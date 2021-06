«А кто-то предвидел, что финские ноунеймы обыграют Россию с Овечкиным?» Что говорят в Канаде о четвертьфинале ЧМ

Один из опытнейших североамериканских журналистов, пишущих о хоккее. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 20 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград. Лукас — не из тех североамериканцев, интересы которых не выходят за рамки своего региона: Эйкройд, побывавший в 30 странах, отлично знает европейский хоккей. В настоящее время Лукас освещает чемпионат мира в Риге для официального сайта Международной федерации хоккея.