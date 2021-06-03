Николишин: Тяжело сказать, в чем нужно прибавить России в матче с Канадой в ¼ финала ЧМ

«У них все ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные.



На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чем нужно прибавить. Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у “Кленовых листьев” состав — это уже второстепенно», — цитирует Николишина «RT на русском».