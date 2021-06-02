Час пик в автобусе и на тренировку на роликах. Как живёт сборная России на ЧМ в Риге

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Час пик в автобусе и на тренировку на роликах. Как живёт сборная России на ЧМ в Риге

Быт команды сильно ограничен из-за пандемии, но настроение у всех отличное. Впереди — плей-офф.

Наверх
Источник: https://fhr.ru

Чемпионат мира по хоккею в Риге вступает в решающую стадию — групповой раунд пройден, четвертьфиналисты определены, впереди — игры на выбывание. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» рассказываем, как в это время живёт сборная России в Риге.

Все сборные живут в отеле Radisson Blu, из окон которого открывается прекрасный вид на столицу Латвии. К сожалению, из-за строгих ограничений хоккеистам нельзя выходить в город — покидать отель можно только для тренировок и матчей. Автобус сборной России, как и автобусы других команд, всегда сопровождает полицейский эскорт. Но игроки всё понимают, тем более перед ними стоит важная цель — увезти с собой золото.

«Мы не можем выйти на улицу даже просто подышать. Нас не выпускают и ждут, когда подъедет автобус. Подъезжает автобус, мы в него садимся и уезжаем. Так что в плане перемещений здесь ничего нет. На первом плане всегда хоккей, правильно? Какие условия там, куда ты едешь, — это немного второстепенный момент. Да и не так много времени мы проводим в номерах, потому что если есть тренировки и игры, то день всегда расписан. Конечно, первые пару дней, когда мы безвылазно сидели в номерах, было тяжеловато. Но таковы условия, и в этом нет ничего страшного», — рассказывал в интервью «Чемпионату» Владислав Гавриков.

Фоторепортаж
Сборная России на чемпионате мира-2021

Тренировки по «Зуму» не выходя из номера

Поначалу все сидели на карантине. Для тех игроков, которые заехали в Ригу не позже 16 мая, он длился меньше двух дней, для вновь прибывших — три дня. На карантине нельзя выходить из номеров или обедать в столовой. А чтобы спортсмены могли поддерживать физическую форму, тренерский штаб проводил тренировки по «Зуму». Позже в ФХР поделились подробностями карантинной программы физподготовки: у игроков был весь нужный инвентарь — резинки, мячи, массажные ролики, велотренажёры.

«Это было необычно. Я никогда так не тренировался со всей командой, а организовано было всё хорошо, нам раздали весь необходимый инвентарь для тренировочного процесса. Тренер занимался вместе с нами и показывал, что нужно делать. В данных условиях это лучше, чем ничего, потому что выходить было никуда нельзя, и так разогнать кровь и потянуть мышцы — это было то, что нужно», — делился впечатлениями Гавриков.

21 мая в расположение команды стали прибывать игроки НХЛ, которые освободились от клубных обязанностей позже других. Сначала приехал защитник Никита Нестеров, 26 мая в Ригу прилетели Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Последнему, кстати, пришлось сначала лететь в Москву и делать шенгенскую визу, а уже оттуда — в Ригу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нормальная комната, есть, куда велосипед поставить. Смотришь фильмы, играешь в компьютер, с семьёй и с Димой много разговаривали по телефону. Осталось немного, сегодня можно выходить из номера уже. Нормально было», — делился впечатлениями о карантине Тарасенко.

«Своего кота я оставил в Москве. Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а уже затем полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился. Потренировались в номере, сделали упражнение на велотренажёре. Покачали пресс, поотжимались, чтобы зарядить мышцы энергией. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, но таковы правила», — описывал свой маршрут Орлов.

29 мая приехал вратарь Сергей Бобровский, который закрыл последнее вакантное место в заявке сборной России. Он ещё не играл, но уже отсидел положенный карантин и приступил к тренировкам с командой. Его дебют на турнире должен состояться в четвертьфинале.

Во время загрузки произошла ошибка.

