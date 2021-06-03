Сборные России и Канады встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

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Команды, чье соперничество является принципиальным на турнирах любого уровня и возраста, за последние 10 лет на чемпионатах мира играли друг против друга четыре раза. В последний раз сборные России и Канады встретились в четвертьфинале турнира 2018 года, тогда канадцы выиграли в овертайме со счетом 5:4. На мировом первенстве 2011 года в Братиславе россияне в четвертьфинале обыграли команду Канады со счетом 2:1.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Игра пройдет в Олимпийском спортивном центре и начнется в 20:15 мск. По итогам предварительного этапа россияне заняли первое место в группе А, потерпев лишь одно поражение в семи матчах.

Сборная Канады могла не попасть в плей-офф впервые с турнира 1998 года. Однако канадцев выручили норвежцы, которые в заключительном матче группы В неожиданно обыграли команду Казахстана. В личной встрече канадцы были сильнее подопечных Юрия Михайлиса, поэтому обошли их при равенстве очков.