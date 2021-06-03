От самого ценного игрока до лучшего бомбардира. Сборная Казахстана подвела итоги ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
16:15Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
16:15Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
20:15Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
20:15Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
09:06 (мск), источник: Vesti.kz

От самого ценного игрока до лучшего бомбардира. Сборная Казахстана подвела итоги ЧМ-2021 по хоккею

Команда преподнесла сюрпризы.

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Источник: РИА "Новости"

Федерация хоккея Казахстана подвела итоги выступления национальной сборной на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На групповом этапе подопечные Юрия Михайлиса одержали четыре победы — над Латвией (3:2 по буллитам), Финляндией (2:1 Б), Германией (3:2) и Италией (11:3), но уступили США (0:3), Канаде (2:4) и Норвегии (1:3). В итоге Казахстан финишировал пятым в группе В и не смог впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, лучшим бомбардиром сборной Казахстана на ЧМ-2021 стал Роман Старченко. В семи матчах капитан заработал семь (3+4) баллов. Он также разделил с Никитой Михайлисом первое место в списке снайперов команды, а с Кертисом Волком — первое место в списке ассистентов.

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Среди защитников лучшие показатели результативности у Виктора Сведберга. Натурализованный швед записал в свой актив четыре (1+3) балла за шесть игр.

Самый полезный игрок — Алихан Асетов, завершивший турнир с показателем полезности «+3».

Самым точным хоккеистом фактически стал Артем Лихотников, который реализовал на турнире ровно половину своих бросков — два из четырех.

Даррен Диц проводил на льду в среднем по 26 минут и 16 секунд за матч. Это лучший показатель в составе сборной Казахстана. Он же стал самым бросающим игроком в нашем коллективе. За семь матчей защитник 27 раз потревожил вратарей соперников, но ни один из этих бросков так и не стал результативным.

Голкипер Никита Бояркин провел на чемпионате шесть из семи матчей нашей команды. В среднем он пропускал 2,27 шайбы за игру при 92,93 процента отраженных бросков.

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Швеция
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Швейцария
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