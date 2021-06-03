«А кто-то предвидел, что финские ноунеймы обыграют Россию с Овечкиным?» Что говорят в Канаде о четвертьфинале ЧМ

Матч Россия — Канада — это главная «вывеска» в хоккее, мимо которой не может пройти ни один болельщик. И хотя нынешний чемпионат мира очень скупо освещается за океаном, нельзя сказать, чтобы для канадских журналистов судьба канадской сборной была безразлична. Для того, чтобы узнать мнение из Канады, мы связались с двумя известными североамериканскими обозревателями — Лукасом Эйкройдом и Стивеном Эллисом.

Лукас Эйкройд, обозреватель официального сайта IIHF, ведущий подкаста The Totally Ice Hockey Show.

Один из опытнейших североамериканских журналистов, пишущих о хоккее. С 1999 года он работает на матчах НХЛ, писал для таких авторитетных изданий, как The Hockey News, The Globe and Mail, New York Times и Toronto Star. В качестве обозревателя Эйкройд освещал четыре Олимпиады и 20 чемпионатов мира, получил за свою работу несколько престижных наград. Лукас — не из тех североамериканцев, интересы которых не выходят за рамки своего региона: Эйкройд, побывавший в 30 странах, отлично знает европейский хоккей. В настоящее время Лукас освещает чемпионат мира в Риге для официального сайта Международной федерации хоккея.

Стивен Эллис, обозреватель авторитетного портала и журнала The Hockey News.

Автор и основатель сайта TheHockeyHouse.net, ведущий телешоу на официальном канале «Торонто» LeafsTV, редактор World Hockey Magazine. Автор более 100 подкастов и 300 видеороликов для The Hockey News.

«Канада прибавила по ходу турнира, привыкла к большим площадкам»

— Каждый год чемпионат мира по хоккею — это большое событие для России и российских болельщиков, это уже традиция. Может ли четвертьфинал Россия — Канада повысить интерес к турниру в Северной Америке?

Эйкройд: Матч между Россией и Канадой всегда заставляет сердце биться быстрее. Это никогда не изменится, даже с учетом того, что часто усиленный акцент в Канаде делают на дерби с соседями, американцами. Я уже как-то рассказывал в подкасте The Totally Ice Hockey Show, что помню даже матч чемпионата мира 1989 года в Стокгольме, когда сборная СССР обыграла Канаду со счетом 5:3. Матчи чемпионата мира тогда в Канаде почти не показывали, и картинка шла с таким шлейфом, словно за хоккеистами гнались облака. На протяжении последних 15 лет у нас почти каждый год есть потрясающие матчи между россиянами и канадцами, будь то уровень взрослого или молодежного чемпионата мира.

Эллис: К сожалению, я не вижу возможностей, чтобы это привлекло внимание в Канаде. В розыгрыше Кубка Стэнли играют два канадских клуба, и основное внимание уделяется именно этому. Чемпионат мира никогда не бывает успешным в Канаде с точки зрения привлечения внимания, потому что матчи проводятся в другом часовом поясе и начинаются очень рано.

— Сборная Канады с трудом вышла в плей-офф. Это реальный уровень этой команды?

Эйкройд: Реальный уровень этой сборной Канады понять действительно трудно. Конечно, на бумаге состав выглядит слабее, чем любой другой, начиная с 1995 года, когда канадцы взяли бронзу без участия игроков НХЛ. Канадцы не были достаточно хороши, чтобы выиграть хотя бы один матч из трех первых — против Латвии, США или Германии. Тем не менее, встреча с финнами, которая затянулась до серии буллитов, показывает, что канадская команда прибавила. Хоккеисты адаптировались к большой площадке. Канадским командам часто требуется больше времени, чтобы сыграться с незнакомыми партнерами и меньше времени на подготовку, чем у европейцев.

Эллис: Думаю, что сборная Канады действительно стала лучше, чем была на старте. У них ведь было всего несколько совместных тренировок перед началом турнира. Им не хватало одного из ключевых игроков — Эндрю Манджиапане. В матчах с Латвией и Германией канадцы наткнулись на «горячих» вратарей, но игра с Финляндией продемонстрировала, на что способна эта канадская команда. Важный момент — игра вратаря, и Дарси Кемперу нужно быть намного лучше.

