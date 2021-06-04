Разучились побеждать канадцев. Российские хоккеисты проиграли в ¼ финала чемпионата мира

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Подопечные Валерия Брагина подошли к четвертьфиналу в статусе победителей группы А, канадцы благодаря благоприятным для них результатам в группе В попали в плей-офф только с четвертого места. Однако уже давно ясно, что после затяжного предварительного этапа, в котором все команды проводят по семь игр, чемпионат мира, по сути, начинается заново. И фаворитов от успеха до провала отделяет только результат в четвертьфинальной игре.

Главным изменением в составе у россиян стало появление в воротах Сергея Бобровского, который провел на этом чемпионате мира свою первую и, как оказалось, единственную игру. Тренерский штаб сборной России решил довериться его опыту игры в Национальной хоккейной лиге, пускай до этого Александр Самонов и провел шесть матчей, из которых два — «на ноль». На игру не был заявлен центрфорвард Максим Шалунов, который в шести играх предварительного этапа отметился одним голом.

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У канадцев ощутимых изменений в составе не произошло, так как список команды на турнир состоит только из 24 хоккеистов, а игра строится через действия первой тройки в лице Коннора Брауна, Адама Хенрика и Эндрю Манжипана, которые по итогам предварительного этапа в сумме набрали 27 очков. Ставка на лидеров сыграла и в четвертьфинале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/45UbH69KWvE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Турнир в Риге будет неоценимым для развития ряда игроков»

Напряжение у ворот Дарси Кемпера россиянам удалось создать в первые же минуты. Но потом игра выравнялась, канадцы не давали команде Брагина полноценно начинать свои атаки. Воспользоваться игрой в неравных составах россияне также не смогли — за всю игру у канадцев было только одно удаление.

«Мы перед игрой говорили, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Ребята старались, временами что-то получалось, что-то нет, противник сыграл практически от обороны, без провалов», — сказал после матча Брагин.

В такой непростой игре сборная России сумела выйти вперед — первое очко набрал Евгений Тимкин, который в концовке второго периода поразил ворота канадцев броском с неудобной руки после хорошей передачи Дмитрия Орлова. В начале третьего периода показалось, что россиянам будет полегче при игре на контратаках. Однако канадцам хватило одного удаления — после нарушения правил Владимиром Тарасенко большинство реализовал Хенрик.

До конца основного времени командам больше забить не удалось. В овертайме канадцам хватило одной острой атаки — Манжипан, которого у своих ворот упустил Тарасенко, замкнул передачу Троя Стечера.

«Для многих молодых ребят это был первый опыт чемпионата мира, думаю, для их развития он будет неоценим. Все расстроены, вся страна расстроена, но что есть, то есть, парни бились до конца, отдали все, что было, но это хоккей, в нем есть, как всегда, проигравшие и победители. К сожалению, мы сегодня проигравшая сторона», — сказал после игры Бобровский.

Брагин назвал результат команды неудовлетворительным, а также рассказал о состоянии ряда игроков. «Да, лучшие игроки [КХЛ] были собраны, но кто-то был не в самом хорошем состоянии, кто-то травмирован, как [Михаил] Григоренко, который, по сути, играл почти с травмой, [Сергей] Толчинский не в лучшем состоянии, поэтому я бы не стал сравнивать [уровень КХЛ и НХЛ]», — отметил он.

«Команда понимает свою ответственность за поражение»

Глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сказал ТАСС, что команда была психологически подготовлена к матчу с канадцами. «На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе, все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков», — отметил Ротенберг.

Первый вице-президент ФХР считает, что сейчас нет смысла искать виновников поражения. «Все, кто приехал на турнир и жил в “пузыре”, проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять. Теперь наша задача выиграть Олимпийские игры в Пекине, а что касается сегодняшнего поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме 3 на 3. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все — это 100%», — заявил собеседник ТАСС.

Также Ротенберг отметил, что все игроки команды хотели победить на турнире. «В этих непростых условиях, в которых мы находились, к нам смогли приехать многие игроки. Все хотели победить. Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу, в следующем матче против канадцев мы обязательно победим», — добавил Ротенберг.

Самонов, Проворов, Бурдасов — лучшие по итогам турнира

Россияне не могут победить канадцев на чемпионате мира с 2011 года, тогда командой руководил Вячеслав Быков. С того момента сборные России и Канады встречались пять раз. За исключением игры на Кубке Первого канала в декабре 2017 года (2:0) россияне постоянно уступали: в финале чемпионата мира 2015 года (1:6), полуфинале Кубка мира (3:5), полуфинале чемпионата мира — 2017 (2:4) и четвертьфинале мирового первенства 2018 года (4:5, в овертайме).

Поражение не позволило России опередить канадцев в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) — в случае успеха россияне имели бы хорошие шансы на первое место. Лучшими в составе сборной России по итогам турнира стали Самонов, защитник Иван Проворов и нападающий Антон Бурдасов. Хотя лучший бомбардир команды — Александр Барабанов (четыре гола + четыре передачи).

Борьбу за победу на чемпионате мира продолжают только команды из группы В. Американцы разгромили словаков со счетом 6:1, а действующие чемпионы мира финны обыграли чехов (1:0). Сборная Германии неожиданно выиграла у команды Швейцарии (3:2, по буллитам) и впервые с 2010 года вышла в полуфинал турнира.

«Все лидеры группы А едут домой — это такой чемпионат. Сборная России — хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен», — отметил в беседе с ТАСС президент IIHF Рене Фазель.