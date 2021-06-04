5 игроков сборной России, проваливших чемпионат мира. Тарасенко не стал лидером, Нестерова не стоило даже звать

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Сборная России завершила выступление на чемпионате мира-2021 на стадии четвертьфинала, проиграв Канаде в овертайме 1:2. Мы с коллегами по горячим следам попытались разобраться в причинах такого провального результата.

Состав российской команды по меркам нынешнего турнира был сильным, однако добиться успеха он не позволил. Рассказываем об игроках, которые разочаровали на мировом первенстве и от которых все ждали большего.

Нападающий Владимир Тарасенко

Упрекнуть форварда «Сент-Луиса» в отсутствии желания, характера и слабости точно нельзя. Тарасенко с первого матча в Риге старался изо всех сил, выжимал из себя все что было. Но в трех матчах у Владимира 2 (0+2) очка и показатель полезности «+1». Он не смог стать лидером команды, вожаком, который повел бы коллектив за собой. Ошибкой было с самого начала ставить его в тройку к Бурдасову, по ходу матча со Швецией Брагин все-таки разбил их, но время все равно было потеряно. Необъяснимо для меня, почему с Канадой Тарасенко сыграл только 13:59 — это восьмой показатель среди форвардов сборной России в этой встрече. Почему Швец-Роговой с одним голом на турнире сыграл больше? У Владимира не получилось на турнире настроить свой убийственный бросок. Возможно, после тяжелого восстановления после операции, скомканного сезона и травмы в конце апреля (в конце регулярки НХЛ он пропустил несколько матчей) его не стоило звать в сборную. Конечно, он хотел поехать, но переоценил свои возможности.

Нападающий Максим Шалунов

От лучшего снайпера плей-офф Кубка Гагарина точно на этом турнире ждали большего. После того, как расположение сборной покинул Вадим Шипачев, Шалунов стал первым центром команды. В итоге на четвертьфинал Максим остался в запасе, потому что в матчах группового этапа выглядел откровенно плохо. В шести матчах лишь один гол, и то в игре со сборной Белоруссии (6:0). Сложно понять, почему нападающий был так нерезультативен на турнире сборной. Вероятно, есть повреждения после сезона КХЛ, моральная усталость после поражения в финале «Авангарду». Были и нервы от того что, все смотрят на тебя как на потенциального лидера. Для Шалунова это был второй чемпионат мира в карьере, три года назад в Копенгагене он тоже вылетел в четвертьфинале от Канады, но сыграл куда более ярко: в 8 матча 6 (3+3) очков.

Защитник Никита Нестеров

Изначально приглашение Нестерова в сборную вызывало вопросы. Никита провел плохой сезон в «Калгари», где не всегда попадал в состав, а если играл, то совсем немного. К тому же «Флэймз» последними завершили регулярный чемпионат НХЛ, и российский защитник смог сыграть только в середине группового этапа ЧМ. Первый матч с Данией вышел не слишком удачным, оно и понятно: отсутствие игровой практики, новые партнеры, другой размер площадки. Гаврикову и Проворову тоже нужно было время, чтобы перестроиться. У Нестеров хорошая статистика на турнире — в пяти матчах 4 (2+2) очка. Но только свои прямые обязанности в обороне он выполнял плохо. В концовке матча с Канадой он получил удаление, которое осложнило положение дел для сборной России. Он был на льду в овертайме, когда Мэджапани забил гол. Из всех защитников сборной России Нестеров выступил хуже всех.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPq5CuLNE3X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий Эмиль Галимов

Не хочется писать даже о том, в чем именно форвард СКА был плох. Просто с самого начала было ясно: 12-го бомбардира питерского клуба не должно было быть в сборной. В карьере 29-летнего хоккеиста этот чемпионат мира был первым. И очевидно, почему ранее он не попадал в состав — его уровень просто не соответствует такому турниру. У него нет козырей, которые помогли бы ему приносить результат в матчах с сильнейшими сборными. Креатива не хватает, а для звена чеккеров можно найти более боевитых игроков. С Канадой Галимов вообще не вышел, так и сидел 13-м форвардом. Когда говорят, что из КХЛ пригласили всех сильнейших, появляется вопрос: в чем Эмиль был сильнейшем в этом сезоне?

Нападающий Евгений Тимкин