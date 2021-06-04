Не помог даже легендарный Третьяк! Что окружало сенсационный вылет сборной России с чемпионата мира
Атмосфера черного дня российского хоккея.
Атмосфера черного дня российского хоккея.
На матч России с Белоруссией пришел один болельщик. Андрей Михайлов вошел в историю этого турнира, как главный фанат российской команды в Риге. На четвертьфинал ажиотаж уже был чуть выше: за сутки до игры было продано больше 50 билетов. Для нынешнего чемпионата мира это уже большой успех. Андрей, кстати, вновь пришел на хоккей. В итоге в Олимпийский центр на «войну с Канадой», как назвал этот матч Григоренко, пришло около 80 человек. Хоть
Целых десять лет Россия не обыгрывала канадцев на взрослых мировых первенствах. В памяти еще свежа боль поражения в Кельне, где команда Знарка в третьем периоде отдала матч. Потом был Копенгаген, где казалось бы у нас не было шансов против Макдэвида, но мы боролись на равных, правда, проиграли. Эту черную серию срочно нужно было прерывать. Когда если не сейчас? У Брагина в воротах был Бобровский, в защите Проворов, в атаке Тарасенко. Состав «Кленовых листьев» был совсем не таким мощным. Но
Россияне приехали на игру ровно за два часа до начала. Все в костюмах, масках с эмблемой ROC. Вышли из автобуса с серьезными лицами, каждый явно был в своих мыслях. Соперник не торопился на арену. Коллеги рассказали, что канадцы и на раскатки частенько опаздывали, так и получилось.
На четвертьфинал приехал даже президент ФХР Владислав Третьяк. За час до начала матча к арене стали подходить болельщики. Конечно, в атрибутике. Фанат Кирилл пришел в джерси с ЧМ-2011 с подписями всех игроков сборной России. Признался, что подарил ему эту майку трехкратный чемпион мира Илья Никулин. Во время матча многие повесили флаги на кресла и стало совсем атмосферно. Весь турнир я ждала этого ощущения, когда можно смело сказать: «Да, это чемпионат мира!». Были и люди в цветах «Кленовых листьев». «Но я не из Канады, я из Латвии, просто у меня друзья живут там, вот и болею», — рассказывал мужчина в джерси с автографами сборной Канады с ЧМ-2006, который также проходил в Латвии. Там подписи и Кросби, и Бержерон и
У сборной России была традиционная поддержка в виде хоккеистов, не попавших в заявку. Да, их оставили в Риге, даже когда заявили 28 человек. Теперь Кирилл Кирсанов, Илья Сафонов и Кирилл Марченко развлекаются тем, что пишут плакаты в поддержку своей команды. «Тимыч — реальный пацан», — получилось очень к месту. Как чувствовали, что Евгений откроет счет. Во время турнира мы много с ребятами общались, видно, что они переживают за сборную, но находиться им тут явно неуютно. И их прекрасно можно понять.
Игра проходила на небольшой арене, которая изначально даже для хоккея не предназначена. Отсюда и камерная обстановка даже с фанатами. Крики со льда можно было услышать, а когда Задоров хитовал очередного канадца, то звон стоял на весь дворец. Такого вряд ли в будущем встретишь на турнирах такого уровня. Игра была напряженной, а в первом перерыве при счете 0:0 сотрудники сборной России ходили хмурыми. После второго — заулыбались, тут надо сказать спасибо Тимкину.
Сборной России осталось продержаться 20 минут, чтобы выйти в финал. Конечно, ей это было по силам. Но нервы никуда не делись. Стало совсем неуютно, когда канадцы реализовали большинство и сделали 1:1.
Потом был овертайм. И пропущенный гол. Канадцы полетели обниматься от счастья. Они в полуфинале, а Россия едет домой. Это позор. Так мы давно не проигрывали. Больше внутри ничего не осталось ни у меня, ни у болельщиков, которые заплатили 165 евро, чтобы увидеть это…