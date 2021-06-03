Сборная Германии впервые с 2010 года вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Основное время матча и десятиминутный овертайм завершились со счетом 2:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Кюнхакль (38-я минута) и Леон Гаванке (60), у проигравших отличились Рамон Унтерзандер (16) и Фабрис Герцог (34). Немецкие хоккеисты проигрывали по ходу встречи с разницей в две шайбы, вторую шайбу они забросили за 44 секунды до окончания основного времени, заменив вратаря шестым полевым игроком. Победный буллит реализовал Марсель Нёбельс.

В последний раз сборная Германии играла в полуфинале чемпионата мира на домашнем турнире 2010 года. Тогда в четвертьфинале немецкие хоккеисты также обыграли швейцарцев (1:0), а в полуфинале проиграли сборной России (1:2). Команда Германии дважды становилась серебряным призером мировых первенств (1930, 1953) и один раз завоевывала бронзовые медали (1934).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KOSOsJPOBrg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом четвертьфинале сборная США разгромила команду Словакии со счетом 6:1. Соперник немецких хоккеистов по полуфиналу определится после окончания всех четвертьфинальных встреч. В 20:15 мск начнутся матчи Россия — Канада и Чехия — Финляндия. В полуфинале команда с высшим посевом сыграет со сборной с низшим, сборная США стала лучшей командой предварительного этапа и получила первый номер посева. Далее идут команды России (2-й номер посева), Финляндии (3), Швейцарии (4), Чехии (5), Германии (6), Словакии (7) и Канады (8).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nTgjeKcjghc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полуфинальные встречи состоятся 5 июня. Финал и игра за третье место пройдут 6 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.