира и подарили организаторам чемпионата мира и всем хоккейным гурманам четвертьфинал мечты.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

Все с начала

Понятно, что и канадцы нынче не те, да и мы представлены на турнире не всеми сильнейшими игроками, но факт извечного соперничества под громкой афишей никто уже не отменит. Кстати, по ходу нынешнего сезона сборных российская молодежка уступила канадцам в полуфинале своего ЧМ, юниоры были биты в решающем матче первенства планеты… И вот очередное свидание.

Если судить о силе команд по их выступлению на групповой стадии, то Россия и Канада просто в разных весовых категориях. Но кубковый раунд как раз и отличается тем, что в одном отдельно взятом матче может случиться что угодно. И опять, в который уже раз, есть смысл провести параллели с ЧМ-2006. Тогда в Риге россияне прошли групповую стадию без поражений, а в четвертьфинале попали на чехов, которые черт знает чем занимались по ходу первого раунда, и лишь каким-то чудом попали в плей-офф. А в итоге — поражение команды Владимира Крикунова. Мы отправились домой, а чехи дошли до финала, где уступили Швеции. Тот турнирный путь чехов — идеальный сценарий для нынешней сборной Канады. И смерти подобен для нас.

Бояться Швейцарию

В начале турнира казалось, что некоторые команды просто махнули на чемпионат рукой. Приехали в Ригу, только потому что невозможно было не приехать. И в то же время ряд сборных прекрасно понимали, что чемпионата мира, подобного нынешнему, когда гранды мирового хоккея привезли далекие от оптимальных составы, может больше и не быть. Поэтому свое надо брать здесь и сейчас.

В первую очередь нынешний турнир — шанс для Швейцарии. И всем оставшимся в борьбе командам необходимо опасаться соотечественников президента IIHF Рене Фазеля. Руководитель международной федерации в этом году покидает свой пост, и вы только представьте картину: Фазель прощается с мировой хоккейной семьей под звон золотых медалей, которые он же и вручает соотечественникам. Ну разве не красиво?

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Россия обыграла Швейцарию

В ожидании чуда

Сборные, представляющие второй хоккейный эшелон, вопреки сенсациям на старте турнира и сопутствующей истерике болельщиков, так и не смогли сотворить хотя бы один сюрприз на всех и пробиться в плей-офф. Итоговые таблицы, за исключением отсутствия шведов в четверке сильнейших группы А, имеют свой привычный вид, так как швейцарцами и немцами в четвертьфинале никого уже не удивишь.

Ближе всех к этой самой сенсации был Казахстан. Но команда Юрия Михайлиса застрелилась в игре против Норвегии. Как будто после разгрома, который казахи учинили Италии в предпоследнем матче группы, они подумали, что и игра с норвежцами, которым уже ничего не светило, сложится по схожему сценарию. А получилось все наоборот. И в итоге хоккейному Казахстану теперь только и остается, что кусать локти из-за того, что четвертьфинальное счастье было так близко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сенсация за сенсацию

И вновь перенесемся на 15 лет назад. Тогда, на ЧМ, впервые в истории проходившем в Латвии, в четвертьфинал попали как хозяева турнира, так и белорусы. И вот, спустя годы, мы замечаем, что ни о каком развитии хоккея в двух бывших союзных республиках не может быть и речи. Результаты стали хуже, а белорусы и вовсе доигрались до того, что, сотворив сенсацию в игре со Швецией, сами подарили такую же сенсацию Великобритании.

Видимо, после того поражения что-то случилось внутри коллектива, так как было заметно, что в игре против России белорусские хоккеисты на льду натурально отбывали номер. В итоге они расположились в таблице на последнем месте группы А, пропустив вперед себя даже сборную Великобритании!

Читайте также
Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ!В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!

Биполярность развития

Это напрямую свидетельствует о том, что хоккей переживает мировой кризис. Северная Америка держится на плаву из-за массовости занимающихся. В хоккейных хозяйствах Канады и США все зиждется на принципе естественного отбора. Такая система воспитания, подготовки и доводки игроков до высшего уровня действовала и в СССР, когда главенствовал не набор, а отбор юных хоккеистов. Пока на карте присутствовал Советский Союз, имела место биполярность хоккейного мира, которая и являлась краеугольным камнем популяризации игры. Обе стороны, постоянно совершенствуясь и соревнуясь друг с другом, двигали хоккей вперед. И эта советско-канадская биполярность определяла развитие хоккея и в Европе.

С развалом Союза каждый пошел своей дорогой. И в итоге пресловутые шведы, чехи и финны, так же как и мы в 90-е и нулевые, просуществовали на старых дрожжах. А с наступлением нового тысячелетия хоккейные страны начали придумывать свою систему подготовки хоккеистов. По спланированному кадровому недоразумению, российский хоккей, который во все времена славился великолепной теоретической базой и большим объемом практической работы, начиная со второго десятилетия нового века остановился в развитии. Многие предпринимали и продолжают предпринимать попытки скинуть все нынешние проблемы на пресловутые 90-е, забывая при этом, что за десять лет существования новой России в стране выросло поколение Овечкина, Малкина и Ковальчука.

Читайте также
«Раненый зверь всегда опасен»Что говорят в сборной России о матче с Канадой

Самонов или Бобровский?

Что же касается нашей сборной, то в свете решающих матчей очень напрягает поведение руководителей российской делегации. Разговоры в духе, что мы должны кого-то обыграть, чтобы кого-то куда-то не пустить, неприемлемы по определению. Тем более не имеет смысла гневить бога, когда все мы являемся свидетелями турнира, который пестрит сюрпризами, и на котором в любом отдельно взятом матче может произойти что угодно. Кстати, не удивлюсь, если в среду или четверг мы услышим призывы отомстить нынешним канадцам за все чувствительные поражения, которые мы потерпели от них за последние десять лет. Путь к победе не должен быть громогласным, золотые медали любят тишину.

А еще по-человечески жалко Александра Самонова. Дебютант сумел справиться с эмоциями и стал главным творцом победы нашей команды в группе. А теперь его, скорее всего, абсолютно незаслуженно придется менять на Сергея Бобровского. Ведь не просто же так голкипер «Флориды» перелетел через океан и отсидел шестидневный карантин? В том, что Сергей — классный вратарь, сомневаться не приходится. Да и Самонов, наверное, все понимает… Но тем, кто будет определять вратаря на предстоящую игру, важно помнить, что поражение в этом матче станет для них фатальным.

Артем Дроздов

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
«Настраиваемся на войну»: чего ждут от матча Россия — Канада
Россия никогда не играла с такой слабой Канадой
Оттолкнуться от дна: почему ЧМ в Риге — слабейший в истории
«У России проблемы». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом
Названы лучшие хоккеисты в составе сборной Казахстана на ЧМ-2021
ЧМ-2021. «За белорусов просто стыдно». Что писали российские сайты после матча, выведшего ОКР на канадцев
«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала
Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
Третьяк: Сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца
Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ
Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1951
Франция
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Швейцария
Швейцария
1955
ФРГ
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1974
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Российские хоккеисты на трибунах наблюдают за матчем Россия - Беларусь
Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России разгромила Белоруссию в матче чемпионата мира
Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса
«Могли удивить в плей-офф». Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B
До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира
У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!
Главный тренер сборной Канады не верит, что Латвия и Германия специально сыграют вничью
Ферраро: Канаде остаётся только молиться, больше ничего не можем сделать
«Величайший провал современности»: что пишут в Швеции после вылета своей сборной с ЧМ-2021
Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021
Тарасенко отметил атмосферу в сборной России на чемпионате мира
Легендарный хоккейный арбитр оценил судейство на ЧМ-2021
Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады последнего игрового дня группового этапа ЧМ
прогноз дня
Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Беларусь сегодня
Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
18Сборная России разгромила команду Беларуси
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
Германия — Латвия — 2:1. Лучшие моменты
Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Прошкин: Сборная России очень хотела обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф
Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы
Крикунов: Наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила
Каменский: Сборная России здорово играла, пусть и выиграла у шведов по буллитам
«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ
Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира
«Сказал спасибо ребятам, что галстук не подарили». Брагин и игроки сборной России — о победе над Швецией
Стали известны расклады, при которых Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Канады
Третьяк оценил победу сборной России над Швецией на чемпионате мира по хоккею
Россия выкинула шведов с чемпионата мира. «Тре Крунур» впервые в истории — без плей-офф!
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь