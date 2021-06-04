Не помог даже легендарный Третьяк! Что окружало сенсационный вылет сборной России с чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
5.06Не началсяСША
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяФинляндия
Германия
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
00:40 (мск), источник: Sport24

Не помог даже легендарный Третьяк! Что окружало сенсационный вылет сборной России с чемпионата мира

Атмосфера черного дня российского хоккея.

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32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

На матч России с Белоруссией пришел один болельщик. Андрей Михайлов вошел в историю этого турнира, как главный фанат российской команды в Риге. На четвертьфинал ажиотаж уже был чуть выше: за сутки до игры было продано больше 50 билетов. Для нынешнего чемпионата мира это уже большой успех. Андрей, кстати, вновь пришел на хоккей. В итоге в Олимпийский центр на «войну с Канадой», как назвал этот матч Григоренко, пришло около 80 человек. Хоть что-то, но для стадиона с вместимостью в тысячу с учетом ковидных ограничений все равно мало. Правило «только с прививкой» и цена в 165 евро (14 600 рублей) многих отталкивала.

Целых десять лет Россия не обыгрывала канадцев на взрослых мировых первенствах. В памяти еще свежа боль поражения в Кельне, где команда Знарка в третьем периоде отдала матч. Потом был Копенгаген, где казалось бы у нас не было шансов против Макдэвида, но мы боролись на равных, правда, проиграли. Эту черную серию срочно нужно было прерывать. Когда если не сейчас? У Брагина в воротах был Бобровский, в защите Проворов, в атаке Тарасенко. Состав «Кленовых листьев» был совсем не таким мощным. Но все-таки это Канада. И порой никакие прогнозы, никакие расклады с ней не работают.

Россияне приехали на игру ровно за два часа до начала. Все в костюмах, масках с эмблемой ROC. Вышли из автобуса с серьезными лицами, каждый явно был в своих мыслях. Соперник не торопился на арену. Коллеги рассказали, что канадцы и на раскатки частенько опаздывали, так и получилось.

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На четвертьфинал приехал даже президент ФХР Владислав Третьяк. За час до начала матча к арене стали подходить болельщики. Конечно, в атрибутике. Фанат Кирилл пришел в джерси с ЧМ-2011 с подписями всех игроков сборной России. Признался, что подарил ему эту майку трехкратный чемпион мира Илья Никулин. Во время матча многие повесили флаги на кресла и стало совсем атмосферно. Весь турнир я ждала этого ощущения, когда можно смело сказать: «Да, это чемпионат мира!». Были и люди в цветах «Кленовых листьев». «Но я не из Канады, я из Латвии, просто у меня друзья живут там, вот и болею», — рассказывал мужчина в джерси с автографами сборной Канады с ЧМ-2006, который также проходил в Латвии. Там подписи и Кросби, и Бержерон и всех-всех-всех. Он был одним из самых эмоциональных болельщиков: вскакивал при каждой атаки сборной Канады.

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У сборной России была традиционная поддержка в виде хоккеистов, не попавших в заявку. Да, их оставили в Риге, даже когда заявили 28 человек. Теперь Кирилл Кирсанов, Илья Сафонов и Кирилл Марченко развлекаются тем, что пишут плакаты в поддержку своей команды. «Тимыч — реальный пацан», — получилось очень к месту. Как чувствовали, что Евгений откроет счет. Во время турнира мы много с ребятами общались, видно, что они переживают за сборную, но находиться им тут явно неуютно. И их прекрасно можно понять.

Источник: Sport24

Игра проходила на небольшой арене, которая изначально даже для хоккея не предназначена. Отсюда и камерная обстановка даже с фанатами. Крики со льда можно было услышать, а когда Задоров хитовал очередного канадца, то звон стоял на весь дворец. Такого вряд ли в будущем встретишь на турнирах такого уровня. Игра была напряженной, а в первом перерыве при счете 0:0 сотрудники сборной России ходили хмурыми. После второго — заулыбались, тут надо сказать спасибо Тимкину.

Сборной России осталось продержаться 20 минут, чтобы выйти в финал. Конечно, ей это было по силам. Но нервы никуда не делись. Стало совсем неуютно, когда канадцы реализовали большинство и сделали 1:1.

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Потом был овертайм. И пропущенный гол. Канадцы полетели обниматься от счастья. Они в полуфинале, а Россия едет домой. Это позор. Так мы давно не проигрывали. Больше внутри ничего не осталось ни у меня, ни у болельщиков, которые заплатили 165 евро, чтобы увидеть это…

Россия
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Канада
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