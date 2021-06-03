Брагин отправит канадцев домой: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Канада сегодня

Россия подходит к плей-офф главным фаворитом чемпионата мира в Латвии. Команда Брагина потерпела только одно поражение на групповом этапе (от Словакии), отправила домой Швецию и напоследок разгромила Беларусь. Удачно подоспело подкрепление из НХЛ: Орлов и Тарасенко сразу вытащили матч со шведами, теперь с креативом в атаке будет полегче. До этого голы сборной давались с трудом, забивать получалось при помощи рикошетов, с добивания на пятаке, в быстрых атаках — причем в основном в третьих периодах. Главная проблема для Брагина сейчас другая: из США на ЧМ вызвали Бобровского. Вратарь «Флориды» проводит нелучший сезон, но статус суперзвезды у него есть. С другой стороны, Самонов отыграл 6 матчей на ЧМ (два на ноль), прибавил по ходу турнира и явно находится в тонусе. И кого ставить на четвертьфинал?

Канада начала ЧМ с трех поражений подряд и была близка к тому, чтобы впервые в истории не выйти из группы. Все изменил приезд форварда «Калгари» Манжипане. С ним «кленовые листья» выиграли три встречи подряд и провели, возможно, лучшую игру против Финляндии, хоть и уступили ей по буллитам. От тройки Манжипане — Хенрик — Браун (делит первое место в списке бомбардиров с 10 очками) напрямую зависит выступление канадцев на этом турнире. В остальном же вратари Кюмпер и Хилл не впечатляют, в защите есть 18-летний Пауэр, которому пророчат первый номер на драфте НХЛ этим летом, но он играет в третьей паре. Канада надеется на строгую игру в обороне, на прессинг и борьбу за шайбу, но с таким составом ей тяжело будет что-то противопоставить сборной Брагина. Легким матч не получится (все-таки это Россия — Канада), но Россия должна проходить в полуфинал. БК Winline оценивает победу нашей сборной в основное время коэффициентом 1,74.



Андрей Санталов