«А кто-то предвидел, что финские ноунеймы обыграют Россию с Овечкиным?» Что говорят в Канаде о четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Канада - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
16:15Не началсяСША
Словакия
1/4 финала
16:15Не началсяШвейцария
Германия
1/4 финала
20:15Не началсяРоссия
Канада
1/4 финала
20:15Не началсяФинляндия
Чехия
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
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Матч за 3-е место
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LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
10:39 (мск), источник: Sport24

«А кто-то предвидел, что финские ноунеймы обыграют Россию с Овечкиным?» Что говорят в Канаде о четвертьфинале ЧМ

Стивен Эллис и Лукас Эйкройд досконально разобрали матч Россия — Канада.

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Матч Россия — Канада — это главная «вывеска» в хоккее, мимо которой не может пройти ни один болельщик. И хотя нынешний чемпионат мира очень скупо освещается за океаном, нельзя сказать, чтобы для канадских журналистов судьба канадской сборной была безразлична. Для того, чтобы узнать мнение из Канады, мы связались с двумя известными североамериканскими обозревателями — Лукасом Эйкройдом и Стивеном Эллисом.

Лукас Эйкройд, обозреватель официального сайта IIHF, ведущий подкаста The Totally Ice Hockey Show.

Один из опытнейших североамериканских журналистов, пишущих о хоккее. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 20 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград. Лукас — не из тех североамериканцев, интересы которых не выходят за рамки своего региона: Эйкройд, побывавший в 30 странах, отлично знает европейский хоккей. В настоящее время Лукас освещает чемпионат мира в Риге для официального сайта Международной федерации хоккея.

Стивен Эллис, обозреватель авторитетного портала и журнала The Hockey News.

Автор и основатель сайта TheHockeyHouse.net, ведущий телешоу на официальном канале «Торонто» LeafsTV, редактор World Hockey Magazine. Автор более 100 подкастов и 300 видеороликов для The Hockey News.

«Канада прибавила по ходу турнира, привыкла к большим площадкам»

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— Каждый год чемпионат мира по хоккею — это большое событие для России и российских болельщиков, это уже традиция. Может ли четвертьфинал Россия — Канада повысить интерес к турниру в Северной Америке?

Эйкройд: Матч между Россией и Канадой всегда заставляет сердце биться быстрее. Это никогда не изменится, даже с учетом того, что часто усиленный акцент в Канаде делают на дерби с соседями, американцами. Я уже как-то рассказывал в подкасте The Totally Ice Hockey Show, что помню даже матч чемпионата мира 1989 года в Стокгольме, когда сборная СССР обыграла Канаду со счетом 5:3. Матчи чемпионата мира тогда в Канаде почти не показывали, и картинка шла с таким шлейфом, словно за хоккеистами гнались облака. На протяжении последних 15 лет у нас почти каждый год есть потрясающие матчи между россиянами и канадцами, будь то уровень взрослого или молодежного чемпионата мира.

Эллис: К сожалению, я не вижу возможностей, чтобы это привлекло внимание в Канаде. В розыгрыше Кубка Стэнли играют два канадских клуба, и основное внимание уделяется именно этому. Чемпионат мира никогда не бывает успешным в Канаде с точки зрения привлечения внимания, потому что матчи проводятся в другом часовом поясе и начинаются очень рано.

— Сборная Канады с трудом вышла в плей-офф. Это реальный уровень этой команды?

Эйкройд: Реальный уровень этой сборной Канады понять действительно трудно. Конечно, на бумаге состав выглядит слабее, чем любой другой, начиная с 1995 года, когда канадцы взяли бронзу без участия игроков НХЛ. Канадцы не были достаточно хороши, чтобы выиграть хотя бы один матч из трех первых — против Латвии, США или Германии. Тем не менее, встреча с финнами, которая затянулась до серии буллитов, показывает, что канадская команда прибавила. Хоккеисты адаптировались к большой площадке. Канадским командам часто требуется больше времени, чтобы сыграться с незнакомыми партнерами и меньше времени на подготовку, чем у европейцев.

Эллис: Думаю, что сборная Канады действительно стала лучше, чем была на старте. У них ведь было всего несколько совместных тренировок перед началом турнира. Им не хватало одного из ключевых игроков — Эндрю Манджиапане. В матчах с Латвией и Германией канадцы наткнулись на «горячих» вратарей, но игра с Финляндией продемонстрировала, на что способна эта канадская команда. Важный момент — игра вратаря, и Дарси Кемперу нужно быть намного лучше.

