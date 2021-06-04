Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной России от канадцев
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был расстроен итогом матча российской сборной по хоккею с канадцами на чемпионате мира, как и мы все, сообщил
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин был расстроен итогом матча российской сборной по хоккею с канадцами на чемпионате мира, как и мы все, сообщил
В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге.
«Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
При этом он отметил, что не знает, смотрел ли Путин весь матч.
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