Федун считает, что российские футболисты дадут больше поводов для гордости, чем хоккеисты

Сборная России в четверг в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.
«Могу сказать одно: после вчерашнего уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — заявил Федун.
Сборная Канады в полуфинале сыграет с командой США, в другом матче ½ финала встретятся команды Финляндии и Германии. Обе игры состоятся 5 июня. Финал и матч за третье место пройдут 6 июня.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и