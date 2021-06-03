Россия не может обыграть Канаду на ЧМ уже 10 лет. Когда, если не сегодня?
Сборная России поборется с Канадой за выход в полуфинал чемпионата мира. Мог ли
Сборная России поборется с Канадой за выход в полуфинал чемпионата мира. Мог ли
Cейчас для российской команды как никогда подходящий момент, чтобы прибить принципиального соперника — столь заветной победы над Канадой на чемпионате мира мы ждем вот уже 10 лет! Вы вообще помните, какой была сборная России в тот год?
Последняя виктория российской сборной над канадцами на чемпионате мира случилась 12 мая 2011 года. Кен Хичкок привез в Словакию сумасшедший состав: Джон Таварес, Рик Нэш, Алекс Пьетранджело, Брент Бернс, Джордан Эберле… До встречи с россиянами канадцы вынесли всех, а коллектив Вячеслава Быкова, составленный из Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Александра Радулова и Константина Барулина, преодолел групповой квалификационный этап с жутким скрипом.
Трудным выдался и тот очный матч. В начале второго периода неугомонный Джейсон Спецца заприметил огромную дыру в обороне россиян и легко реализовал выход один на один с Барулиным. Мощный российский ответ последовал уже в третьем периоде, когда судьи сначала не засчитали
Хорошо ту встречу должен помнить Владимир Тарасенко, который согласился помочь сборной и в Риге. И ведь Влади зимой того же 2011-го одержал историческую и пока что последнюю для российской молодежки победу на МЧМ, обыграв в финале все тех же канадцев! А тренировал ту золотую команду Валерий Брагин, и вот теперь он вместе с Тарасенко готовится подарить стране столь приятные и уже позабытые чувства наслаждения от разделывания канадцев.
Следующая очная встреча на чемпионате мира состоялась четыре года спустя в Чехии, куда приехали великий и ужасный Сидни Кросби, все те же Эберле, Бернс, Спецца, а также еще молодые, ныне являющиеся звездами НХЛ Райан О’Райлли, Тайлер Тоффоли, Тайлер Сегин и Натан Маккиннон.
Тот матч в России не любят вспоминать по двум причинам.
Первая и она же основная — ужасный результат. Уже к середине второго периода команда Олега Знарка уступала со счетом 0:4, а за восемь минут до финальной сирены на табло «красовались» унизительные 0:6. Затем Евгений Малкин отметился голом престижа. Канадцы буквально издевались над нашей сборной и творили на площадке абсолютно все, что хотели. В той матче, кстати, участвовали Владимир Тарасенко, а также Сергей Бобровский, готовящийся выйти в старте сегодня.
Вторая причина — стыд. После церемонии награждения почти весь состав российской сборной, не дожидаясь исполнения государственного гимна Канады, ушел в раздевалку. На льду остались немногие россияне: Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Дмитрий Куликов, да Евгений Дадонов с Андреем Мироновым. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, как и многие болельщики, в том числе из России, были тогда вне себя.
Тот матч по степени разочарования сравним с 1:6 в 2015-м. Битва в Кельне вышла максимально драматичной: 60 минут рубки, десятки классных сейвов в исполнении Андрея Василевского, но для победы этого не хватило — канадцы дожали наших в концовке.
По именам та сборная если не превосходила канадцев, то уж точно ни в чем не уступала: Артемий Панарин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Виктор Антипин, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Никита Гусев и все тот же Андрей Василевский… Сейчас собрать их всех в одной команде, наверное, уже невозможно.
На турнир в Копенгагене россияне приехали в статусе олимпийских чемпионов, и болельщики ждали от них очередной победы, хотя команда вовсю переживала перестройку, в ходе которой Илья Воробьев перенимал дела Олега Знарка.
К несчастью для Воробьева Канада привезла в Данию убийственный состав с Райаном О’Райлли, Брэйденом Шенном, Колтоном Парэйко,
Уже в дебюте встречи с его передачи отличился Парэйко, а затем Макдэвид ассистировал Райану
Букмекеры утверждают, что в этот раз сборная России является явным фаворитом матча и имеет больше шансов пробиться в полуфинал. Один из аргументов — сыгранность команды Брагина, чего про канадцев не скажешь. Кроме того, подъехал опытный Сергей Бобровский. Да, у 32-летнего голкипера совсем не задался сезон во «Флориде», но где еще можно реабилитироваться, если не на чемпионате мира? А работы у вратаря российской сборной сегодня будет достаточно: об этом позаботятся один из лучших бомбардиров нынешнего ЧМ Коннор Браун и его партнер Адам Хенрик. Так что легкой прогулки ждать точно не стоит. И это осознает Брагин. Поражение ему не простят.
Андрей Сенченко