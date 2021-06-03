Брагин отправит канадцев домой: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Канада сегодня
Главная битва в четвертьфинале ЧМ-2021.
Главная битва в четвертьфинале ЧМ-2021.
Россия подходит к
Канада начала ЧМ с трех поражений подряд и была близка к тому, чтобы впервые в истории не выйти из группы. Все изменил приезд форварда «Калгари» Манжипане. С ним «кленовые листья» выиграли три встречи подряд и провели, возможно, лучшую игру против Финляндии, хоть и уступили ей по буллитам. От тройки Манжипане — Хенрик — Браун (делит первое место в списке бомбардиров с 10 очками) напрямую зависит выступление канадцев на этом турнире. В остальном же вратари Кюмпер и Хилл не впечатляют, в защите есть 18-летний Пауэр, которому пророчат первый номер на драфте НХЛ этим летом, но он играет в третьей паре. Канада надеется на строгую игру в обороне, на прессинг и борьбу за шайбу, но с таким составом ей тяжело будет
Андрей Санталов