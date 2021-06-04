«Мертвый опоссум, вышедший в плей-офф благодаря Казахстану». В России назвали кошмаром вылет с ЧМ по хоккею

«Начну с главного. В эфире “Матч ТВ” перед четвертьфиналом Россия — Канада я назвал нашего соперника “мертвым опоссумом”. Позвольте объясниться. Это не оскорбление. Я же не сказал, что Канада — мертвая команда по игре. Но опоссум — зверек, который известен тем, что в случае опасности прикидывается мертвым. Однако если ты подойдешь к нему, чтобы пнуть ногой или потрогать палкой, он может прыгнуть и укусить. Это такое крылатое выражение — “мертвый опоссум”. И я считаю, оно хорошо подходит к сборной Канады на этом турнире. “Кленовые листья” проиграли первые три матча на групповом этапе. Они попали в плей-офф чудом, потому что Казахстан не победил Норвегию, потому что Латвия не забила второй гол немцам в основное время. И если мы привыкли видеть Канаду как грозного гризли, разрывающего всех в группе, то на этом чемпионате мира все было не так. Это был “мертвый опоссум”. Сборная, где почти нет звезд. Но выделяется первое звено, в котором играют Эндрю Мэнджапани (“Калгари”) — Адам Хенрик (“Анахайм”) — Коннор Браун (“Оттава”). Они в семи матчах набрали 27 (10+17) очков. Мэнджапани прилетел на чемпионат мира одним рейсом из Калгари вместе с Никитой Нестеровым. Наш защитник даже выкладывал в сторис Instagram, как они сидели в аэропорту. И вот Мэнджапани набрал 8 (4+4) очков в четырех матчах при полезности “+4”, а Канада с ним набрала десять очков, которые позволили выйти в плей-офф. То есть этот парень изменил для “Кленовых листьев” очень многое. И в овертайме он сейчас для Канады все решил. Россия проиграла реально десятому составу “кленовых листьев”. Это просто кошмар», — написал эксперт.