Черчесов прокомментировал поражение сборной России в ¼ финала чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею в четверг проиграла канадцам в четвертьфинале мирового первенства в Риге со счетом 1:2 в овертайме.

«Не знаю, как объяснить [поражение]. Одним глазом смотрел [матч] , другим — готовился к организационным моментам. Наша “Красная машина” доставляла много радости, для того и есть неудачи, чтобы что-то подправить. Один шаг назад — два вперед, мы болели за них».

«Сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как хотели пройти дальше, и не хотел бы проводить параллель между нами. Мы будем делать все, что от нас зависит», — добавил он.