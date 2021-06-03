Мышкин о Бобровском и Самонове перед Канадой: Выбор тяжелейший. По сути, лотерея
Олимпийский чемпион,
Олимпийский чемпион,
— Сейчас дилемма — делать ли выбор в пользу голкипера, который прошел весь чемпионат и от матча к матчу только прибавлял в уверенности. Или же нарушить сценарий и дать возможность дебютировать в Риге опытному и классному голкиперу, который в предыдущие годы не раз выручал национальную команду, но на данном этапе не находится в турнирном тонусе и имеет за плечами не лучший сезон в НХЛ.
— С вашим огромным опытом вратарской игры и работы дадите ответ — Самонов или Бобровский?
— Ответ будет днем — и только у тренерского штаба сборной, который находится в процессе и знает все детали. Честно скажу, выбор тяжелейший. По сути, лотерея.
— То, что сборная России играет против энхаэловцев, пусть и в основном из третьих звеньев, с которыми Бобровский встречается десятки раз за сезон и хорошо их знает, — в пользу опытного голкипера?
— Возможно, это
В то же время Бобровский был вызван, быстро прилетел