Финны идут за вторым золотом ЧМ подряд! Обыграли чехов, а дальше у них матч с немцами

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
5.06Не началсяСША
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяФинляндия
Германия
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
3 июня, источник: Чемпионат.com

Финны идут за вторым золотом ЧМ подряд! Обыграли чехов, а дальше у них матч с немцами

Подопечные Юкки Ялонена снова оказались в числе главных соискателей золотых медалей чемпионата мира.

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Источник: https://iihf.com

Четвертьфиналы чемпионата мира — 2021 в Латвии подарили зрителям несколько интересных противостояний, наиболее интригующие из которых проводились в более поздний вечерний игровой слот. И пока сборная России пыталась добыть первую с 2011 года победу во встречах с канадцами в последнем матче первенства в Олимпийском спортивном центре, на главной арене Риги, имеющей одноимённое название, схлестнулись команды Финляндии и Чехии.

Чехи приезжали на турнир в качестве одного из главных фаворитов, но их участие в плей-офф почти до последнего дня группового этапа оставалось под вопросом. Тем не менее игру со словаками 1 июня они проводили уже зная, что окажутся в четвертьфинале, и поэтому отдых перед следующей стадией получили многие лидеры команды, в частности Якуб Врана, Филип Гронек, Доминик Кубалик и Филип Задина. И даже без ряда ведущих игроков сборная Чехии смогла обеспечить себе третье место в группе А.

От сборной Финляндии до начала чемпионата ожидали не так много: состав команды Юкки Ялонена не изобиловал громкими именами. Однако не стоит забывать, что на ЧМ — 2019 финны также приезжали со скромным составом. Чем всё это закончилось, думаю, многие помнят. Вот и в Латвии действующие чемпионы мира провели хороший групповой этап, обыграв в первом же матче сборную США, и уступив ей, однако, первую строчку в группе после ненужных потерь очков в играх с казахстанцами и хозяевами турнира.

Начало первого периода было похоже на качели с большой амплитудой — команды поочерёдно подолгу контролировали шайбу в зоне соперника. Однако опасных моментов ни у тех, ни у других ворот не возникало. Броски финнов редко доходили до Шимона Грубеца, застревая в игроках обороны. Чехи же старались бросать при любой возможности, но количество в качество им преобразовать не удавалось. Со временем подопечные Ялонена отыграли отставание по броскам и даже едва не открыли счёт. Сборная Финляндии в конце двадцатиминутки получила возможность реализовать большинство, которой, как могло показаться, быстро воспользовалась. Но судьи тут же развели руки в стороны и на всякий случай посмотрели видеоповтор, который подтвердил их первоначальный вердикт. На первый перерыв вратарский дуэт из КХЛ Грубец — Олкинуора ушёл «сухим».

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Второй период начался с опаснейшего момента у ворот чехов, но после мощного щелчка в исполнении Атте Охтамыы Грубеца и его команду выручила крестовина.

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На протяжении всего дальнейшего отрезка продолжался равный хоккей, в котором ни одна из команд не собиралась уступать. Однако в целом опаснее атаковали финны, и именно им в середине периода улыбнулась удача. Грубец отразил бросок Ииро Пакаринена, а вот с добиванием опередившего защитника Ере Инналы уже не справился.

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Забитый гол позволил финнам играть по счёту и сконцентрироваться на действиях в обороне. Защита сборной Суоми отлично действовала в разрушении, не позволяя подопечным Филипа Пешана доводить броски до Юхо Олкинуоры и принимая их на себя. В атаке же финны предпочитали контролировать шайбу и бросали в очень редких случаях. Из-за этого к середине третьего периода на счету каждой из команд было всего лишь по два броска в створ.

При большом объёме силовой игры соперники умудрялись проявлять осторожность и только по разу оказывались в меньшинстве. Но недостаток агрессии, возможно, сказался не в пользу чехов. В финальном отрезке встречи они не смогли оказать должного давления на оппонентов и так и не поразили ворота Олкинуоры, который пару раз по-настоящему спас свою сборную. Не помогли даже тайм-аут и замена вратаря на шестого полевого игрока.

В битве европейских мастодонтов победу одержали финны. Команда Юкки Ялонена стала на шаг ближе к защите титула. Но на следующем этапе в погоне за вторым золотом подряд сборную Финляндии ждёт не менее суровое испытание. В полуфинале финны встретятся со сборной Германии, которая уже доказала на этом турнире, что может удивлять.

Финляндия
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Чехия
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1961
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
СССР
СССР
1983
ФРГ
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
2011
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
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