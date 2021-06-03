Россия не может обыграть Канаду на ЧМ уже 10 лет. Когда, если не сегодня?

Cейчас для российской команды как никогда подходящий момент, чтобы прибить принципиального соперника — столь заветной победы над Канадой на чемпионате мира мы ждем вот уже 10 лет! Вы вообще помните, какой была сборная России в тот год?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧМ-2011, четвертьфинал. Россия — Канада — 2:1

Последняя виктория российской сборной над канадцами на чемпионате мира случилась 12 мая 2011 года. Кен Хичкок привез в Словакию сумасшедший состав: Джон Таварес, Рик Нэш, Алекс Пьетранджело, Брент Бернс, Джордан Эберле… До встречи с россиянами канадцы вынесли всех, а коллектив Вячеслава Быкова, составленный из Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Александра Радулова и Константина Барулина, преодолел групповой квалификационный этап с жутким скрипом.

Трудным выдался и тот очный матч. В начале второго периода неугомонный Джейсон Спецца заприметил огромную дыру в обороне россиян и легко реализовал выход один на один с Барулиным. Мощный российский ответ последовал уже в третьем периоде, когда судьи сначала не засчитали гол-фантом Ильи Никулина, а затем дуплетом выстрелили Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук.

Хорошо ту встречу должен помнить Владимир Тарасенко, который согласился помочь сборной и в Риге. И ведь Влади зимой того же 2011-го одержал историческую и пока что последнюю для российской молодежки победу на МЧМ, обыграв в финале все тех же канадцев! А тренировал ту золотую команду Валерий Брагин, и вот теперь он вместе с Тарасенко готовится подарить стране столь приятные и уже позабытые чувства наслаждения от разделывания канадцев.

ЧМ-2015, финал. Россия — Канада — 1:6

Следующая очная встреча на чемпионате мира состоялась четыре года спустя в Чехии, куда приехали великий и ужасный Сидни Кросби, все те же Эберле, Бернс, Спецца, а также еще молодые, ныне являющиеся звездами НХЛ Райан О’Райлли, Тайлер Тоффоли, Тайлер Сегин и Натан Маккиннон.

Тот матч в России не любят вспоминать по двум причинам.

Читайте также Час пик в автобусе и на тренировку на роликах. Как живёт сборная России на ЧМ в Риге

Первая и она же основная — ужасный результат. Уже к середине второго периода команда Олега Знарка уступала со счетом 0:4, а за восемь минут до финальной сирены на табло «красовались» унизительные 0:6. Затем Евгений Малкин отметился голом престижа. Канадцы буквально издевались над нашей сборной и творили на площадке абсолютно все, что хотели. В той матче, кстати, участвовали Владимир Тарасенко, а также Сергей Бобровский, готовящийся выйти в старте сегодня.

Вторая причина — стыд. После церемонии награждения почти весь состав российской сборной, не дожидаясь исполнения государственного гимна Канады, ушел в раздевалку. На льду остались немногие россияне: Александр Овечкин, Владимир Тарасенко, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Дмитрий Куликов, да Евгений Дадонов с Андреем Мироновым. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, как и многие болельщики, в том числе из России, были тогда вне себя.

ЧМ-2017, полуфинал. Россия — Канада — 2:4

Тот матч по степени разочарования сравним с 1:6 в 2015-м. Битва в Кельне вышла максимально драматичной: 60 минут рубки, десятки классных сейвов в исполнении Андрея Василевского, но для победы этого не хватило — канадцы дожали наших в концовке.

По именам та сборная если не превосходила канадцев, то уж точно ни в чем не уступала: Артемий Панарин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Виктор Антипин, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Никита Гусев и все тот же Андрей Василевский… Сейчас собрать их всех в одной команде, наверное, уже невозможно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YpOuEajOoIs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧМ-2018, четвертьфинал. Россия — Канада — 4:5 (ОТ)

На турнир в Копенгагене россияне приехали в статусе олимпийских чемпионов, и болельщики ждали от них очередной победы, хотя команда вовсю переживала перестройку, в ходе которой Илья Воробьев перенимал дела Олега Знарка.

К несчастью для Воробьева Канада привезла в Данию убийственный состав с Райаном О’Райлли, Брэйденом Шенном, Колтоном Парэйко, Жан-Габриэлем Пажо и, конечно же, главной звездой мирового хоккея — Коннором Макдэвидом. Лидер «Эдмонтона» набрал на том форуме 17 очков (5+12), три из которых записал на свой счет как раз в игре с Россией.

Уже в дебюте встречи с его передачи отличился Парэйко, а затем Макдэвид ассистировал Райану Ньюджент-Хопкинсу. Лишь после гола последнего россияне активизировались и менее чем за пять минут отправили в ворота Дарси Кемпера две шайбы. В третьем периоде канадцы еще дважды выходили вперед, а россияне также дважды отыгрывались, но в овертайме О’Райлли приговорил нашу сборную. Ассистировал ему, конечно же, Макдэвид.

ЧМ-2021, четвертьфинал. Россия — Канада —?

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Букмекеры утверждают, что в этот раз сборная России является явным фаворитом матча и имеет больше шансов пробиться в полуфинал. Один из аргументов — сыгранность команды Брагина, чего про канадцев не скажешь. Кроме того, подъехал опытный Сергей Бобровский. Да, у 32-летнего голкипера совсем не задался сезон во «Флориде», но где еще можно реабилитироваться, если не на чемпионате мира? А работы у вратаря российской сборной сегодня будет достаточно: об этом позаботятся один из лучших бомбардиров нынешнего ЧМ Коннор Браун и его партнер Адам Хенрик. Так что легкой прогулки ждать точно не стоит. И это осознает Брагин. Поражение ему не простят.