«Это один матч. Сделай или умри»

— Можно ли говорить о том, что Россия — Канада — это особенный матч, где нет необходимости смотреть на предыдущие результаты и трудности у канадцев?

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Эйкройд: Да, это один матч, ситуация в стиле «Сделай, или умри». Тут может произойти все, что угодно. Кто-то мог предвидеть, что в 2019 году финские ноунеймы обыграют российскую сборную с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком и Василевским? (в полуфинале россияне проиграли финнам 0:1 — прим. Sport24). Я не думаю, что в этом году разница между Россией и Канадой так уж велика.

Эллис: Думаю, да — у Канады сейчас хороший импульс. А матч с Россией важен везде и всегда. Наверняка это будет одной из главных мотиваций для канадской команды.

— В сборной Канады нет громких имен. Кто может доставить сборной России проблемы?

Эйкройд: Вы должны уважать скорость и мастерство лидера команды Коннора Брауна (у него 10 очков на турнире), капитана Адама Хенрика (9) очков и Эндрю Манджиапане, у которого 8 баллов — столько же, сколько у лучшего русского бомбардира Барабанова. В нынешнем сезоне Браун забил 30 голов за «Оттаву», и если бы чемпионат был полным, его игру можно было бы сравнить с Марком Стоуном. Для Канады главный вопрос заключается в том, смогут ли помочь игроки из глубины, помимо Максима Комтуа и Коула Перфетти, и как сыграет вратарь.

Эллис: Манджиапане показал, что в последних матчах он очень опасен. Комтуа играет на грани, но иногда получает слишком много удалений, Коннор Браун и Брэндон Пирри последние матчи провели неплохо. Трой Стечер и Оуэн Пауэр хорошо смотрелись на синей линии, так что у сборной Канады есть хорошие хоккеисты.

«Скауты следят за Самоновым, как будущим игроком НХЛ»

— Если сборная Канады вылетит с турнира, заметят ли это канадские болельщики?

Эйкройд: Ну, некоторые будут жаловаться, что не приехали Макдэвид и Маккиннон, но потом с интересом посмотрят на непредсказуемый финал. Другие же переключатся на серию между «Монреалем» и «Виннипегом». Среднестатистический канадский фанат не признает седьмое место на Олимпиаде в Турине, где Овечкин и Ковалев выбили Канаду в ¼ финала. Но это обоюдная тенденция. Вы же видели фильм «Легенда номер 17»? Он заканчивается победой сборной СССР в 1972 году над Канадой в монреальском «Форуме» со счетом 7:3. А совсем не тремя победными голами Пола Хендерсона в Москве.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
1/4 финала, 3.06.2021, 20:15

Россия-Канада-

Эллис: Это поражение быстро забудут — за турниром тут никто особо не следит. По-моему, я один из небольшого количества журналистов, кто смотрит этот чемпионат мира. Все заслоняет розыгрыш Кубка Стэнли, идет плей-офф в НХЛ. Даже если Канада выиграет, то, в лучшем случае, об этом кратко упомянут.

— Кто из нынешней сборной России интересен зрителям за океаном?

Эйкройд: Таких хоккеистов много. Болельщики «Сент-Луиса» были бы в восторге от медального выступления Владимира Тарасенко. Независимо от того, надеются ли они на восстановление его формы, которая позволяла ему забивать по 40 голов за «Блюз», или же они предпочитают, чтобы его забрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения.

Готов ли Александр Барабанов стать полноценным игроком НХЛ? Насколько Иван Проворов близок к тому, чтобы вернуться к своей прежней игре как защитник первой пары уровня НХЛ? Даже болельщики «Торонто», которые сейчас убиты поражением от «Монреаля», могут следить за тем, в какой форме сейчас Игорь Ожиганов в свои 28 лет. Конечно, его нельзя сравнивать с Радуловым или Дадоновым, но эти ребята показали, что в НХЛ можно вернуться, будучи не самыми молодыми, и добиться успеха во второй раз.

Эллис: Михаил Григоренко — имя, которое многие североамериканцы помнят и знают. То же самое касается Владимира Тарасенко и Никиты Нестерова. Знаю, что многие скауты следят за игрой Александра Самонова, рассматривая его как будущего игрока НХЛ.

Максим Замятин

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1965
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1
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СССР
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Чехословакия
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Швеция
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Финляндия
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СССР
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Чехословакия
Чехословакия
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Чехия
Чехия
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Словакия
Словакия
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Финляндия
Финляндия
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Швеция, Финляндия
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Швеция
Швеция
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Швейцария
Швейцария
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США
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