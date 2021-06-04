«Мертвый опоссум, вышедший в плей-офф благодаря Казахстану». В России назвали кошмаром вылет с ЧМ по хоккею
«Кленовые листья» совершили в этом матче камбэк.
«Кленовые листья» совершили в этом матче камбэк.
Российский хоккейный журналист Павел Лысенков возмутился поражением сборной его страны от Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021 по хоккею, сообщают Vesti.kz. В своем аккаунте в Instagram он назвал результат матча кошмаром, отметив, что «кленовые листья» вышли в
Напомним, что в матче ¼ Канада, проигрывая по ходу встречи, совершила камбэк и выбила Россию из турнира. В итоге все полуфинальные пары составили команды из группы В, в которой выступала сборная Казахстана.
«Начну с главного. В эфире “Матч ТВ” перед четвертьфиналом Россия — Канада я назвал нашего соперника “мертвым опоссумом”. Позвольте объясниться. Это не оскорбление. Я же не сказал, что Канада — мертвая команда по игре. Но опоссум — зверек, который известен тем, что в случае опасности прикидывается мертвым. Однако если ты подойдешь к нему, чтобы пнуть ногой или потрогать палкой, он может прыгнуть и укусить. Это такое крылатое выражение — “мертвый опоссум”. И я считаю, оно хорошо подходит к сборной Канады на этом турнире. “Кленовые листья” проиграли первые три матча на групповом этапе. Они попали в