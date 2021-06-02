«Главное — не сваливаться на стычки, не играть в их хоккей»: Проворов — о матче с Канадой

«Прошла командная разминка, собрание. Ребята готовятся, кто-то сам велосипед крутит, кто-то мотает клюшки. Готовимся к завтрашнему дню.



В какой форме Сергей Бобровский? Мы ещё вместе не катались. Думаю, раскатка будет завтра, вместе выйдем. Он отличный вратарь. Думаю, он держит себя в отличной форме.



Каждый раз, когда мы играем со сборной Канады, получаются интенсивные встречи. Они бегут, давят, пытаются, скажем так, нас задавить. Самое главное — не сваливаться на стычки, не пытаться играть в их хоккей, вести свою игру, владеть шайбой без потерь в средней зоне. Думаю, у нас всё получится», — приводит слова Проворова «Матч ТВ».