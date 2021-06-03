Витолиньш: уровень чемпионата мира не слишком высок. Может победить кто угодно

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м
Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
16:15ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
16:15ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
20:15ПерерывРоссия0Канада0
1/4 финала
тв
20:15ПерерывФинляндия0Чехия0
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Витолиньш: уровень чемпионата мира не слишком высок. Может победить кто угодно

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею, а ныне тренер Харийс Витолиньш подвёл итоги выступления латвийской команды на домашнем чемпионате мира по хоккею.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею, а ныне тренер Харийс Витолиньш подвёл итоги выступления латвийской команды на домашнем чемпионате мира по хоккею.

Команда
Латвия

«Лучший игрок сборной Латвии на турнире? Конечно, Матис Кивлениекс. Также отметил бы Рональда Кениньша, который в матче с Канадой отдал две результативные передачи. Третьим выделю кого-то защитников. Пусть это будет Увис Балинскис.

Игра с Германией во вторник была равной. Наверное, это болезнь сборной Латвии — обыгрывать сильные команды и становиться героями, а в решающие моменты, когда нужно победить, что-то вечно идёт не так.

У нас была хорошая возможность занять высокое место, но мы сами её упустили. Турнир начали хорошо, взяли три очка с канадцами, на которые никто не рассчитывал. Но в матчах с прямыми конкурентами— Казахстаном, Норвегией и Германией, — мы проиграли. Здесь были потеряны важные очки, которых в итоге и не хватило.

На этом чемпионате нет звёзд, и уровень турнира не слишком высокий. Такую слабую Канаду я ещё ни разу не видел — передачи, решения, которые они принимают на площадке… Но с точки зрения интриги это интересный турнир — очень много сенсаций. Победить может кто угодно.

В начале прошлой недели я бы поставил на россиян. Они хоть и проиграли словакам, но оказывали очень серьёзное давление и больше бросали по воротам. Потом понравилась Швеция. Со швейцарцами они сыграли так, как все от них ждали, — быстрый комбинационный хоккей, броски. Если бы они так продолжили, у них были бы все шансы на золото.

Думаю, что большие страны не были готовы к турниру в “пузыре”. На самом деле канадцы тремя поражениями в первых трёх матчах плохо отрекламировали НХЛ.

Надо ли было исключать сборную Беларуси из числа участников чемпионата? Нет, конечно. Это глупости. Спорт — это спорт. А политические вопросы надо решать политикам. Мне никогда не хотелось смешивать политику и спорт.

Однозначно, присутствие зрителей на матчах могло здорово помочь сборной Латвии. Но если посмотреть на это с нейтральной точки зрения, то возникает вопрос — что бы об этом подумали другие команды, болельщикам которых не разрешают присутствовать на трибунах», — цитирует Витолиньша Delfi.lv.

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
Мы не можем обыграть Канаду на ЧМ 10 лет. Когда, если не сейчас?
Немцы чудом спаслись в концовке и выиграли после супербуллита
США идут за медалями ЧМ, отгрузив 6 шайб словакам
«А кто-то предвидел, что финские ноунеймы обыграют Россию?»
«Со стороны виднее». Игрок сборной Казахстана — о «Барысе», матче с Норвегией и чемпионате мира
Определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею
Бобровский не сыграет с Канадой? Главная интрига в составе сборной России перед четвертьфиналом на ЧМ-2021
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Главный тренер сборной Канады: Надеюсь, россияне не проявят к нам должного уважения
«Сделай или умри». Обозреватель IIHF — о матче Россия — Канада
прогноз дня
Брагин отправит канадцев домой: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Канада сегодня
Мышкин о Бобровском и Самонове перед Канадой: Выбор тяжелейший. По сути, лотерея
От самого ценного игрока до лучшего бомбардира. Сборная Казахстана подвела итоги ЧМ-2021 по хоккею
Бобровский против Канады — это большой риск для всех. Но другого варианта у России уже нет
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Мира
1952
Норвегия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швеция
Швеция
1977
Австрия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
СССР
СССР
1979
СССР
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1992
Чехословакия
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехословакия
Чехословакия
Кадр дня
Игроки сборной США празднуют выход в полуфинал
Николишин: Тяжело сказать, в чем нужно прибавить России в матче с Канадой в ¼ финала ЧМ
Сборные России и Канады встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Буре: Ребята будут настраиваться вне зависимости от того, какой состав привезли канадцы
Тренер Канады — их главная звезда. Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ
«Главное — не сваливаться на стычки, не играть в их хоккей»: Проворов — о матче с Канадой
5 канадцев, которых стоит бояться России. Будущий первый номер драфта, надежда клуба НХЛ из Калифорнии
Встречали как героев. Сборная Казахстана по хоккею прилетела в Нур-Султан после ЧМ-2021
Россия бессильна против Канады 10 лет. На ЧМ-2011 уже играл Тарасенко, а победный гол забил спаситель Ковальчук
Час пик в автобусе и на тренировку на роликах. Как живёт сборная России на ЧМ в Риге
Оттолкнуться от дна: почему ЧМ по хоккею в Риге — слабейший в истории
«Никогда не надо недооценивать Канаду! Тем более в матче с русскими». Что пишут за океаном перед четвертьфиналом ЧМ
Крикунов: с Канадой нужно воевать на площадке от первой до последней минуты
Белорусские хоккеисты вернутся домой с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты
Названы лучшие хоккеисты в составе сборной Казахстана на ЧМ-2021
Россия никогда не играла с такой слабой Канадой. У «кленовых» всегда были топы, а сейчас студенты и звезда «Витязя»
ЧМ-2021. «За белорусов просто стыдно». Что писали российские сайты после матча, выведшего ОКР на канадцев
«Настраиваемся на хоккейную войну»: чего ждут от четвертьфинала ЧМ Россия — Канада
С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
5Россия и Канада бьются за выход в полуфинал ЧМ
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
18Сборная России разгромила команду Беларуси
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
Швейцария — Германия — 2:3 (ОТ). Лучшие моменты
Хоккей глазами судей. Часть 3
Хоккей глазами судей. Часть 2
Хоккей глазами судей. Часть 1
США — Словакия — 6:1. Лучшие моменты
Германия — Латвия — 2:1. Лучшие моменты
Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Италия — США — 2:4. Лучшие моменты
Словакия — Чехия — 3:7. Лучшие моменты
Канада — Финляндия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!
«Раненый зверь всегда опасен». Что говорят в сборной России о матче с Канадой в ¼ финала
Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ
Третьяк: Сборная Канады в матче чемпионата мира с командой России будет биться до конца
Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ
Россия разнесла Беларусь и выиграла группу на ЧМ! В плей-офф наших ждёт битва с Канадой!
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России разгромила Белоруссию в матче чемпионата мира
На матч ЧМ между Россией и Белоруссией пришел лишь один болельщик
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь