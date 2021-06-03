Бобровский против Канады — это большой риск для всех. Но другого варианта у России уже нет
Сергею — лишь уважение за приезд в сборную и смелость. Но стоило ли вообще дёргать его на ЧМ?
Сергею — лишь уважение за приезд в сборную и смелость. Но стоило ли вообще дёргать его на ЧМ?
Перед четвертьфиналом с Канадой у сборной России есть проблема выбора: кого ставить в ворота на матч с «кленовыми» — Самонова или Бобровского? И я бы не сказал, что эта проблема из числа приятных. Велик риск не угадать, и эта ошибка может стать роковой для национальной команды.
По сути, штаб нашей сборной сам устроил себе эту головную боль, вызвав Бобровского на усиление. Заранее ведь понимали, что раньше
Сергей же только что вылетел из
Александра, между прочим, весь сезон готовили к роли первого номера сборной на мировом форуме, но в последний момент опять решили прибегнуть к помощи звезды из НХЛ. Сколько раз уже сборная России обжигалась на этой слепой вере в наших заокеанских волшебников, которые прилетят на помощь и якобы сотворят чудо? Нет, были, конечно, случаи, когда усиление по ходу турнира реально срабатывало, но, как кажется, сейчас не та ситуация.
Самонову в сборной, по сути, открыто выразили недоверие. Мол, в
И вот как теперь решать вратарскую дилемму? С одной стороны — Самонов, которого не сломили новости о приезде звёздного коллеги, и он прекрасно провёл игры со Швейцарией и Швецией. С другой — Бобровский, двукратный обладатель «Везины», бросившийся на помощь сборной России по первому зову, но не сыгравший в Риге ни одного матча. Безусловно, класс Сергея намного выше, но сильнее ли он Самонова прямо сейчас, в моменте, учитывая все факторы и обстоятельства? Не уверен.
Однако давайте будем честны: никакого выбора у тренеров России, по сути, нет. Играть с Канадой будет Бобровский, потому что таких людей не дёргают
Не думаю, что это правильно, и боюсь, как бы в этой ситуации лучшее не стало врагом хорошего. Да и у Самонова уже налажен пресловутый «пондус», а что если у «холодного» Бобровского он сейчас не того уровня? Но парадокс в том, что это логично. Оставлять Сергея в запасе на канадцев будет странно, и если уж в штабе сборной заварили эту кашу, то надо рисковать. Пускай и ценой несправедливости по отношению к Самонову.
Да, в определённой степени Бобровский сейчас рискует своей дальнейшей карьерой в сборной и репутацией, особенно после двух последних сезонов в НХЛ. Если Россия проиграет Канаде в четвертьфинале, то практически наверняка голкипер станет одним из главных объектов огульной критики. У вратарей и так расстрельная должность, а тут ещё такой контекст и с «Флоридой», и с Самоновым. Сергею припомнят всё, включая огромный контракт в Америке, который он не спешит оправдывать. Да и про роль первого номера на ОИ-2022 (если НХЛ туда поедет) Сергею можно будет забыть окончательно.
Словом, сплошные риски. И мне кажется, всем бы было спокойнее и проще, если бы этого вызова Бобровского в сборную не случилось вовсе. Объявили бы, что Самонов самостоятельно закрыл вратарский вопрос на этом ЧМ и в помощи не нуждается. Ведь у других четвертьфиналистов ЧМ нет суперзвёздных голкиперов, и ничего, претендуют же они
Но посмотрим, как всё обернётся. Конечно, руководители сборной решили рискнуть, внеся смуту в важнейшую игровую позицию перед
Лев Лукин