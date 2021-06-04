Виноват ли Бобровский в поражении от Канады? Разбираем игру вратаря с его бывшим тренером

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
5.06Не началсяСША
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяФинляндия
Германия
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
17:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виноват ли Бобровский в поражении от Канады? Разбираем игру вратаря с его бывшим тренером

В обоих пропущенных голах Сергей мог выручить.

Наверх

За несколько часов до четвертьфинала написал олимпийскому чемпиону Виталию Самойлову. Иметь под рукой номер легенды советского вратарского цеха и не задать ему самый обсуждаемый вопрос последних дней — кого выбрать против Канады: Бобровского или Самонова — я не мог. Экс-голкипер сборной СССР без доли сомнения ответил: «Надо ставить Бобровского. Это оправданный риск».

От своих слов Виталий Анатольевич не отказался и после матча. Бобровский, несмотря на 11-дневную паузу без игр, скомканный сезон во «Флориде», ранний вылет из плей-офф и ссылку в запас на решающие матчи, вышел таким, каким мы его и привыкли видеть в сборной. Спокойным, несуетливым, без резких выпадов и метаний по вратарской площади — каждым движением он излучал уверенность. Вспомните, как в первом периоде он хитро и нагло вводил шайбу в игру, когда поймал ее ловушкой. Это показатель того, что голкипер чувствует дух игры. Сергей как бы подгонял партнеров вперед — мол, идите и забивайте, а я исправлю, если потребуется, ваши помарки в обороне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бобровский не отдыхал в отеле, а работал

— Я созванивался с Сергеем во время чемпионата мира, — говорит олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов. — Он три дня в номере не слезал с велосипеда. Три раза в день по полтора часа крутил велосипед, будто едет марафон. Выполнял разные вратарские упражнения. Это не проходит просто так. Человек постоянно в работе. Он не отдыхал в отеле, а работал. Если вспомнить, за счет работы Бобровский вытеснил Семена Варламова на молодежной Суперсерии, вытеснил Илью Брызгалова из «Филадельфии». Сергей первым выходил на тренировку и уходил со льда последним, когда остальные вратари уже собирались идти в душ. Спросите у любого голкипера в НХЛ, кто больше всех тренируется, — и вам ответят: «Бобровский».

Штаб сборной не прогадал, выпустив на четвертьфинал опытного Бобровского, выигравшего, на секундочку, две «Везины», а не набравшего ход в группе Самонова. Сергей оказался готов к такому уровню, и канадцы — точно не раздражители для него. Голкипер «Флориды» прекрасно знаком с их агрессивной манерой игры, что говорило только в его пользу.

— У него за спиной сотни таких игр, — продолжает Виталий Самойлов. — При всем уважении к Самонову, который идет правильной дорогой, Сергей сильнее и опытнее. Я был уверен, что Бобровский покажет хороший уровень, но оба пропущенных гола мне не понравились. Сергей сыграл четко и показал, на что способен. Он отбил опасный бросок блином в овертайме, выручил в конце третьего периода, когда канадцы могли делать счет 2:1 в основное время. После матча никто не скажет, что Сергей виноват в поражении, хотя перед игрой большинство специалистов склонялись к выбору Самонова.

31
фотография
31
фотография
31
фотография
Канадцы отправили сборную России домой

Разбор пропущенных голов

Так как же «Кленовые» забивали Бобровскому? Первая шайба канадцев — удачно разыгранное большинство после удаления Владимира Тарасенко. Адам Хенрик вышел из-под опеки перед воротами и замкнул передачу с лицевой линии. Сергей перестраховался и опустился на щитки раньше момента броска. Пущенную Хенриком шайбу Бобровский только проводил взглядом.

— В эпизоде с первым голом Сергей сел не под бросок, а под игрока, который отдавал пас, — отмечает Самойлов. — Хотя в некоторых похожих моментах он этого не делал и оставался в стойке, тем самым заставляя соперника бросать мимо или в него. В этом случае он подсел под владеющего шайбой игрока, тот отдал пас, и Сергей даже не поднялся на ноги. Он сидел до броска — это техническая ошибка. Когда пошел пас под бросок в касание, Сергей так и сидел с низко опущенной ловушкой. Но он так прочитал эпизод — в другой раз, возможно, сыграл бы иначе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол «Кленовых» — идеальная комбинация в формате «три на три». Манджапане привез шайбу в зону россиян, скинул на вершину Трою Стэчеру, который уложил на замахе Тарасенко и Морозова, объехал Нестерова и вернул снаряд обратно партнеру через вратарскую площадь. Эндрю оставалось не промахнуться по полупустым воротам.

