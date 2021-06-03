Бобровский не сыграет с Канадой? Главная интрига в составе сборной России перед четвертьфиналом на ЧМ-2021

За день до четвертьфинала у сборной России была запланирована тренировка на льду Олимпийского центра, где и пройдет матч с Канадой. Однако после игры с Белоруссией тренерский штаб дал отдохнуть основному составу. Занятие было по желанию, и на лед вышел неиграющий состав. Тренировались Рушан Рафиков, Григорий Дронов и Игорь Ожиганов, нападающие Андрей Кузьменко и Максим Шалунов. Вратари — Сергей Бобровский и Иван Бочаров.

А вот в день игры раскатка России начиналась в 11:45 — сразу после команды Канады. И здесь уже вышли на лед те, кто вечером будет играть.

Вот так выглядели тройки и пары защитников:

Толчинский — Карнаухов — Бурдасов; Слепышев — Воронков — Григоренко; Барабанов — Морозов — Тарасенко; Тимкин — Каменев — Галимов, Швец-Роговой.

Зуб — Орлов; Гавриков — Проворов; Нестеров — Задоров, Ожиганов.

Также на льду было три вратаря: Сергей Бобровский, Иван Бочаров и Александр Самонов. Голкипера «Флориды» можно было узнать издалека — его щитки были самыми белыми. Его, кстати, еще утром внесли в заявку — теперь у сборной России она заполнена полностью. Сначала казалось, что именно Бобровский будет основным вратарем в четвертьфинале: по его воротам полевые игроки долго бросали, Самонов же катался в стороне. Настроение у всех было хорошим. Нестеров с Задоровым и Григоренко улыбались и посмеивались в перерывах между упражнениями. Воронков с Тарасенко и тренером Шафрановым тренировали передачи, Барабанов показывал мастерство владения шайбой.

Через 20 минут после начала (раскатка длится 30 минут) первые хоккеисты стали уходить со льда. И каково же было мое удивление, когда Самонов был первым голкипером, который ушел в раздевалку. Это было важно, так как обычно вратарь, который первым покидает лед, и играет в старте. Это был настоящий шок, ведь все предполагали, что в четвертьфинале с первых минут точно выйдет Бобровский, который с сегодняшнего дня по правилам может играть. Сергей же до конца раскатки был на льду: общался с тренерским штабом, тянулся и просто катался. Неужели он не сыграет с Канадой?

После тренировки никакого общения по регламенту не предусмотрено, поэтому оставалось ждать вечера, чтобы узнать стартовый состав на игру. Самонов, конечно, заслужил выступить в плей-офф. Он выиграл пять из шести матчей на групповом этапе, и у него великолепная статистика: 94,37% отраженных бросков и две игры на «ноль». В любой другой ситуации никто бы не сомневался, что дальше будет играть Александр. Но ведь Бобровский — фигура другого масштаба, он главная звезда этого чемпионата мира. У него огромный опыт, и самое главное — Сергей уже играл против североамериканских сборных, в отличие от Самонова. Не просто так он приехал по ходу турнира. Есть вероятность, что из-за долгой паузы (Бобровский не играл с 22 мая), голкипер хотел чуть больше провести времени на льду, почувствовать его перед вечерним матчем.

Какое бы решение ни принял тренерский штаб, его можно будет понять. При этом в случае неудачного матча именно оно будет признано причиной поражения. Оба голкипера заслуживают сыграть с Канадой, но выбор все равно придется сделать. Каким он будет — узнаем за час до игры.