Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной России от канадцев

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В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге.

«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ.

При этом он отметил, что не знает, смотрел ли Путин весь матч.

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