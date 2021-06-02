Россия бессильна против Канады 10 лет. На ЧМ-2011 уже играл Тарасенко, а победный гол забил спаситель Ковальчук

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
18:45 (мск), источник: Sport24

Россия бессильна против Канады 10 лет. На ЧМ-2011 уже играл Тарасенко, а победный гол забил спаситель Ковальчук

А вы помните чудо-гол Кайгородова?

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Совсем скоро команда Валерия Брагина сыграет с Канадой. С той самой Канадой, которая проигрывала Латвии, кое-как вышла из группы и вообще считается самой слабой канадской сборной как минимум в XXI веке. Вроде как мы фавориты. Но если окинуть взглядом статистику матчей между Россией и Канадой, то станет не по себе. Последний раз мы обыгрывали родоначальников хоккея 10 лет назад! Разумеется, если не считать Кубка Первого канала, куда «кленовые» с европейским составом приехали перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

Проигрывали мы Канаде на Кубке мира в сильнейших составах. Были жестко биты в пражском финале. Настоящая драма — полуфинал ЧМ-2017, когда в Копенгагене мы отдали матч с 2:0, не выдержав напора Натана Маккиннона и других канадских монстров. Последняя наша встреча, датированная 2018 годом, произошла на той же стадии. Но тогда довольно скромная постолимпийская команда Ильи Воробьева изначально была аутсайдером на фоне Канады имени Коннора Макдэвида.

А та самая последняя победа над Канадой состоялась в 2011 году. Прежде всего, эти четыре цифры ассоциируются с трагедией под Туношной. 7 сентября разбился самолет с игроками, тренерами и персоналом ярославского «Локомотива». Эта авиакатастрофа затмила все другие хоккейные события. Тем более, что 2011-й не был годом крупных турниров. Олимпиаду в Ванкувере мы уже с треском проиграли, легендарный Квебек постепенно забывался, а до Игр в Сочи было еще далеко.

Источник: РИА "Новости"

Но тогда же случился и знаковый чемпионат мира в Братиславе. Поражением в полуфинале и с треском проигранным матчем за третье место закончилась эпоха Быкова и Захаркина в сборной России. Тандем, который выиграл для страны золото спустя 15 лет, а потом защитил титул, к тому времени утратил доверие. Четвертое место на ЧМ-2011 стало последней каплей, которое перевесило чашу терпения исполкома ФХР. Щитом для заслуженных тренеров не стала даже победа над канадцами.

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Случилась она после крайне невнятного для нашей команды группового этапа. Нельзя сказать, что россияне попали в плей-офф на тоненького, как Канада на этом чемпионате мира. Определенный очковый запас подопечные Быкова и Захаркина все же добыли. Но поражения от чехов и финнов в преддверии четвертьфинала определенно не внушали оптимизма. Тем более, что Канада на том турнире шла без поражений и заняла первое место в группе. Если проводить параллели с Ригой, то соперники будто поменялись ролями.

В Братиславе у Канады действительно была классная команда. Кен Хичкок собрал таких монстров как Бернс и Пьетранджело, приехал на чемпионат мира еще востребованного в НХЛ Фанефа. В атаке творили мастера на любой вкус: Дюшейн, Эберле, Кейн, Нил, Скиннер… Лучшим бомбардиром «кленовых» был Таварес, а счет в матче со сборной России открыл опытнейший Спецца. Может это и не Dream Team, но для чемпионатов мира очень приличный состав. И уж точно он на голову превосходит тот, с которым в четверг предстоит сразиться команде Брагина.

К середине третьего периода сборная России проигрывала канадцам в одну шайбу. По счету не критично, но шансов у подопечных Быкова и Захаркина почти не было. А тут еще и удаления посыпались одно за другим. На скамейку штрафников поочередно прогуливались Алексей Емелин и Евгений Артюхин. Отбивались россияне тяжело, как дышит старик, поднимающийся по лестнице на двадцатый этаж. Опытнейший Константин Горовиков не мог выбросить шайбу из зоны. Кажется, наши наелись.

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И тут шайба достается Алексею Кайгородову — центральному нападающему третьего звена. Для магнитогорца этот чемпионат мира стал вторым за карьеру с перерывом в восемь лет. На свой дебютный турнир он ездил в 19 лет, будучи одним из самых перспективных игроков страны. В Братиславе к нему в звено поставили молодого Владимира Тарасенко, а вместо большинства, которое более уместно для прирожденного плеймейкера, всучили меньшинство. И надо же было такому случиться, что именно обладатель репутации мягкого и не самого быстрого форварда, сотворит настоящее чудо.

Наверное, у каждого, кто смотрел тот матч, до сих пор перед глазами стоит вояж Кайгородова. И именно он воспринимается как главный творец той победы. Но Алексей всего лишь (ха-ха) сравнял счет. Автором победного гола стал человек, которому не привыкать примерять на себя роль героя. Речь, конечно, об Илье Ковальчуке. Дело Кайгородова он продолжил всего через три минуты, когда Артюхин уже отбыл свой штраф. Россияне до конца матча больше не удалялись и, поймав кураж, смяли «кленовых листьев». Ковальчук же забил в касание, после блестящей передачи Радулова из-за ворот.

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И вот теперь мы снова встретимся с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира. Кайгородов уже как несколько лет завершил карьеру. Давно не играет за сборную Радулов. Кажется, подошла к концу международная карьера Ковальчука. Барулин, который защищал в том матче ворота сборной России, ныне играет в чемпионате Чехии. И только Владимир Тарасенко — единственное связующее звено между двумя командами. 10 лет назад он был совсем еще молодым дебютантом. Сегодня же он приехал в национальную команду как ее безусловный лидер. Кому, если не ему, завтра красиво выбивать Канаду?

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США
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Финляндия, Швеция
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Россия
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Словакия
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Чехия
Чехия
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16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
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Германия — Латвия — 2:1. Лучшие моменты
Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
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