Хоккеист Бурдасов считает, что сборная России приняла поражение от канадцев по-мужски
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России приняли
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России приняли
В четверг сборная России проиграла в овертайме канадцам (1:2) и завершила выступление на чемпионате мира в Риге.
«Я давно играю в хоккей и видел в нем многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере, и надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать, это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа, — сказал Бурдасов. — Я
«Любой хоккеист мечтает проверить себя на самом высоком уровне, а что может быть выше, чем соперничество с Канадой? Не хочу умалять достоинства других соперников, но, наверное, каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой. Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом: да, мы проиграли, но приняли поражение
Финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.