Буре: Ребята будут настраиваться вне зависимости от того, какой состав привезли канадцы

— Каковы ваши ожидания от четвертьфинального матча с Канадой, нужно ли было ее избегать на такой ранней стадии?

— Это так не работает, ты не можешь выбирать соперника. Ребята просто играли свои игры. А канадцам даже повезло, что они вообще смогли выйти в плей-офф. Нашей команде нужно просто готовиться к следующему матчу вне зависимости от соперника.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

— Канада на этом турнире не так сильна, как в предыдущие годы?

— Канада — хоккейная страна, против нее всегда интересно играть. Правда, из нынешнего состава канадцев я особо никого не знаю. Противостояние России и Канады — это всегда принципиальные игры. Поэтому ребята будут настраиваться вне зависимости от того, какой состав привезли канадцы.

— Кто должен защищать ворота сборной в плей-офф: Бобровский или Самонов?

— Вратари — это вообще отдельная тема. Этим занимается узкий специалист, тренер по вратарям, а окончательное решение принимает главный тренер. Бобровский, несомненно, обладает большим опытом, чем Самонов.

— Поражение от Канады в четвертьфинале станет провалом для сборной России?