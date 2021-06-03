Сборная Финляндии обыграла чехов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Риге.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Чехии в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Риге.
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Шайбу на 33-й минуте забросил Йере Иннала. Свои ворота в неприкосновенности сохранил Юсси Олкинуора.
Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира. Ранее в полуфинал пробились сборные Германии, США и Канады.