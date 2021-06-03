Америка размазала соперника по четвертьфиналу! США идут за медалями ЧМ, отгрузив 6 шайб словакам
Команда Крейга Рэмзи потратила все силы на Россию.
Команда Крейга Рэмзи потратила все силы на Россию.
Хоккеисты сборной Словакии вышли в четвертьфинал чемпионата мира спустя 8 лет. В группе, где играла российская команда, словаки заняли четвертое место и попали на американцев, которые заняли первую строчку в группе В. Для сборной США, согласно давней американской традиции, чемпионат мира не является турниром большой важности — в составе «звездно-полосатых» нет больших звезд, но есть молодая, боевая и амбициозная команда, которая готова бороться за свой успех. За последние годы американцы несколько раз завоевывали бронзу, и, учитывая выступление на групповом этапе, аналогичный результат в Риге не был бы неожиданностью. Словаки, в свою очередь, готовились к четвертьфиналу достаточно осторожно, не строя
«Я видел как играют американцы. Если сборная Словакии не будет напугана и будет играть по системе, то шансы на то, чтобы обыграть США, будут достаточно высокими. Я не говорю, что будет легко, но играть с Америкой значительно лучше, чем с финнами. Мне, например, понравилось, как играли подопечные Рэмзи в матче с Россией. Русские нас недооценили, а мы этим воспользовались. Парни набираются опыта, а это главное», — отметил перед началом игры знаменитый словацкий снайпер Мариан Хосса.
Матч начался для словаков с больших неприятностей — уже на третьей минуте они остались втроем против пятерых, когда с интервалом в 20 секунд на скамейку штрафников отправились Роберт Лантоши и Марио Грман. Сборная США осадила ворота соперника, но Словакию спас голкипер Адам Гуска, который продемонстрировал блестящую растяжку — бросок Тревора Мура в пустой гол он чудесным образом смог отразить.
А вот спустя 10 минут Гуска сплоховал. Вернее, это был момент, про который принято говорить, что вратарь не выручил свою команду — капитан американцев Брайан Бойл нанес мощный щелчок с вершины левого круга и идеально попал в дальний угол. Голкипер сборной Словакии видел момент броска, да и до ворот была достаточно приличная дистанция, но отразить этот выстрел Гуска не сумел.
Еще через две минуты американцы увеличили преимущество, когда Робинсон и Лабанк вывели на бросок с убойной дистанции Колина Блэквелла, а перед самым первым перерывом у сборной США «нарисовал красоту» Конор Гарленд.
Это было полное «самообслуживание» в исполнении форварда звездно-полосатых: он сам удачно отборолся за шайбу в средней зоне, оставив не у дел двух соперников, сам прошел по флангу, великолепно убрал защитника Дялогу на ложном замахе и точно бросил мимо голкипера.
Три гола, забитых американцами за первый период, говорили о том, что интрига в этой встрече умерла, едва родившись, но словаки все же сумели прийти в себя и наладить игру по системе, по которой призывал действовать Хосса.
В середине второго периода один из лучших бомбардиров чемпионата мира Петер Цегларик поймал голкипера «звездно-полосатых» Кэлвина Питерса броском в ближний угол и сократил отставание, но возродившаяся было надежда достаточно быстро пропала. Четыре минуты спустя Блэквелл оформил голевой дубль, и подопечным Крейга Рэмзи оставалось надеяться только на феноменальный последний отрезок, чтобы продолжить борьбу на турнире.
Его не случилось. В третьем периоде американцы лишь нарастили преимущество, устроив Словакии настоящий разгром (6:1). Для словаков лучшим матчем на этом турнире так и остался поединок против сборной России — после этого эта команда дарила своим болельщикам лишь разочарования.
Американцы же вышли в полуфинал, отлично размявшись и получив хорошую дозу положительных эмоций. Кто бы ни попался сборной США в следующем раунде, ему придется столкнуться с очень уверенной и цепкой командой.