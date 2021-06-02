Оттолкнуться от дна: почему ЧМ по хоккею в Риге — слабейший в истории
Невразумительная Россия против разобранной Канады: главный матч ЧМ-2021.
Невразумительная Россия против разобранной Канады: главный матч ЧМ-2021.
Вопреки слухам, утверждавшим, что Германия и Латвия скатают договорную ничью в основное время и тем самым обеспечат себе попадание в
Понятно, что и канадцы нынче не те, да и мы представлены на турнире не всеми сильнейшими игроками, но факт извечного соперничества под громкой афишей никто уже не отменит. Кстати, по ходу нынешнего сезона сборных российская молодежка уступила канадцам в полуфинале своего ЧМ, юниоры были биты в решающем матче первенства планеты… И вот очередное свидание.
Если судить о силе команд по их выступлению на групповой стадии, то Россия и Канада просто в разных весовых категориях. Но кубковый раунд как раз и отличается тем, что в одном отдельно взятом матче может случиться что угодно. И опять, в который уже раз, есть смысл провести параллели с ЧМ-2006. Тогда в Риге россияне прошли групповую стадию без поражений, а в четвертьфинале попали на чехов, которые черт знает чем занимались по ходу первого раунда, и лишь
В начале турнира казалось, что некоторые команды просто махнули на чемпионат рукой. Приехали в Ригу, только потому что невозможно было не приехать. И в то же время ряд сборных прекрасно понимали, что чемпионата мира, подобного нынешнему, когда гранды мирового хоккея привезли далекие от оптимальных составы, может больше и не быть. Поэтому свое надо брать здесь и сейчас.
В первую очередь нынешний турнир — шанс для Швейцарии. И всем оставшимся в борьбе командам необходимо опасаться соотечественников президента IIHF Рене Фазеля. Руководитель международной федерации в этом году покидает свой пост, и вы только представьте картину: Фазель прощается с мировой хоккейной семьей под звон золотых медалей, которые он же и вручает соотечественникам. Ну разве не красиво?
Сборные, представляющие второй хоккейный эшелон, вопреки сенсациям на старте турнира и сопутствующей истерике болельщиков, так и не смогли сотворить хотя бы один сюрприз на всех и пробиться в
Ближе всех к этой самой сенсации был Казахстан. Но команда Юрия Михайлиса застрелилась в игре против Норвегии. Как будто после разгрома, который казахи учинили Италии в предпоследнем матче группы, они подумали, что и игра с норвежцами, которым уже ничего не светило, сложится по схожему сценарию. А получилось все наоборот. И в итоге хоккейному Казахстану теперь только и остается, что кусать локти
И вновь перенесемся на 15 лет назад. Тогда, на ЧМ, впервые в истории проходившем в Латвии, в четвертьфинал попали как хозяева турнира, так и белорусы. И вот, спустя годы, мы замечаем, что ни о каком развитии хоккея в двух бывших союзных республиках не может быть и речи. Результаты стали хуже, а белорусы и вовсе доигрались до того, что, сотворив сенсацию в игре со Швецией, сами подарили такую же сенсацию Великобритании.
Видимо, после того поражения
Это напрямую свидетельствует о том, что хоккей переживает мировой кризис. Северная Америка держится на плаву
С развалом Союза каждый пошел своей дорогой. И в итоге пресловутые шведы, чехи и финны, так же как и мы в 90-е и нулевые, просуществовали на старых дрожжах. А с наступлением нового тысячелетия хоккейные страны начали придумывать свою систему подготовки хоккеистов. По спланированному кадровому недоразумению, российский хоккей, который во все времена славился великолепной теоретической базой и большим объемом практической работы, начиная со второго десятилетия нового века остановился в развитии. Многие предпринимали и продолжают предпринимать попытки скинуть все нынешние проблемы на пресловутые 90-е, забывая при этом, что за десять лет существования новой России в стране выросло поколение Овечкина, Малкина и Ковальчука.
Что же касается нашей сборной, то в свете решающих матчей очень напрягает поведение руководителей российской делегации. Разговоры в духе, что мы должны
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Артем Дроздов