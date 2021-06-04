Чернышенко: Российские хоккеисты хорошо играли с канадцами, несмотря на поражение

Россияне уступили в четвертьфинале турнира канадцам со счетом 1:2 в овертайме.
«Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт, — сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС. —
На чемпионатах мира ранее сборные России и Канады встретились в 19-й раз, россияне потерпели 11-е поражение при восьми победах. Российская команда проиграла канадцам в матче мирового первенства четвертый раз подряд. Полуфиналы пройдут 5 июня, канадцы сыграют со сборной США, финны — с командой Германии. Днем позднее состоятся финал и матч за третье место.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и