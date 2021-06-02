Оттолкнуться от дна: почему ЧМ по хоккею в Риге — слабейший в истории

Вопреки слухам, утверждавшим, что Германия и Латвия скатают договорную ничью в основное время и тем самым обеспечат себе попадание в плей-офф, немецкие хоккеисты, дабы избежать лишних кривотолков, обыграли хозяев турнира и подарили организаторам чемпионата мира и всем хоккейным гурманам четвертьфинал мечты.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Все с начала

Понятно, что и канадцы нынче не те, да и мы представлены на турнире не всеми сильнейшими игроками, но факт извечного соперничества под громкой афишей никто уже не отменит. Кстати, по ходу нынешнего сезона сборных российская молодежка уступила канадцам в полуфинале своего ЧМ, юниоры были биты в решающем матче первенства планеты… И вот очередное свидание.

Если судить о силе команд по их выступлению на групповой стадии, то Россия и Канада просто в разных весовых категориях. Но кубковый раунд как раз и отличается тем, что в одном отдельно взятом матче может случиться что угодно. И опять, в который уже раз, есть смысл провести параллели с ЧМ-2006. Тогда в Риге россияне прошли групповую стадию без поражений, а в четвертьфинале попали на чехов, которые черт знает чем занимались по ходу первого раунда, и лишь каким-то чудом попали в плей-офф. А в итоге — поражение команды Владимира Крикунова. Мы отправились домой, а чехи дошли до финала, где уступили Швеции. Тот турнирный путь чехов — идеальный сценарий для нынешней сборной Канады. И смерти подобен для нас.

Бояться Швейцарию

В начале турнира казалось, что некоторые команды просто махнули на чемпионат рукой. Приехали в Ригу, только потому что невозможно было не приехать. И в то же время ряд сборных прекрасно понимали, что чемпионата мира, подобного нынешнему, когда гранды мирового хоккея привезли далекие от оптимальных составы, может больше и не быть. Поэтому свое надо брать здесь и сейчас.

В первую очередь нынешний турнир — шанс для Швейцарии. И всем оставшимся в борьбе командам необходимо опасаться соотечественников президента IIHF Рене Фазеля. Руководитель международной федерации в этом году покидает свой пост, и вы только представьте картину: Фазель прощается с мировой хоккейной семьей под звон золотых медалей, которые он же и вручает соотечественникам. Ну разве не красиво?

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Россия обыграла Швейцарию

В ожидании чуда

Сборные, представляющие второй хоккейный эшелон, вопреки сенсациям на старте турнира и сопутствующей истерике болельщиков, так и не смогли сотворить хотя бы один сюрприз на всех и пробиться в плей-офф. Итоговые таблицы, за исключением отсутствия шведов в четверке сильнейших группы А, имеют свой привычный вид, так как швейцарцами и немцами в четвертьфинале никого уже не удивишь.

Ближе всех к этой самой сенсации был Казахстан. Но команда Юрия Михайлиса застрелилась в игре против Норвегии. Как будто после разгрома, который казахи учинили Италии в предпоследнем матче группы, они подумали, что и игра с норвежцами, которым уже ничего не светило, сложится по схожему сценарию. А получилось все наоборот. И в итоге хоккейному Казахстану теперь только и остается, что кусать локти из-за того, что четвертьфинальное счастье было так близко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LRvLjHNUUp0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сенсация за сенсацию

И вновь перенесемся на 15 лет назад. Тогда, на ЧМ, впервые в истории проходившем в Латвии, в четвертьфинал попали как хозяева турнира, так и белорусы. И вот, спустя годы, мы замечаем, что ни о каком развитии хоккея в двух бывших союзных республиках не может быть и речи. Результаты стали хуже, а белорусы и вовсе доигрались до того, что, сотворив сенсацию в игре со Швецией, сами подарили такую же сенсацию Великобритании.

Видимо, после того поражения что-то случилось внутри коллектива, так как было заметно, что в игре против России белорусские хоккеисты на льду натурально отбывали номер. В итоге они расположились в таблице на последнем месте группы А, пропустив вперед себя даже сборную Великобритании!

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Биполярность развития

Это напрямую свидетельствует о том, что хоккей переживает мировой кризис. Северная Америка держится на плаву из-за массовости занимающихся. В хоккейных хозяйствах Канады и США все зиждется на принципе естественного отбора. Такая система воспитания, подготовки и доводки игроков до высшего уровня действовала и в СССР, когда главенствовал не набор, а отбор юных хоккеистов. Пока на карте присутствовал Советский Союз, имела место биполярность хоккейного мира, которая и являлась краеугольным камнем популяризации игры. Обе стороны, постоянно совершенствуясь и соревнуясь друг с другом, двигали хоккей вперед. И эта советско-канадская биполярность определяла развитие хоккея и в Европе.

С развалом Союза каждый пошел своей дорогой. И в итоге пресловутые шведы, чехи и финны, так же как и мы в 90-е и нулевые, просуществовали на старых дрожжах. А с наступлением нового тысячелетия хоккейные страны начали придумывать свою систему подготовки хоккеистов. По спланированному кадровому недоразумению, российский хоккей, который во все времена славился великолепной теоретической базой и большим объемом практической работы, начиная со второго десятилетия нового века остановился в развитии. Многие предпринимали и продолжают предпринимать попытки скинуть все нынешние проблемы на пресловутые 90-е, забывая при этом, что за десять лет существования новой России в стране выросло поколение Овечкина, Малкина и Ковальчука.

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Самонов или Бобровский?

Что же касается нашей сборной, то в свете решающих матчей очень напрягает поведение руководителей российской делегации. Разговоры в духе, что мы должны кого-то обыграть, чтобы кого-то куда-то не пустить, неприемлемы по определению. Тем более не имеет смысла гневить бога, когда все мы являемся свидетелями турнира, который пестрит сюрпризами, и на котором в любом отдельно взятом матче может произойти что угодно. Кстати, не удивлюсь, если в среду или четверг мы услышим призывы отомстить нынешним канадцам за все чувствительные поражения, которые мы потерпели от них за последние десять лет. Путь к победе не должен быть громогласным, золотые медали любят тишину.

А еще по-человечески жалко Александра Самонова. Дебютант сумел справиться с эмоциями и стал главным творцом победы нашей команды в группе. А теперь его, скорее всего, абсолютно незаслуженно придется менять на Сергея Бобровского. Ведь не просто же так голкипер «Флориды» перелетел через океан и отсидел шестидневный карантин? В том, что Сергей — классный вратарь, сомневаться не приходится. Да и Самонов, наверное, все понимает… Но тем, кто будет определять вратаря на предстоящую игру, важно помнить, что поражение в этом матче станет для них фатальным.