На тренировку сначала на автобусе, потом на роликах

Ледовые занятия — отдельный квест, потому что на тренировочной арене «Даугава» нет раздевалок. Приходится переодеваться на другом стадионе, брать ноги в руки, а в руки — клюшки и коньки, надевать маски и грузиться в автобус, прямо как в час-пик. Зато сколько весёлых и красочных фотографий получается! «Каждое утро в общественном транспорте ощущается именно так», — шутят в «твиттере» ФХР.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кому-то приходится стоять — наверное, не хватило места.

Источник: https://fhr.ru

Некоторые игроки, например Андрей Кузьменко, приделали к конькам ролики и рассекают в них по асфальту, как заправские лыжники.

Источник: https://fhr.ru

А другие, как Владимир Тарасенко, идут по старинке, в шлёпках.

Источник: https://fhr.ru

Настроение у всех отличное: в раздевалке улыбки, шутки и смех.

Источник: https://fhr.ru

Поддержка болельщиков и игра за Россию

Российские болельщики не могут поддержать сборную на турнире вживую — зрителей разрешили пускать на арены только в конце группового раунда, да и визу сейчас получить проблематично. Однако игроки нашей команды всё равно чувствуют, что страна за них болеет. «Хочу сказать большое спасибо за поддержку, потому что она очень важна для нас. Даже находясь по разные стороны экрана, все чувствуют её», — говорил Гавриков.

Несмотря на то, что наша сборная выступает на ЧМ-2021 без флага и гимна, все понимают, что играют за Россию. К словам Тарасенко даже добавить нечего: «Главное, что у тебя в душе. Неважно, в какой майке играешь. Имеет смысл думать и переживать о том, что можешь контролировать. Это мы никак контролировать не можем, решение принято. Мы все знаем в душе и сердце, за какую страну приехали играть. У меня это не вызывает негативных эмоций, это реальность, в которой мы живём. Остаётся только принять её. Отнимает ли это то, что мы играем за Россию? Нет».

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«Настраиваемся на войну»: чего ждут от матча Россия — Канада
Час пик в автобусе: как живут российские хоккеисты в Латвии
Оттолкнуться от дна: почему ЧМ в Риге — слабейший в истории
«У России проблемы». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом
Названы лучшие хоккеисты в составе сборной Казахстана на ЧМ-2021
Россия никогда не играла с такой слабой Канадой. У «кленовых» всегда были топы, а сейчас студенты и звезда «Витязя»
ЧМ-2021. «За белорусов просто стыдно». Что писали российские сайты после матча, выведшего ОКР на канадцев
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!
«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала
Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
Третьяк: Сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца
Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ
Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1967
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
1977
Австрия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
СССР
СССР
1978
Чехословакия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1986
СССР
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
Кадр дня
Российские хоккеисты на трибунах наблюдают за матчем Россия - Беларусь
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России разгромила Белоруссию в матче чемпионата мира
Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса
«Могли удивить в плей-офф». Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B
До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира
У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!
Главный тренер сборной Канады не верит, что Латвия и Германия специально сыграют вничью
Ферраро: Канаде остаётся только молиться, больше ничего не можем сделать
«Величайший провал современности»: что пишут в Швеции после вылета своей сборной с ЧМ-2021
Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021
Тарасенко отметил атмосферу в сборной России на чемпионате мира
Легендарный хоккейный арбитр оценил судейство на ЧМ-2021
Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады последнего игрового дня группового этапа ЧМ
прогноз дня
Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Беларусь сегодня
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
18Сборная России разгромила команду Беларуси
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
Германия — Латвия — 2:1. Лучшие моменты
Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной
Прошкин: Сборная России очень хотела обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф
Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы
Крикунов: Наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила
Каменский: Сборная России здорово играла, пусть и выиграла у шведов по буллитам
«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ
Последнее испытание перед плей-офф. Россияне сыграют с белорусами на чемпионате мира
«Сказал спасибо ребятам, что галстук не подарили». Брагин и игроки сборной России — о победе над Швецией
Стали известны расклады, при которых Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Канады
Третьяк оценил победу сборной России над Швецией на чемпионате мира по хоккею
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь