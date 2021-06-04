Чернышенко: Российские хоккеисты хорошо играли с канадцами, несмотря на поражение

Россияне уступили в четвертьфинале турнира канадцам со счетом 1:2 в овертайме.

«Это спорт, надо делать выводы, а не расстраиваться. Наши играли хорошо, это неожиданность, за то мы и любим спорт, — сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС. — Кто-то говорит, есть канадское проклятье, я считаю, что нет. Наши точно были сильнее и по статистике, и по всему остальному».

На чемпионатах мира ранее сборные России и Канады встретились в 19-й раз, россияне потерпели 11-е поражение при восьми победах. Российская команда проиграла канадцам в матче мирового первенства четвертый раз подряд. Полуфиналы пройдут 5 июня, канадцы сыграют со сборной США, финны — с командой Германии. Днем позднее состоятся финал и матч за третье место.