5 игроков сборной России, проваливших чемпионат мира. Тарасенко не стал лидером, Нестерова не стоило даже звать
По Шалунову, Галимову и Тимкину тоже остались вопросы.
По Шалунову, Галимову и Тимкину тоже остались вопросы.
Сборная России завершила выступление на чемпионате мира-2021 на стадии четвертьфинала, проиграв Канаде в овертайме 1:2. Мы с коллегами по горячим следам попытались разобраться в причинах такого провального результата.
Состав российской команды по меркам нынешнего турнира был сильным, однако добиться успеха он не позволил. Рассказываем об игроках, которые разочаровали на мировом первенстве и от которых все ждали большего.
Упрекнуть форварда «Сент-Луиса» в отсутствии желания, характера и слабости точно нельзя. Тарасенко с первого матча в Риге старался изо всех сил, выжимал из себя все что было. Но в трех матчах у Владимира 2 (0+2) очка и показатель полезности «+1». Он не смог стать лидером команды, вожаком, который повел бы коллектив за собой. Ошибкой было с самого начала ставить его в тройку к Бурдасову, по ходу матча со Швецией Брагин
От лучшего снайпера
Изначально приглашение Нестерова в сборную вызывало вопросы. Никита провел плохой сезон в «Калгари», где не всегда попадал в состав, а если играл, то совсем немного. К тому же «Флэймз» последними завершили регулярный чемпионат НХЛ, и российский защитник смог сыграть только в середине группового этапа ЧМ. Первый матч с Данией вышел не слишком удачным, оно и понятно: отсутствие игровой практики, новые партнеры, другой размер площадки. Гаврикову и Проворову тоже нужно было время, чтобы перестроиться. У Нестеров хорошая статистика на турнире — в пяти матчах 4 (2+2) очка. Но только свои прямые обязанности в обороне он выполнял плохо. В концовке матча с Канадой он получил удаление, которое осложнило положение дел для сборной России. Он был на льду в овертайме, когда Мэджапани забил гол. Из всех защитников сборной России Нестеров выступил хуже всех.
Не хочется писать даже о том, в чем именно форвард СКА был плох. Просто с самого начала было ясно: 12-го бомбардира питерского клуба не должно было быть в сборной. В карьере 29-летнего хоккеиста этот чемпионат мира был первым. И очевидно, почему ранее он не попадал в состав — его уровень просто не соответствует такому турниру. У него нет козырей, которые помогли бы ему приносить результат в матчах с сильнейшими сборными. Креатива не хватает, а для звена чеккеров можно найти более боевитых игроков. С Канадой Галимов вообще не вышел, так и сидел 13-м форвардом. Когда говорят, что из КХЛ пригласили всех сильнейших, появляется вопрос: в чем Эмиль был сильнейшем в этом сезоне?
Если бы Россия обыграла Канаду, то Тимкин стал бы главным героем матча и вписал свое имя в историю. 30-летний форвард едет на свой первый в карьере чемпионат мира, забивает первый гол (и первое очко набирает) в матче с канадцами. Просто голливудская история! Ведь до этого сезона (пока не перешел в СКА) Евгений даже не играл в главной команде на Евротуре. Да и после этого года вряд ли заслуживал попадание в сборную. В регулярном чемпионате его показатель полезности был худший в СКА, «-10». Он второй по количеству штрафных минут (45) в армейском клубе. Все эти проблемы были и на чемпионате мира. Тимкин удалялся, с канадцами так вообще повезло, что отделался только двумя минутами. Его брали под четвертое звено, где он и играл. Но нет уверенности, что Андронов, Телегин, Жарков, которых не приглашали, сыграли бы хуже на этой позиции. Евгений был ничем не лучше них в сезоне, но все равно поехал в Ригу.