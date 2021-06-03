«Очень обидно и грустно»: что говорили игроки и тренер сборной России после провала в четвертьфинале ЧМ
За вылет ответили Брагин, Слепышев и Бобровский.
За вылет ответили Брагин, Слепышев и Бобровский.
Чемпионат мира по хоккею завершился для сборной России провалом — в четвертьфинале наши проиграли очень слабому составу сборной Канады со счетом 1:2. Итоги этой встречи и турнира подвели главный тренер «Красной машины» Валерий Брагин, капитан Антон Слепышев и вратарь Сергей Бобровский.
«Я как и все очень расстроен, сложно найти слова. Думаю, все готовились к победе, расстраивались. Очень обидно и грустно проиграть в овертайме. Для многих ребят это был первый опыт, для их развития это был неоценимый опыт. Конечно, вся страна расстроена, но вся команда билась и отдала все.
Я рад быть честью сборной, давно не был в ней. Гол в овертайме? Обыграл канадский защитник нашего игрока, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол, не видел паса. Играл по шайбе, по моменту. Но соперник сделал прекрасную передачу на пустой угол, и парень забил гол.
Пауэр? Сложно ответить, все канадцы здоровы играли, сложно
Тяжело сказать, что не получилось. Сложно выигрывать с одним голом. Старались играть попроще, больше через ворота. Но так и не получилось таких действий, робко в этом плане сыграли.
Ребятам не хватило опыта? Понятно, что для многих чемпионат мира — первый, у меня в том числе. Не сказал бы, что парни играли плохо, стушевались. Если бы забили в овертайме, таких вопросов не было бы. Не стыдно за этих ребят.
Не было комбинаций в овертайме, играли на моменте. Соперник здорово сыграл на моменте.
«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами
Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея. Четвертьфинал — такой матч, может быть,
По сборной результат неудовлетворительный. Я расстроен, как и все игроки. Особо и комментировать нечего. Сейчас сложно назвать причину поражения, но надо было агрессивнее играть в атаке. Состояние неприятное, надо посмотреть…
У нас были шансы, но в таких матчах важно забивать. Оценивать наших игроков — были собраны лучшие, кто мог приехать.
Морозов хорошо на вбрасываниях, поэтому выпустил его в овертайме, после вбрасывания должен был поехать на лавку. Тарасенко старался, тут все понятно, по самоотдаче нет вопросов. Бывают матчи, когда не получается. Никаких претензий к ребятам нет, все боролись.
Не мне решать, кто будет тренировать сборную на Олимпиаде-2022. Тут без комментариев.