5 канадцев, которых стоит бояться России. Будущий первый номер драфта, надежда клуба НХЛ из Калифорнии

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
3.06Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
3.06Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
3.06Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
3.06Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
20:22 (мск), источник: Sport24

5 канадцев, которых стоит бояться России. Будущий первый номер драфта, надежда клуба НХЛ из Калифорнии

Четыре форварда и один защитник, которые могут доставить проблемы в четвертьфинале.

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Источник: https://iihf.com

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с Канадой, и этот матч обещает быть самым интересным на этой стадии плей-офф. Команда Валерия Брагина удачно провела групповой этап, проиграв лишь один матч и заняв первое место в группе A. Канадцы, напротив, выступили плохо и чудом попали в плей-офф. Глядя на составы сборных, а также анализируя игру на этом чемпионате мира российская команда выглядит фаворитом встречи в четверг. Однако хоккей часто бывает иррационален и нелогичен. Да и состав у Канады не такой уж плохой. Рассказываем о пяти игроках, которых стоит опасаться россиянам.

Нападающий Коннор Браун

Интересно, что в первой тройке бомбардиров турнира нет ни одного россиянина (Барабанов только восьмой). На второй позиции расположился игрок сборной Канады. Коннор Браун на протяжении пяти лет играет в НХЛ и в этом году стал вторым бомбардиром «Оттавы». Форвард набрал 35 (21+14) очков и установил свой личный снайперский рекорд в НХЛ. Помимо этого 27-летний игрок стал автором уникального достижения: забил в восьми матчах подряд, что стало лишь вторым случаем в XXI веке в лиге. В сборной он играет в первой тройке с Адамом Хенриком и Эндрю Манджиапаном. Коннор набирал очки во всех трех матчах, в которых Канада побеждала, а также заработал результативный балл за передачу в последней проигранной по буллитам игре с Финляндией.

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Защитник Оунер Пауэр

Самый молодой игрок сборной Канады вероятнее всего этим летом будет выбран под первым номером драфта и осенью дебютирует в НХЛ. 18-летний Пауэр должен был ехать на молодежный чемпионат мира, однако игрока не отпустил Мичиганский университет, в котором он учится. При этом в NCAA на тот момент сезон еще не начался. То есть его не отпустили из-за учебы. В этом году Оунер отыграл 26 матчей, в которых набрал 16 (3+13) очков. Он умело пользуется своими габаритами, классно катается и обладает мастерством. Пауэр подключается в атаку, хорошо поляну видит и здорово обороняется. Объективно ему непросто играть на чемпионате мира в силу возраста, однако этот турнир для него хорошая проверка в самом начале взрослой карьеры.

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Нападающий Адам Хенрик

Адам не только капитан этой команды, но и ее самый опытный игрок. На его счету больше 700 матчей в НХЛ. При этом нынешний чемпионат мира лишь второй в карьере форварда «Анахайма». Сезон в НХЛ для Хенрика вышел неудачным, особенно его начало: нападающего даже выставляли на драфт отказов, откуда никто не забрал. Но на мировом первенстве он один из лучших в своей команде — лучший снайпер и второй бомбардир, а еще у него наряду с Брауном самый высокий показатель полезности в сборной — «+6».

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Нападающий Эндрю Манджапане

Из-за того, что «Калгари» позже всех закончил регулярный чемпионат НХЛ, Манджапане вынужден был пропустить первые три матча сборной Канады, которая она проиграла. 25-летний форвард идеально вписался в первую тройку и пачками начал набирать очки. В четыре матчах у него их 8 (4+4), что делает его одним из самых опасных игроков своей команды. Нынешний сезон для Эндрю получается удачным даже несмотря на то, что «Флэймз» не попали в плей-офф. В 56 матчах он набрал 32 очка и наколотил 18 голов. Это его рекорд в НХЛ.

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Нападающий Макс Комтуа

Лучший бомбардир и снайпер «Анахайма», набравший в регулярке в 33 (16+17) очка, пока на этом чемпионате мира расстраивает. У 22-летнего форварда только 3 (0+3) в 7 матчах и аж 14 минут штрафа. Глупые удаления вообще его конек. Именно он был тем человеком, которого Клим Костин обвинил в симуляции, а потом его клеймила вся Канада. Комтуа часто выглядит невидимкой на льду и порой принимает совсем уж неправильные решения. Однако недооценивать его не стоит. У Макса потрясающей силы бросок, неслучайно он довольно рано заиграл в НХЛ и является надеждой «Дакс» не светлое будущее. Возможно, на один матч он все-таки соберется и выдаст свою суперигру. У этого нападающего непростой характер, он любит залезать под кожу и выводить соперника из себя.

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Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
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