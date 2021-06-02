Тренер Канады — их главная звезда. Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ

Уже завтра в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 сборная России встретится с историческими соперниками из Канады. В отсутствие громких имён в составе «кленовых листьев» его главной звездой является тренер Жерар Галлан, который знает, что такое победа на взрослом мировом первенстве.

Команда Детройт Ред Уингз

Снайпер-драчун

Российскому зрителю Галлан-тренер наверняка известен больше, нежели Галлан-игрок. И хотя игровую карьеру канадца едва ли можно назвать выдающейся, она была достаточно яркой. Жерар был выбран «Детройтом» лишь в 6 раунде драфта 1981 года и дебютировал в НХЛ только три года спустя. На протяжении пяти последующих лет Галлан был одним из лидеров «Ред Уингз». Левый нападающий сочетал в себе снайперские способности и задиристый характер — сезоны с 1986/1987 по 1989/1990 он неизменно заканчивал более чем с 30 заброшенными шайбами и 200 минутами штрафа, большая часть из которых была получена за драки. Галлану даже удалось вписать себя в историю «Детройта». Вместе со Стивом Айзерманом и Полом Маклином в сезоне-1988/1989 канадец организовал мощное трио, которое стало самым результативным в истории франшизы — игроки набрали 329 очков, превзойдя результат легендарной Production Line — звена Теда Линдсея, Сида Абеля и Горди Хоу. В том году Галлан попал во вторую сборную всех звёзд НХЛ, и это осталось его единственным достижением в «Детройте». Ни личных, ни командных наград у Жерара не было. Зато одного приезда в сборную хватило, чтобы получить медаль, правда, серебряную — в 1989 году канадцы уступили сборной СССР в финале чемпионата мира.

В 90-е карьера у Галлана пошла на спад. Жерар провёл ещё три сезона в «Детройте», но его результативность была далека от прежней. Во многом в этом виновата травма спины — из-за неё Галлан пропустил почти половину чемпионата-1990/1991 и в последующие годы не показывал высоких результатов. По окончании контракта с «Ред Уингз» канадец оказался в «Тампе», но и там не заиграл, через год вернувшись в «Детройт», но уже в другую команду — «Вайперз» из Интернациональной хоккейной лиги (до упразднения которой в 2001 году там находилась большая часть фарм-клубов НХЛ). Этот клуб стал последним для Галлана. В 1995 году из-за очередной травмы спины 32-летний форвард был вынужден закончить игровую карьеру.

Команда Канада

Чемпион мира

Галлан не захотел расставаться с хоккеем и начал тренировать практически сразу же по окончании игровой карьеры. Пробравшись через юниорские канадские лиги, всё ту же ИХЛ и АХЛ, он в 2001 году оказался в только-только вошедшем в состав НХЛ «Коламбусе» в роли помощника главного тренера, а уже через три года сам встал у руля команды. Но первый самостоятельный опыт вышел неудачным: не сумев улучшить результаты «Блю Джекетс», Галлан был уволен в ноябре 2006-го. Следующего назначения на пост главного тренера команды НХЛ Жерару пришлось ждать 8 лет. За это время он успел побывать ассистентом в «Айлендерс» и «Монреале», привести «Сент-Джон» к победе в Мемориальном кубке Главной юниорской лиги Квебека и дважды стать лучшим тренером Канадской хоккейной лиги. Но главным его достижением за этот период, наверное, можно назвать золото чемпионата мира 2007 года, на котором Галлан присутствовал в тренерском штабе сборной Канады. Следовательно, он знает, как выигрывать на мировом первенстве.

Свой второй заход в НХЛ в качестве главного тренера Галлан начал в 2014 году во «Флориде» и в первый же сезон улучшил результаты команды на 25 очков по сравнению с предыдущим чемпионатом. Хотя до плей-офф тогда дойти не удалось, канадец остался у руля и уже по итогам следующей регулярки вывел «пантер» в розыгрыш Кубка Стэнли, набрав рекордные для франшизы 103 балла, но оступился в первом же раунде. Тогда Галлан был впервые номинирован на приз лучшему тренеру сезона, однако уступил Барри Тротцу. Эту награду он получит со второго раза — уже в качестве наставника «Вегаса».

Финалист Кубка Стэнли

В конце 2016-го Галлан был уволен из «Флориды» за провальный старт регулярного чемпионата, а уже полгода спустя был объявлен первым главным тренером в истории «Вегас Голден Найтс». Дебютный сезон «рыцарей» под его руководством выдался феноменальным. Канадец одержал с командой 51 победу в регулярке — рекорд для франшиз, проводящих первый год в НХЛ — и довел её до финала Кубка Стэнли, где «Вегас» уступил «Вашингтону».

Команда Вегас Голден Найтс

При этом Галлан добился таких результатов без участия игрока, который должен был стать одной из звёзд команды — россиянина Вадима Шипачёва. «Я не так много видел Шипачёва в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчёты говорят о том, что Вадим — элитный игрок, большой мастер. Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачёва, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждём Вадима в «Вегасе», — говорил тренер «рыцарей» после подписания контракта с Шипачёвым. Тем не менее он так и не дал возможность российскому форварду проявить себя, выпустив его на лёд лишь в трёх матчах, и, по сути, загубив карьеру в НХЛ.

Не заиграли при нём и два других россиянина — Никита Гусев и Валентин Зыков. Первый был обменян в «Нью-Джерси», так и не примерив на себя свитер «рыцарей», а второй не воспользовался шансами и в 2020 году покинул систему клуба. Так же, как и сам Галлан — канадский специалист не смог пройти первый раунд Кубка Стэнли — 2019, невыразительно начал сезон-2019/2020 и был уволен за неудовлетворительные результаты.