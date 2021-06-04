Буре считает, что не стоит оценивать уровень хоккея в России по итогам чемпионата мира

Сборная России уступила команде Канады в четвертьфинале турнира в Риге со счетом 1:2 в овертайме.

«Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования, и я тоже крайне расстроен поражением. Но сейчас нужно понять причину, без эмоций и истерик разобраться, что к чему, — сказал Буре. — Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея».

«Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера — это не выход из ситуации, но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме [в формате] “три на три” выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо, разбираться надо с холодной головой», — добавил он.