Боумэн не считает позором поражение сборной России от канадцев на чемпионате мира

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Российские хоккеисты проиграли канадцам в овертайме со счетом 1:2. Матч состоялся в четверг.

«Это была очень хорошая игра, — сказал Боумэн. — Кто-то говорит, что это позор для России? Нет, конечно, нет. Все-таки это были профессиональные хоккеисты, была конкурентная и напряженная игра».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В воротах очень сильную игру провел Дарси Кемпер, он много раз спасал команду. У сборной Канады вообще достаточно крепкий состав, в нем есть и будущий первый номер драфта НХЛ [Оунер Пауэр]. Канадские ребята играли с невероятной отдачей, хотя и сборная России играла неплохо, это надо признать. Этот год все-таки был особенным и не совсем нормальным, многие игроки не приехали, команды не могли использовать всех, кого хотели», — добавил собеседник агентства.