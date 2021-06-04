Бывший тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев в ворота России

«В эпизоде с первым голом Сергей сел не под бросок, а под игрока, который отдавал пас. Хотя в некоторых похожих моментах он этого не делал и оставался в стойке, тем самым заставляя соперника бросать мимо или в него. В этом случае он подсел под владеющего шайбой игрока, тот отдал пас, и Сергей даже не поднялся на ноги. Он сидел до броска — это техническая ошибка. Когда пошел пас под бросок в касание, Сергей так и сидел с низко опущенной ловушкой. Но он так прочитал эпизод — в другой раз, возможно, сыграл бы иначе.