«Работать надо уметь»: Фетисов — о провале сборной России на ЧМ по хоккею

В четверг сборная России в овертайме уступила команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге. Последняя победа россиян в очных встречах с канадцами на чемпионатах мира датирована 2011 годом.

Фоторепортаж Канадцы отправили сборную России домой

«Работать надо уметь: понимать специфику и, во вторых, надо готовиться», — сказал Фетисов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, как сборной преодолеть «канадское проклятье».

«Надо делать выводы. Непросто найти объяснение тому, что не произошло, нужно понять, почему это не произошло. Мы им помочь не сможем, если они этого не захотят сами», — добавил многократный чемпион мира, включенный как в Зал славы Международной хоккейной федерации, так и в Зал хоккейной славы в Торонто.