Тренер Канады — их главная звезда. Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ
Жерар Галлан вообще не очень жаловал русских хоккеистов, но в первый же сезон вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли.
Жерар Галлан вообще не очень жаловал русских хоккеистов, но в первый же сезон вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли.
Уже завтра в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 сборная России встретится с историческими соперниками из Канады. В отсутствие громких имён в составе «кленовых листьев» его главной звездой является тренер Жерар Галлан, который знает, что такое победа на взрослом мировом первенстве.
Российскому зрителю
В 90-е карьера у Галлана пошла на спад. Жерар провёл ещё три сезона в «Детройте», но его результативность была далека от прежней. Во многом в этом виновата травма спины —
Галлан не захотел расставаться с хоккеем и начал тренировать практически сразу же по окончании игровой карьеры. Пробравшись через юниорские канадские лиги, всё ту же ИХЛ и АХЛ, он в 2001 году оказался в
Свой второй заход в НХЛ в качестве главного тренера Галлан начал в 2014 году во «Флориде» и в первый же сезон улучшил результаты команды на 25 очков по сравнению с предыдущим чемпионатом. Хотя до
В конце 2016-го Галлан был уволен из «Флориды» за провальный старт регулярного чемпионата, а уже полгода спустя был объявлен первым главным тренером в истории «Вегас Голден Найтс». Дебютный сезон «рыцарей» под его руководством выдался феноменальным. Канадец одержал с командой 51 победу в регулярке — рекорд для франшиз, проводящих первый год в НХЛ — и довел её до финала Кубка Стэнли, где «Вегас» уступил «Вашингтону».
При этом Галлан добился таких результатов без участия игрока, который должен был стать одной из звёзд команды — россиянина Вадима Шипачёва. «Я не так много видел Шипачёва в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчёты говорят о том, что Вадим — элитный игрок, большой мастер. Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачёва, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждём Вадима в «Вегасе», — говорил тренер «рыцарей» после подписания контракта с Шипачёвым. Тем не менее он так и не дал возможность российскому форварду проявить себя, выпустив его на лёд лишь в трёх матчах, и, по сути, загубив карьеру в НХЛ.
Не заиграли при нём и два других россиянина — Никита Гусев и Валентин Зыков. Первый был обменян в «Нью-Джерси», так и не примерив на себя свитер «рыцарей», а второй не воспользовался шансами и в 2020 году покинул систему клуба. Так же, как и сам Галлан — канадский специалист не смог пройти первый раунд Кубка Стэнли — 2019, невыразительно начал сезон-2019/2020 и был уволен за неудовлетворительные результаты.
Со всем своим багажом и после полутора лет без работы Жерар Галлан возглавил канадскую сборную на чемпионате мира в Латвии. Состав его команды, мягко говоря, не самый звёздный, что делает наставника самым известным человеком среди делегации «кленовых». Ему уже удалось, пусть и со скрипом, вывести канадцев в четвертьфинал турнира. Кто знает — возможно, именно его опыт в