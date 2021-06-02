5 канадцев, которых стоит бояться России. Будущий первый номер драфта, надежда клуба НХЛ из Калифорнии
Четыре форварда и один защитник, которые могут доставить проблемы в четвертьфинале.
Четыре форварда и один защитник, которые могут доставить проблемы в четвертьфинале.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с Канадой, и этот матч обещает быть самым интересным на этой стадии
Интересно, что в первой тройке бомбардиров турнира нет ни одного россиянина (Барабанов только восьмой). На второй позиции расположился игрок сборной Канады. Коннор Браун на протяжении пяти лет играет в НХЛ и в этом году стал вторым бомбардиром «Оттавы». Форвард набрал 35 (21+14) очков и установил свой личный снайперский рекорд в НХЛ. Помимо этого 27-летний игрок стал автором уникального достижения: забил в восьми матчах подряд, что стало лишь вторым случаем в XXI веке в лиге. В сборной он играет в первой тройке с Адамом Хенриком и Эндрю Манджиапаном. Коннор набирал очки во всех трех матчах, в которых Канада побеждала, а также заработал результативный балл за передачу в последней проигранной по буллитам игре с Финляндией.
Самый молодой игрок сборной Канады вероятнее всего этим летом будет выбран под первым номером драфта и осенью дебютирует в НХЛ. 18-летний Пауэр должен был ехать на молодежный чемпионат мира, однако игрока не отпустил Мичиганский университет, в котором он учится. При этом в NCAA на тот момент сезон еще не начался. То есть его не отпустили
Адам не только капитан этой команды, но и ее самый опытный игрок. На его счету больше 700 матчей в НХЛ. При этом нынешний чемпионат мира лишь второй в карьере форварда «Анахайма». Сезон в НХЛ для Хенрика вышел неудачным, особенно его начало: нападающего даже выставляли на драфт отказов, откуда никто не забрал. Но на мировом первенстве он один из лучших в своей команде — лучший снайпер и второй бомбардир, а еще у него наряду с Брауном самый высокий показатель полезности в сборной — «+6».
Лучший бомбардир и снайпер «Анахайма», набравший в регулярке в 33 (16+17) очка, пока на этом чемпионате мира расстраивает. У 22-летнего форварда только 3 (0+3) в 7 матчах и аж 14 минут штрафа. Глупые удаления вообще его конек. Именно он был тем человеком, которого Клим Костин обвинил в симуляции, а потом его клеймила вся Канада. Комтуа часто выглядит невидимкой на льду и порой принимает совсем уж неправильные решения. Однако недооценивать его не стоит. У Макса потрясающей силы бросок, неслучайно он довольно рано заиграл в НХЛ и является надеждой «Дакс» не светлое будущее. Возможно, на один матч он