Большой провал на чемпионате мира. Россия опозорилась, проиграв слабейшей Канаде в современной истории

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Игра с Канадой не может быть проходной или рядовой. Ее ждут, ее обсуждают. Всегда. Какими бы ни были составы и расклады. Россия — Канада — это хоккейная константа. Перед очередной серией блокбастера наши были фаворитами. Записными? Безоговорочными? Не имеет значения, но от команды Валерия Брагина ждали победы и только победы.

Вот и состав штаб нашей сборной выпустил самый что ни на есть победный. Павел Карнаухов, ставший за время этого чемпионата вторым центром, вернулся в состав после матча отдыха. Эксперимент с Сергеем Толчинским в четвертом звене закончился, теперь он подносит снаряды Антону Бурдасову. Но главным вопросом до самой предматчевой разминки оставался вратарский.

Читайте также «Фантастическое позорище» Комментатор Андронов жестко раскритиковал сборную России за поражение от Канады

Затея публиковать состав сборной России за сутки до матча умерла в умах наших функционеров почти сразу как родилась. Так что о развязке главной дилеммы этого чемпионата «Бобровский vs Самонов» пришлось гадать на кофейной гуще. Вплоть до того, что журналисты внимательно следили, кто раньше из наших вратарей покинул лед на утренней раскатке. Сергей задержался дольше, чем его конкурент, чем ввел многих в заблуждение…

Но сыграть с Канадой доверили Бобровскому! Бобровскому, который не играл 11 дней. Бобровскому, который в своем последнем матче за «Флориду» пропустил пять шайб. Не зря же его вызвали на чемпионат мира, заставив лететь через Атлантику? Но у него есть главное — пондус. Тот самый пондус, которым когда-то оперировали Быков и Захаркин, приглашая на чемпионат мира десятилетней давности оставшегося без клуба Евгения Набокова.

Бобровскому к чести полевых игроков сборной России дали вкатиться в игру. Никакой вал бросков на него не обрушился. Да и откуда ему было взяться? Это не Ванкувер, а Рига, так что «горилл из клетки» ждать не стоило. Первые минут пять канадцы спокойно отсиделись в обороне, не помышляя о собственных атака. Тем более, что подопечные Брагина с удовольствием взялись играть первым номером. Но после пары неплохих позиционных атак и нескольких одиночных побегов в зону канадцев все внезапно закончилось.

Накануне матча с Россией главный тренер канадцев Жерар Галлан пообщался с журналистами. Среди прочего он взял и раскрыл карты, сказав, что планирует отнять у соперника среднюю зону. Какова, а? Интересно, что бы сказал его коллега Валерий Брагин, окажись он точно также перед прессой. Но план на игру российского тренера для нас так и остался загадкой. Тогда как план Галлана постепенно начал выполняться. И даже перевыполняться.

Читайте также Тренер Канады — их главная звезда Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ

Мы привыкли к тому, что у большинства российских защитников есть проблемы с игрой под давлением. Но в Ригу приехали не абы кто, а наши лучшие, за исключением Михаила Сергачева, кадры. Хоть сейчас отправляй эту оборонительную линию в олимпийский Пекин. И вот они в какой-то момент оказались просто беспомощны против канадского прессинга. Каждый второй (в лучшем случае) выход из зоны представлял собой выброс, а больше других панике поддался Никита Задоров. Не будь он энхаэловцем, за передачи через собственный пятак его посадили бы уже после первого периода.

Успокоиться сборной России должен был помочь гол. А забить гол — первое в матче большинство. Половину от двухминутного штрафа молодого Оуэна Пауэра наши парни провели ни шатко, ни валко. Даже в зоне закрепиться толком не получалось. Но как только россияне прорвались через синюю линию, возник по-настоящему голевой момент! Это Владимир Тарасенко своим фирменным кистевым броском направлял шайбу в дальний угол, но ушла в сторону. Почти тут же шайба проскакала в сантиметре от линии ворот, но…

Долгое время эти два момента в большинстве оставались для сборной России единственными в матче. Показательным стал момент, когда быстрее нападающих летел защитник Никита Нестеров. А на старте второго периода уже нашей команде пришлось отбиваться вчетвером против пятерых канадцев. Бобровский почти не вступал в дело, но напряженность висела под сводами арены. Шайба постоянно металась в районе нашего пятака.

После перерыва сборная России уже не позволяла канадцам себя так поддушивать, но в целом второй период выдался максимально невыразительным. Это касается и зрелищности, и содержания игры как таковой. Слишком много сумбура и борьбы при фактическом отсутствии конструктива. Причем с обеих сторон. Россияне, как и полагается фавориту, пытались больше проводить время в атаке, а Бобровский не сталкивался с неразрешимыми задачами. Но разве легче от этого, если на табло все это время держались тревожные нули?

И именно в тот момент, когда казалось, что Россию засасывает в это кленовое болото, случился гол. Случился практически из неоткуда. Дмитрий Орлов в очередной раз показал себя защитником, который хоть и ошибается, но способен делать разницу за счет нестандартных действий. Новокузнечанин неожиданно для всех, в том числе и канадцев, оказался за их воротами. Орлов мог забивать сам, но в итоге отдал пас Евгению Тимкину, тем самым выключив из игры вратаря.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPqxG76oaWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPqxG76oaWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPqxG76oaWh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Канадцам забил по-канадски игрок из четвертого звена сборной России, который в 30 лет поехал на свой первый чемпионат мира. Сочетание Тимкин — Каменев — Швец-Роговой многие считали блатным, что в целом небезосновательно. В Ригу можно было взять и других чернорабочих, но штаб, работающий в СКА, взял четвертое звено из СКА. Стоит признать, что в одном из главных матчей турнира этот выбор оправдался.

Поведя в счете, сборная России не села в глухую оборону, но при этом начала совершать какие-то странные ошибки. Канадцы чуть не подловили Владислава Гаврикова на том, что он не сориентировался после отскока шайбы от борта. А действительно большими проблемами для команды Брагина обернулось удаление Тарасенко. Лидер сборной России не бил своей клюшкой Манджепане, а подбил клюшку канадца, который уже ей и попал себе по лицу. Однако арбитры не разобрались и удалили нашего энхаэловца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPq1nU_ISSV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPq1nU_ISSV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPq1nU_ISSV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Насколько справедливым было удаление Тарасенко — тема для отдельного разговора. Но глупо пенять на судей, когда до этого большинства нам и канадцам судьи предоставляли равные шансы, в целом не вмешиваясь в разборки команд. И это игроки сборной России недосмотрели за Адамом Хенриком, который замкнул передачу Коннору Брауну. За капитаном канадцев Адамом Хенриком, который когда-то центрил Илью Ковальчука, наши парни явно недосмотрели. А поднять голову после оплеухи не дало уже совершенно стопроцентный фол Нестерова.

Через некоторое время россияне все же пришли в себя, все равно складывалось устойчивое впечатление, что наша команда не понимает, что делать с примерно 34-м составом сборной Канады. Один лишь Орлов, даром что защитник, шел в обводку, рисковал и пытался поставить соперника в тупик. Его партнеры по команде, как правило, принимали куда более примтивные решения. А Хенрик тем временем мог забивать второй раз и тем самым хоронить надежды России…