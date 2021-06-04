Хоккеист Бурдасов считает, что сборная России приняла поражение от канадцев по-мужски

«Я давно играю в хоккей и видел в нем многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере, и надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать, это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа, — сказал Бурдасов. — Я кое-что выиграл и всегда радовался победам, деля их со своими товарищами, вчера мы проиграли, что ж, значит, я должен принять это поражение, но оно не может перечеркнуть того, что я прожил с командой на протяжении месяца. Мы работали как могли, каждый отдавался своему делу на сто процентов, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и победить».