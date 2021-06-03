«Очень обидно и грустно»: что говорили игроки и тренер сборной России после провала в четвертьфинале ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею завершился для сборной России провалом — в четвертьфинале наши проиграли очень слабому составу сборной Канады со счетом 1:2. Итоги этой встречи и турнира подвели главный тренер «Красной машины» Валерий Брагин, капитан Антон Слепышев и вратарь Сергей Бобровский.

Сергей Бобровский:

«Я как и все очень расстроен, сложно найти слова. Думаю, все готовились к победе, расстраивались. Очень обидно и грустно проиграть в овертайме. Для многих ребят это был первый опыт, для их развития это был неоценимый опыт. Конечно, вся страна расстроена, но вся команда билась и отдала все.

Я рад быть честью сборной, давно не был в ней. Гол в овертайме? Обыграл канадский защитник нашего игрока, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол, не видел паса. Играл по шайбе, по моменту. Но соперник сделал прекрасную передачу на пустой угол, и парень забил гол.

Пауэр? Сложно ответить, все канадцы здоровы играли, сложно кого-то выделить. Когда играешь, фокусируюсь на своей игре, не смотрю на фамилии. Если об этом защитнике говорят, значит это талантливый парень.

Антон Слепышев:

Тяжело сказать, что не получилось. Сложно выигрывать с одним голом. Старались играть попроще, больше через ворота. Но так и не получилось таких действий, робко в этом плане сыграли.

Ребятам не хватило опыта? Понятно, что для многих чемпионат мира — первый, у меня в том числе. Не сказал бы, что парни играли плохо, стушевались. Если бы забили в овертайме, таких вопросов не было бы. Не стыдно за этих ребят.

Не было комбинаций в овертайме, играли на моменте. Соперник здорово сыграл на моменте.

Валерий Брагин:

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось. Бывают такие матчи. Такая игра была… Соперник сыграл от обороны, без провалов. Не смогли взломать оборону. Овертайм — пропустили гол.

Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо, неэтично сравнивать наши уровни хоккея. Четвертьфинал — такой матч, может быть, где-то наши не так ярко сыграли.

По сборной результат неудовлетворительный. Я расстроен, как и все игроки. Особо и комментировать нечего. Сейчас сложно назвать причину поражения, но надо было агрессивнее играть в атаке. Состояние неприятное, надо посмотреть…

У нас были шансы, но в таких матчах важно забивать. Оценивать наших игроков — были собраны лучшие, кто мог приехать. Кто-то был травмирован, как Григоренко, Толчинский был не в лучшем состоянии.

Морозов хорошо на вбрасываниях, поэтому выпустил его в овертайме, после вбрасывания должен был поехать на лавку. Тарасенко старался, тут все понятно, по самоотдаче нет вопросов. Бывают матчи, когда не получается. Никаких претензий к ребятам нет, все боролись.