Соперники Казахстана разнесли группу, в которой играла Россия, и вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

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На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) определились четвертьфиналисты, сообщает корреспондент Vesti.kz. Все участники, вышедшие в ½, представляют группу В, в которой играла сборная Казахстана.

Команда США первой пробилась в следующую стадию, разгромив словаков со счетом 6:1.

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Германия проигрывала Швейцарии по ходу матча, но на последней минуте перевела игру в овертайм и затем одержала победу в серии буллитов (3:2).

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Также сделала камбэк Канада, которая выбила из борьбы Россию, сначала сравняв в основное время, а затем забросив победную шайбу в дополнительной пятиминутке (2:1).

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Действующий чемпион мира сборная Финляндии прошла Чехию благодаря единственному голу, забитому во втором периоде.

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Таким образом, в полуфинале чемпионата мира-2021 сыграют следующие пары:

США — Канада;

Германия — Финляндия.