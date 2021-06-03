Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
16:15ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
16:15ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
20:15ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
20:15ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
5.06Не началсяСША
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяФинляндия
Германия
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
23:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа

Наша сборная, показав очень слабый и пассивный хоккей, проиграла Канаде (1:2) в овертайме четвертьфинала чемпионата мира.

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Это был не лучший матч России и Канады в их истории. Не самый яркий, не самый зрелищный, не самый результативный, не самый интересный. Более того, сравнивая что с играми плей-офф россиян и канадцев на взрослых чемпионатах мира в последние лет пятнадцать, что с играми сборных Валерия Брагина в молодежке, это был чуть ли не худший матч.

И если к сопернику, с его даже страшно посчитать каким по счету составом, который благодаря огромной удаче вообще попал в плей-офф, предъявить что-то сложно — играли как могли, — то оправдать такой хоккей в исполнении нашей сборной довольно сложно.

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Да, и у нас была совсем не самая звездная команда, насколько возможно, но не так же, чтобы за три периода матча и овертайм даже не попробовать на каком-то отрезке сыграть активно в атаку?

Абсолютно нормально действовать так против Канады, когда у нас меньше таланта или когда у нас проблемы с защитниками. Но и с первым уж после приезда Тарасенко было явно лучше, чем у канадцев, а линия обороны на бумаге у нас вышла вообще сильнейшей на турнире.

Но где тот же Тарасенко? Толчинский? Бурдасов? Барабанов? Григоренко? Слепышев?

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Когда проваливается один из потенциальных лидеров или даже двое, можно списать на их личную неудачу. Когда пассивны и незаметны почти все, а единственный гол забивает форвард четвертого звена Тимкин, значит, что-то не то в системе команды. И то эту шайбу по большей части сотворил защитник Орлов, который был чуть ли не единственным, кто на постоянной основе пытался вывести Россию из сонного царства. Сборная заснула, усыпила сама себя, телезрителей — и так не проснулась.

Канадцы не могли сыграть лучше, но все равно не забывали, что они вышли на матч забивать и побеждать, а не отбиваться с непонятно каким планом. В итоге они заслуженно вырвали полуфинал в овертайме.

Россия не побеждает Канаду на чемпионатах мира уже десять лет. Еще в 2016-м было поражение на Кубке мира. Но каждая из неудач объяснялась не только нашими проблемами, но и крутостью канадцев.

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В этот раз — вину сваливать не на кого, Макдэвида, Кросби или еще кого у соперника нет. И вместе с тем, что мы проигрываем не только канадцам, но на чемпионатах мира без золота уже семь лет, а без финалов — шесть, очень хочется узнать, ответит ли кто за это поражение.

Брагин? До него был Кудашов, до него — Воробьев. Очень быстрая смена лиц в сборной ничего не улучшает, а только ухудшает ситуацию.
Пора просыпаться и что-то менять.

Павел Климовицкий

Россия
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Канада
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Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
Австрия
Австрия
1962
США,
1
Швеция
Швеция
2
Канада
Канада
3
США
США
1966
Югославия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
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Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
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