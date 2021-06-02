Тренер Канады — их главная звезда. Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
16:15Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
16:15Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
20:15Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
20:15Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
2 июня, источник: Чемпионат.com

Тренер Канады — их главная звезда. Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ

Жерар Галлан вообще не очень жаловал русских хоккеистов, но в первый же сезон вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли.

Наверх
Источник: https://iihf.com

Уже завтра в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 сборная России встретится с историческими соперниками из Канады. В отсутствие громких имён в составе «кленовых листьев» его главной звездой является тренер Жерар Галлан, который знает, что такое победа на взрослом мировом первенстве.

Команда
Детройт Ред Уингз

Снайпер-драчун

Российскому зрителю Галлан-тренер наверняка известен больше, нежели Галлан-игрок. И хотя игровую карьеру канадца едва ли можно назвать выдающейся, она была достаточно яркой. Жерар был выбран «Детройтом» лишь в 6 раунде драфта 1981 года и дебютировал в НХЛ только три года спустя. На протяжении пяти последующих лет Галлан был одним из лидеров «Ред Уингз». Левый нападающий сочетал в себе снайперские способности и задиристый характер — сезоны с 1986/1987 по 1989/1990 он неизменно заканчивал более чем с 30 заброшенными шайбами и 200 минутами штрафа, большая часть из которых была получена за драки. Галлану даже удалось вписать себя в историю «Детройта». Вместе со Стивом Айзерманом и Полом Маклином в сезоне-1988/1989 канадец организовал мощное трио, которое стало самым результативным в истории франшизы — игроки набрали 329 очков, превзойдя результат легендарной Production Line — звена Теда Линдсея, Сида Абеля и Горди Хоу. В том году Галлан попал во вторую сборную всех звёзд НХЛ, и это осталось его единственным достижением в «Детройте». Ни личных, ни командных наград у Жерара не было. Зато одного приезда в сборную хватило, чтобы получить медаль, правда, серебряную — в 1989 году канадцы уступили сборной СССР в финале чемпионата мира.

В 90-е карьера у Галлана пошла на спад. Жерар провёл ещё три сезона в «Детройте», но его результативность была далека от прежней. Во многом в этом виновата травма спины — из-за неё Галлан пропустил почти половину чемпионата-1990/1991 и в последующие годы не показывал высоких результатов. По окончании контракта с «Ред Уингз» канадец оказался в «Тампе», но и там не заиграл, через год вернувшись в «Детройт», но уже в другую команду — «Вайперз» из Интернациональной хоккейной лиги (до упразднения которой в 2001 году там находилась большая часть фарм-клубов НХЛ). Этот клуб стал последним для Галлана. В 1995 году из-за очередной травмы спины 32-летний форвард был вынужден закончить игровую карьеру.

Команда
Канада

Чемпион мира

Галлан не захотел расставаться с хоккеем и начал тренировать практически сразу же по окончании игровой карьеры. Пробравшись через юниорские канадские лиги, всё ту же ИХЛ и АХЛ, он в 2001 году оказался в только-только вошедшем в состав НХЛ «Коламбусе» в роли помощника главного тренера, а уже через три года сам встал у руля команды. Но первый самостоятельный опыт вышел неудачным: не сумев улучшить результаты «Блю Джекетс», Галлан был уволен в ноябре 2006-го. Следующего назначения на пост главного тренера команды НХЛ Жерару пришлось ждать 8 лет. За это время он успел побывать ассистентом в «Айлендерс» и «Монреале», привести «Сент-Джон» к победе в Мемориальном кубке Главной юниорской лиги Квебека и дважды стать лучшим тренером Канадской хоккейной лиги. Но главным его достижением за этот период, наверное, можно назвать золото чемпионата мира 2007 года, на котором Галлан присутствовал в тренерском штабе сборной Канады. Следовательно, он знает, как выигрывать на мировом первенстве.

Свой второй заход в НХЛ в качестве главного тренера Галлан начал в 2014 году во «Флориде» и в первый же сезон улучшил результаты команды на 25 очков по сравнению с предыдущим чемпионатом. Хотя до плей-офф тогда дойти не удалось, канадец остался у руля и уже по итогам следующей регулярки вывел «пантер» в розыгрыш Кубка Стэнли, набрав рекордные для франшизы 103 балла, но оступился в первом же раунде. Тогда Галлан был впервые номинирован на приз лучшему тренеру сезона, однако уступил Барри Тротцу. Эту награду он получит со второго раза — уже в качестве наставника «Вегаса».

Финалист Кубка Стэнли

В конце 2016-го Галлан был уволен из «Флориды» за провальный старт регулярного чемпионата, а уже полгода спустя был объявлен первым главным тренером в истории «Вегас Голден Найтс». Дебютный сезон «рыцарей» под его руководством выдался феноменальным. Канадец одержал с командой 51 победу в регулярке — рекорд для франшиз, проводящих первый год в НХЛ — и довел её до финала Кубка Стэнли, где «Вегас» уступил «Вашингтону».

