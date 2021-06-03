Николишин: Тяжело сказать, в чем нужно прибавить России в матче с Канадой в ¼ финала ЧМ
Чемпион мира Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча сборной России с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге.
Чемпион мира Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча сборной России с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге.
«У них все ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно
На каждого нужно
На групповом этапе Россия заняла 1-е первое место в группе А (17 очков), а Канада стала 4-й в группе B (10 очков).
Матч Россия — Канада состоится 3 июня, начало — в 20:15.