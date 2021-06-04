Федун считает, что российские футболисты дадут больше поводов для гордости, чем хоккеисты

Сборная России в четверг в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

«Могу сказать одно: после вчерашнего уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — заявил Федун.

Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче ½ финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.