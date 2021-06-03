Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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В составе американцев шайбы забросили Брайан Бойл (14-я минута), Колин Блэкуэлл (16, 37), Конор Гарленд (20, 59) и Александр Хмелевский (46). У словаков отличился Петер Цегларик (33). Цегларик забросил пятую шайбу на чемпионате мира и с 11 очками является лучшим бомбардиром турнира по системе «гол+пас».

Соперник американских хоккеистов по полуфиналу определится после завершения всех четвертьфинальных встреч. В полуфинале команда с высшим посевом сыграет со сборной с низшим, сборная США стала лучшей командой предварительного этапа и получила первый номер посева. Далее идут команды России (2-й номер посева), Финляндии (3), Швейцарии (4), Чехии (5), Германии (6), Словакии (7) и Канады (8). Таким образом, американцы до финала точно не сыграют со сборными России и Финляндии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nTgjeKcjghc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полуфинальные встречи состоятся 5 июня. Финал и игра за третье место пройдут 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.