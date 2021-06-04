«Камень преткновения»: Мутко объяснил поражение сборной России от Канады

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В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Последняя победа россиян в очных встречах с канадцами на чемпионатах мира датирована 2011 годом.

«Знаете, канадцы — какой-то камень преткновения. Потенциал нашей сборной на голову выше, и мы могли спокойно выиграть. Но, может, старт неудачный канадцев (на турнире — ред.) нас убаюкал, разговоры, что какие-то там студенты», — сказал Мутко в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости, как он воспринял проигрыш хоккеистов.

Канадцы проиграли в трех стартовых матчах чемпионата мира-2021 командам Латвии, США и Германии, после чего их попадание в четвертьфинал турнира находилось под большим вопросом. Команда Страны кленового листа туда пробилась, но известно это стало только по итогам другого матча, завершившегося с благоприятным для канадцев счетом.