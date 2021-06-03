От самого ценного игрока до лучшего бомбардира. Сборная Казахстана подвела итоги ЧМ-2021 по хоккею

Федерация хоккея Казахстана подвела итоги выступления национальной сборной на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, проходящем в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На групповом этапе подопечные Юрия Михайлиса одержали четыре победы — над Латвией (3:2 по буллитам), Финляндией (2:1 Б), Германией (3:2) и Италией (11:3), но уступили США (0:3), Канаде (2:4) и Норвегии (1:3). В итоге Казахстан финишировал пятым в группе В и не смог впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ.

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Так, лучшим бомбардиром сборной Казахстана на ЧМ-2021 стал Роман Старченко. В семи матчах капитан заработал семь (3+4) баллов. Он также разделил с Никитой Михайлисом первое место в списке снайперов команды, а с Кертисом Волком — первое место в списке ассистентов.

Среди защитников лучшие показатели результативности у Виктора Сведберга. Натурализованный швед записал в свой актив четыре (1+3) балла за шесть игр.

Самый полезный игрок — Алихан Асетов, завершивший турнир с показателем полезности «+3».

Самым точным хоккеистом фактически стал Артем Лихотников, который реализовал на турнире ровно половину своих бросков — два из четырех.

Даррен Диц проводил на льду в среднем по 26 минут и 16 секунд за матч. Это лучший показатель в составе сборной Казахстана. Он же стал самым бросающим игроком в нашем коллективе. За семь матчей защитник 27 раз потревожил вратарей соперников, но ни один из этих бросков так и не стал результативным.