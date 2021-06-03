Россия не может обыграть Канаду на ЧМ уже 10 лет. Когда, если не сегодня?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
16:15Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
16:15Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
20:15Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
20:15Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия не может обыграть Канаду на ЧМ уже 10 лет. Когда, если не сегодня?

Сборная России поборется с Канадой за выход в полуфинал чемпионата мира. Мог ли кто-то предположить, что к этой встрече россияне подойдут в статусе номинальных фаворитов, а канадцы окажутся в плей-офф лишь благодаря своему чертовски завидному везению?

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Источник: Reuters

Cейчас для российской команды как никогда подходящий момент, чтобы прибить принципиального соперника — столь заветной победы над Канадой на чемпионате мира мы ждем вот уже 10 лет! Вы вообще помните, какой была сборная России в тот год?

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ЧМ-2011, четвертьфинал. Россия — Канада — 2:1

Последняя виктория российской сборной над канадцами на чемпионате мира случилась 12 мая 2011 года. Кен Хичкок привез в Словакию сумасшедший состав: Джон Таварес, Рик Нэш, Алекс Пьетранджело, Брент Бернс, Джордан Эберле… До встречи с россиянами канадцы вынесли всех, а коллектив Вячеслава Быкова, составленный из Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Александра Радулова и Константина Барулина, преодолел групповой квалификационный этап с жутким скрипом.

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Трудным выдался и тот очный матч. В начале второго периода неугомонный Джейсон Спецца заприметил огромную дыру в обороне россиян и легко реализовал выход один на один с Барулиным. Мощный российский ответ последовал уже в третьем периоде, когда судьи сначала не засчитали гол-фантом Ильи Никулина, а затем дуплетом выстрелили Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук.

Хорошо ту встречу должен помнить Владимир Тарасенко, который согласился помочь сборной и в Риге. И ведь Влади зимой того же 2011-го одержал историческую и пока что последнюю для российской молодежки победу на МЧМ, обыграв в финале все тех же канадцев! А тренировал ту золотую команду Валерий Брагин, и вот теперь он вместе с Тарасенко готовится подарить стране столь приятные и уже позабытые чувства наслаждения от разделывания канадцев.

ЧМ-2015, финал. Россия — Канада — 1:6

Следующая очная встреча на чемпионате мира состоялась четыре года спустя в Чехии, куда приехали великий и ужасный Сидни Кросби, все те же Эберле, Бернс, Спецца, а также еще молодые, ныне являющиеся звездами НХЛ Райан О’Райлли, Тайлер Тоффоли, Тайлер Сегин и Натан Маккиннон.

Тот матч в России не любят вспоминать по двум причинам.

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Первая и она же основная — ужасный результат. Уже к середине второго периода команда Олега Знарка уступала со счетом 0:4, а за восемь минут до финальной сирены на табло «красовались» унизительные 0:6. Затем Евгений Малкин отметился голом престижа. Канадцы буквально издевались над нашей сборной и творили на площадке абсолютно все, что хотели. В той матче, кстати, участвовали Владимир Тарасенко, а также Сергей Бобровский, готовящийся выйти в старте сегодня.

Вторая причина — стыд. После церемонии награждения почти весь состав российской сборной, не дожидаясь исполнения государственного гимна Канады, ушел в раздевалку. На льду остались немногие россияне: Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Дмитрий Куликов, да Евгений Дадонов с Андреем Мироновым. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, как и многие болельщики, в том числе из России, были тогда вне себя.

ЧМ-2017, полуфинал. Россия — Канада — 2:4

Тот матч по степени разочарования сравним с 1:6 в 2015-м. Битва в Кельне вышла максимально драматичной: 60 минут рубки, десятки классных сейвов в исполнении Андрея Василевского, но для победы этого не хватило — канадцы дожали наших в концовке.

По именам та сборная если не превосходила канадцев, то уж точно ни в чем не уступала: Артемий Панарин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Виктор Антипин, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Никита Гусев и все тот же Андрей Василевский… Сейчас собрать их всех в одной команде, наверное, уже невозможно.

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ЧМ-2018, четвертьфинал. Россия — Канада — 4:5 (ОТ)

На турнир в Копенгагене россияне приехали в статусе олимпийских чемпионов, и болельщики ждали от них очередной победы, хотя команда вовсю переживала перестройку, в ходе которой Илья Воробьев перенимал дела Олега Знарка.

К несчастью для Воробьева Канада привезла в Данию убийственный состав с Райаном О’Райлли, Брэйденом Шенном, Колтоном Парэйко, Жан-Габриэлем Пажо и, конечно же, главной звездой мирового хоккея — Коннором Макдэвидом. Лидер «Эдмонтона» набрал на том форуме 17 очков (5+12), три из которых записал на свой счет как раз в игре с Россией.

Уже в дебюте встречи с его передачи отличился Парэйко, а затем Макдэвид ассистировал Райану Ньюджент-Хопкинсу. Лишь после гола последнего россияне активизировались и менее чем за пять минут отправили в ворота Дарси Кемпера две шайбы. В третьем периоде канадцы еще дважды выходили вперед, а россияне также дважды отыгрывались, но в овертайме О’Райлли приговорил нашу сборную. Ассистировал ему, конечно же, Макдэвид.

ЧМ-2021, четвертьфинал. Россия — Канада —?

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

Букмекеры утверждают, что в этот раз сборная России является явным фаворитом матча и имеет больше шансов пробиться в полуфинал. Один из аргументов — сыгранность команды Брагина, чего про канадцев не скажешь. Кроме того, подъехал опытный Сергей Бобровский. Да, у 32-летнего голкипера совсем не задался сезон во «Флориде», но где еще можно реабилитироваться, если не на чемпионате мира? А работы у вратаря российской сборной сегодня будет достаточно: об этом позаботятся один из лучших бомбардиров нынешнего ЧМ Коннор Браун и его партнер Адам Хенрик. Так что легкой прогулки ждать точно не стоит. И это осознает Брагин. Поражение ему не простят.

Андрей Сенченко

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