Команда
Вегас Голден Найтс

При этом Галлан добился таких результатов без участия игрока, который должен был стать одной из звёзд команды — россиянина Вадима Шипачёва. «Я не так много видел Шипачёва в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчёты говорят о том, что Вадим — элитный игрок, большой мастер. Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачёва, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждём Вадима в «Вегасе», — говорил тренер «рыцарей» после подписания контракта с Шипачёвым. Тем не менее он так и не дал возможность российскому форварду проявить себя, выпустив его на лёд лишь в трёх матчах, и, по сути, загубив карьеру в НХЛ.

Не заиграли при нём и два других россиянина — Никита Гусев и Валентин Зыков. Первый был обменян в «Нью-Джерси», так и не примерив на себя свитер «рыцарей», а второй не воспользовался шансами и в 2020 году покинул систему клуба. Так же, как и сам Галлан — канадский специалист не смог пройти первый раунд Кубка Стэнли — 2019, невыразительно начал сезон-2019/2020 и был уволен за неудовлетворительные результаты.

Со всем своим багажом и после полутора лет без работы Жерар Галлан возглавил канадскую сборную на чемпионате мира в Латвии. Состав его команды, мягко говоря, не самый звёздный, что делает наставника самым известным человеком среди делегации «кленовых». Ему уже удалось, пусть и со скрипом, вывести канадцев в четвертьфинал турнира. Кто знает — возможно, именно его опыт в плей-офф пригодится североамериканцам в предстоящем матче со сборной России.

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Россия бессильна на ЧМ против Канады уже 10 лет
Час пик в автобусе: как живут российские хоккеисты в Латвии
Тренер Канады – их главная звезда
5 канадцев, которых стоит бояться России
Оттолкнуться от дна: почему ЧМ по хоккею в Риге — слабейший в истории
«Никогда не надо недооценивать Канаду! Тем более в матче с русскими». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом ЧМ
Белорусские хоккеисты вернутся домой с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Названы лучшие хоккеисты в составе сборной Казахстана на ЧМ-2021
Россия никогда не играла с такой слабой Канадой. У «кленовых» всегда были топы, а сейчас студенты и звезда «Витязя»
ЧМ-2021. «За белорусов просто стыдно». Что писали российские сайты после матча, выведшего ОКР на канадцев
«Настраиваемся на хоккейную войну»: чего ждут от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада
«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!
«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1950
Великобритания
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
1954
Швеция
1
СССР
СССР
2
Канада
Канада
3
Швеция
Швеция
1993
Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Российские хоккеисты на трибунах наблюдают за матчем Россия - Беларусь
Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
Третьяк: Сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца
Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ
Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России разгромила Белоруссию в матче чемпионата мира
На матч ЧМ между Россией и Белоруссией пришел лишь один болельщик
Комментатор Александр Олейник разобрал выступление сборной Казахстана на ЧМ по хоккею и оценил работу Михайлиса
«Могли удивить в плей-офф». Зарубежный эксперт назвал Казахстан главным открытием и самой веселой командой ЧМ по хоккею
Сборная США победила итальянцев в игре чемпионата мира по хоккею и стала первой в группе B
Чехи обыграли словаков и заняли третье место в группе А чемпионата мира по хоккею
До плей-офф рукой подать, или почему за сборную Казахстана не стыдно на этом чемпионате мира
У Казахстана есть шансы на выход в плей-офф ЧМ по хоккею? Сейчас все объясним!
Главный тренер сборной Канады не верит, что Латвия и Германия специально сыграют вничью
Ферраро: Канаде остаётся только молиться, больше ничего не можем сделать
«Величайший провал современности»: что пишут в Швеции после вылета своей сборной с ЧМ-2021
Швейцария обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе с Россией
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
18Сборная России разгромила команду Беларуси
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
Германия — Латвия — 2:1. Лучшие моменты
Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Швейцария — Великобритания — 6:3. Лучшие моменты
Россия — Швеция — 3:2 (Б). Лучшие моменты
Норвегия — Казахстан — 3:1. Лучшие моменты
Чехия — Дания — 2:1 (Б). Лучшие моменты
США — Германия — 2:0. Лучшие моменты
Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Сборная Финляндии обыграла Канаду в заключительный день группового этапа ЧМ-2021
Тарасенко отметил атмосферу в сборной России на чемпионате мира
Легендарный хоккейный арбитр оценил судейство на ЧМ-2021
Россия попадет на Канаду в четвертьфинале? Все расклады последнего игрового дня группового этапа ЧМ
прогноз дня
Брагин выйдет в плей-офф с первого места: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Беларусь сегодня
Ответ российского хоккеиста иностранному журналисту рассмешил коллегу по сборной
Прошкин: Сборная России очень хотела обыграть шведов, чтобы те не попали в плей-офф
Мог войти в историю, но проиграл. Как Казахстан вместо выхода в плей-офф ЧМ по хоккею сам создал себе большие проблемы
Крикунов: Наша сборная в очередной раз проявила характер, прибавила и забила
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь