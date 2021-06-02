Буре: Ребята будут настраиваться вне зависимости от того, какой состав привезли канадцы
Чемпион мира Павел Буре в интервью Metaratings.ru высказался о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира — 2021 между сборными России и Канады.
Чемпион мира Павел Буре в интервью Metaratings.ru высказался о предстоящем матче четвертьфинала чемпионата мира — 2021 между сборными России и Канады.
— Каковы ваши ожидания от четвертьфинального матча с Канадой, нужно ли было ее избегать на такой ранней стадии?
— Это так не работает, ты не можешь выбирать соперника. Ребята просто играли свои игры. А канадцам даже повезло, что они вообще смогли выйти в
— Канада на этом турнире не так сильна, как в предыдущие годы?
— Канада — хоккейная страна, против нее всегда интересно играть. Правда, из нынешнего состава канадцев я особо никого не знаю. Противостояние России и Канады — это всегда принципиальные игры. Поэтому ребята будут настраиваться вне зависимости от того, какой состав привезли канадцы.
— Кто должен защищать ворота сборной в плей-офф: Бобровский или Самонов?
— Вратари — это вообще отдельная тема. Этим занимается узкий специалист, тренер по вратарям, а окончательное решение принимает главный тренер. Бобровский, несомненно, обладает большим опытом, чем Самонов.
— Поражение от Канады в четвертьфинале станет провалом для сборной России?
— Надо настраиваться и играть. У нас хорошие шансы обыграть канадцев. Россия традиционно является одним фаворитов любого турнира, в котором участвует.