«Это один матч. Сделай или умри»

— Можно ли говорить о том, что Россия — Канада — это особенный матч, где нет необходимости смотреть на предыдущие результаты и трудности у канадцев?

Эйкройд: Да, это один матч, ситуация в стиле «Сделай, или умри». Тут может произойти все, что угодно. Кто-то мог предвидеть, что в 2019 году финские ноунеймы обыграют российскую сборную с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым, Ковальчуком и Василевским? (в полуфинале россияне проиграли финнам 0:1 — прим. Sport24). Я не думаю, что в этом году разница между Россией и Канадой так уж велика.

Эллис: Думаю, да — у Канады сейчас хороший импульс. А матч с Россией важен везде и всегда. Наверняка это будет одной из главных мотиваций для канадской команды.

— В сборной Канады нет громких имен. Кто может доставить сборной России проблемы?

Эйкройд: Вы должны уважать скорость и мастерство лидера команды Коннора Брауна (у него 10 очков на турнире), капитана Адама Хенрика (9) очков и Эндрю Манджиапане, у которого 8 баллов — столько же, сколько у лучшего русского бомбардира Барабанова. В нынешнем сезоне Браун забил 30 голов за «Оттаву», и если бы чемпионат был полным, его игру можно было бы сравнить с Марком Стоуном. Для Канады главный вопрос заключается в том, смогут ли помочь игроки из глубины, помимо Максима Комтуа и Коула Перфетти, и как сыграет вратарь.

Эллис: Манджиапане показал, что в последних матчах он очень опасен. Комтуа играет на грани, но иногда получает слишком много удалений, Коннор Браун и Брэндон Пирри последние матчи провели неплохо. Трой Стечер и Оуэн Пауэр хорошо смотрелись на синей линии, так что у сборной Канады есть хорошие хоккеисты.

«Скауты следят за Самоновым, как будущим игроком НХЛ»

— Если сборная Канады вылетит с турнира, заметят ли это канадские болельщики?

Эйкройд: Ну, некоторые будут жаловаться, что не приехали Макдэвид и Маккиннон, но потом с интересом посмотрят на непредсказуемый финал. Другие же переключатся на серию между «Монреалем» и «Виннипегом». Среднестатистический канадский фанат не признает седьмое место на Олимпиаде в Турине, где Овечкин и Ковалев выбили Канаду в ¼ финала. Но это обоюдная тенденция. Вы же видели фильм «Легенда номер 17»? Он заканчивается победой сборной СССР в 1972 году над Канадой в монреальском «Форуме» со счетом 7:3. А совсем не тремя победными голами Пола Хендерсона в Москве.

Хоккей Чемпионат мира 2021 1/4 финала, 3.06.2021, 20:15 Россия - Канада -

Эллис: Это поражение быстро забудут — за турниром тут никто особо не следит. По-моему, я один из небольшого количества журналистов, кто смотрит этот чемпионат мира. Все заслоняет розыгрыш Кубка Стэнли, идет плей-офф в НХЛ. Даже если Канада выиграет, то, в лучшем случае, об этом кратко упомянут.

— Кто из нынешней сборной России интересен зрителям за океаном?

Эйкройд: Таких хоккеистов много. Болельщики «Сент-Луиса» были бы в восторге от медального выступления Владимира Тарасенко. Независимо от того, надеются ли они на восстановление его формы, которая позволяла ему забивать по 40 голов за «Блюз», или же они предпочитают, чтобы его забрал «Сиэтл Кракен» на драфте расширения.

Готов ли Александр Барабанов стать полноценным игроком НХЛ? Насколько Иван Проворов близок к тому, чтобы вернуться к своей прежней игре как защитник первой пары уровня НХЛ? Даже болельщики «Торонто», которые сейчас убиты поражением от «Монреаля», могут следить за тем, в какой форме сейчас Игорь Ожиганов в свои 28 лет. Конечно, его нельзя сравнивать с Радуловым или Дадоновым, но эти ребята показали, что в НХЛ можно вернуться, будучи не самыми молодыми, и добиться успеха во второй раз.

Эллис: Михаил Григоренко — имя, которое многие североамериканцы помнят и знают. То же самое касается Владимира Тарасенко и Никиты Нестерова. Знаю, что многие скауты следят за игрой Александра Самонова, рассматривая его как будущего игрока НХЛ.