Роман Ротенберг: Сборная России по хоккею понимает свою ответственность за поражение

«С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу, когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали, — сказал Ротенберг. — На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе, все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков».