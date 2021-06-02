Россия бессильна против Канады 10 лет. На ЧМ-2011 уже играл Тарасенко, а победный гол забил спаситель Ковальчук

Совсем скоро команда Валерия Брагина сыграет с Канадой. С той самой Канадой, которая проигрывала Латвии, кое-как вышла из группы и вообще считается самой слабой канадской сборной как минимум в XXI веке. Вроде как мы фавориты. Но если окинуть взглядом статистику матчей между Россией и Канадой, то станет не по себе. Последний раз мы обыгрывали родоначальников хоккея 10 лет назад! Разумеется, если не считать Кубка Первого канала, куда «кленовые» с европейским составом приехали перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Проигрывали мы Канаде на Кубке мира в сильнейших составах. Были жестко биты в пражском финале. Настоящая драма — полуфинал ЧМ-2017, когда в Копенгагене мы отдали матч с 2:0, не выдержав напора Натана Маккиннона и других канадских монстров. Последняя наша встреча, датированная 2018 годом, произошла на той же стадии. Но тогда довольно скромная постолимпийская команда Ильи Воробьева изначально была аутсайдером на фоне Канады имени Коннора Макдэвида.

А та самая последняя победа над Канадой состоялась в 2011 году. Прежде всего, эти четыре цифры ассоциируются с трагедией под Туношной. 7 сентября разбился самолет с игроками, тренерами и персоналом ярославского «Локомотива». Эта авиакатастрофа затмила все другие хоккейные события. Тем более, что 2011-й не был годом крупных турниров. Олимпиаду в Ванкувере мы уже с треском проиграли, легендарный Квебек постепенно забывался, а до Игр в Сочи было еще далеко.

Но тогда же случился и знаковый чемпионат мира в Братиславе. Поражением в полуфинале и с треском проигранным матчем за третье место закончилась эпоха Быкова и Захаркина в сборной России. Тандем, который выиграл для страны золото спустя 15 лет, а потом защитил титул, к тому времени утратил доверие. Четвертое место на ЧМ-2011 стало последней каплей, которое перевесило чашу терпения исполкома ФХР. Щитом для заслуженных тренеров не стала даже победа над канадцами.

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Случилась она после крайне невнятного для нашей команды группового этапа. Нельзя сказать, что россияне попали в плей-офф на тоненького, как Канада на этом чемпионате мира. Определенный очковый запас подопечные Быкова и Захаркина все же добыли. Но поражения от чехов и финнов в преддверии четвертьфинала определенно не внушали оптимизма. Тем более, что Канада на том турнире шла без поражений и заняла первое место в группе. Если проводить параллели с Ригой, то соперники будто поменялись ролями.

В Братиславе у Канады действительно была классная команда. Кен Хичкок собрал таких монстров как Бернс и Пьетранджело, приехал на чемпионат мира еще востребованного в НХЛ Фанефа. В атаке творили мастера на любой вкус: Дюшейн, Эберле, Кейн, Нил, Скиннер… Лучшим бомбардиром «кленовых» был Таварес, а счет в матче со сборной России открыл опытнейший Спецца. Может это и не Dream Team, но для чемпионатов мира очень приличный состав. И уж точно он на голову превосходит тот, с которым в четверг предстоит сразиться команде Брагина.

К середине третьего периода сборная России проигрывала канадцам в одну шайбу. По счету не критично, но шансов у подопечных Быкова и Захаркина почти не было. А тут еще и удаления посыпались одно за другим. На скамейку штрафников поочередно прогуливались Алексей Емелин и Евгений Артюхин. Отбивались россияне тяжело, как дышит старик, поднимающийся по лестнице на двадцатый этаж. Опытнейший Константин Горовиков не мог выбросить шайбу из зоны. Кажется, наши наелись.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b4VrUWZ8qbE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И тут шайба достается Алексею Кайгородову — центральному нападающему третьего звена. Для магнитогорца этот чемпионат мира стал вторым за карьеру с перерывом в восемь лет. На свой дебютный турнир он ездил в 19 лет, будучи одним из самых перспективных игроков страны. В Братиславе к нему в звено поставили молодого Владимира Тарасенко, а вместо большинства, которое более уместно для прирожденного плеймейкера, всучили меньшинство. И надо же было такому случиться, что именно обладатель репутации мягкого и не самого быстрого форварда, сотворит настоящее чудо.

Наверное, у каждого, кто смотрел тот матч, до сих пор перед глазами стоит вояж Кайгородова. И именно он воспринимается как главный творец той победы. Но Алексей всего лишь (ха-ха) сравнял счет. Автором победного гола стал человек, которому не привыкать примерять на себя роль героя. Речь, конечно, об Илье Ковальчуке. Дело Кайгородова он продолжил всего через три минуты, когда Артюхин уже отбыл свой штраф. Россияне до конца матча больше не удалялись и, поймав кураж, смяли «кленовых листьев». Ковальчук же забил в касание, после блестящей передачи Радулова из-за ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yqimhL1gjUk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.