— В моменте со вторым голом Сергей пропустил шайбу под клюшкой, — отмечает Самойлов. — Сергей сел к игроку, чтобы перехватить шайбу, которая прошла через вратарскую, чего в принципе не должно быть. При этом для его уровня можно было сыграть на дальнего нападающего. Если бы такой гол пропустил Самонов, к нему не было бы никаких вопросов, но к Бобровскому могу предъявить претензии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для канадского голкипера Дарси Кемпера российская атака не создала нерешаемых задач. С трудом вспомню и пару реальных угроз его воротам — разве что промах Владимира Тарасенко из хорошей позиции. Таких моментов, как, например, первый гол Адама Хенрика в касание, когда вратарь мог по-разному прочитать эпизод, в зоне канадцев не возникало. Бросками в район груди или щитков Кемпера не удивить. Не просто так Дарси — основной голкипер клуба НХЛ. Против него российское нападение выглядело очень уж беспомощно.

— Еще перед турниром говорил, что за Кемпера и Хилла совершенно не волнуюсь. Когда надо, они соберутся и покажут свою игру. Россиянам надо было что-то придумать для них, но этого не произошло. Канадцы чуть-чуть подсели на наших защитников, не давали начинать атаки — и все. Вы хоть Бобровского, хоть Василевского поставьте в ворота — никакой разницы. Канадцы не дали нам ничего создать в их зоне. Многие недооценивали канадцев, но я не согласен с этими людьми.

Канада не Чехия, не Белоруссия, не Швеция. Они — родоначальники хоккея. Они могут проиграть Латвии, могут проиграть Танзании, но против России соберутся, пожертвуют всем, чтобы не дать нам пройти дальше. Они грамотно выполнили задание тренерского штаба — накрывали двумя нападающими защитников в нашей зоне, не давая им поднимать голову и делать три-четыре шага вперед, чтобы отдавать первые передачи. Канадцы на корню заглушили начало наших атак, — считает Самойлов.

Перед четвертьфиналом все ломали голову с вратарским вопросом, но матч с «Кленовыми листьями» вскрыл другие (более глобальные) проблемы нашей сборной. Оборонительным и местами трусливым стилем с пассивным нападением канадцев — даже без звезд первого и второго порядка — не обыграть. План, выбранный штабом сборной, провалился. И это точно не вина Бобровского.

Россия
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Канада
 Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
Главные темы
Тарасенко не стал лидером, Нестерова не стоило даже звать
Овертайм — давно не тупая беготня, а целая наука
Виноват ли Бобровский в поражении от Канады?
«Мертвый опоссум». В России назвали кошмаром вылет с ЧМХ
«Камень преткновения»: Мутко объяснил поражение сборной России от Канады
Третьяк считает, что Брагин должен продолжить тренировать сборную России по хоккею
Черчесов прокомментировал поражение сборной России в ¼ финала чемпионата мира по хоккею
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Буре считает, что не стоит оценивать уровень хоккея в России по итогам чемпионата мира
Федун считает, что российские футболисты дадут больше поводов для гордости, чем хоккеисты
Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной России от канадцев
Боумэн не считает позором поражение сборной России от канадцев на чемпионате мира
Чернышенко: Российские хоккеисты хорошо играли с канадцами, несмотря на поражение
Хоккеист Бурдасов считает, что сборная России приняла поражение от канадцев по-мужски
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Мира
1920
Бельгия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Чехословакия
Чехословакия
1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1959
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1968
Франция
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
Кадр дня
Эндрю Манджапане забрасывает победную шайбу в ворота Сергея Бобровского: Канада идет дальше, Россия едет домой
Соперники Казахстана разнесли группу, в которой играла Россия, и вышли в полуфинал ЧМ по хоккею
Разучились побеждать канадцев. Российские хоккеисты проиграли в ¼ финала чемпионата мира
Роман Ротенберг: Сборная России по хоккею понимает свою ответственность за поражение
Бурдасов, Проворов и Самонов — лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2021
Не помог даже легендарный Третьяк! Что окружало сенсационный вылет сборной России с чемпионата мира
«Очень обидно и грустно»: что говорили игроки и тренер сборной России после провала в четвертьфинале ЧМ
«Фантастическое позорище». Комментатор Андронов жестко раскритиковал сборную России за поражение от Канады
Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа
Сборная Финляндии обыграла чехов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Большой провал на чемпионате мира. Россия опозорилась, проиграв слабейшей Канаде в современной истории
Финны идут за вторым золотом ЧМ подряд! Обыграли чехов, а дальше у них матч с немцами
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
«Со стороны виднее». Игрок сборной Казахстана — о «Барысе», матче с Норвегией и чемпионате мира
Невероятная победа Германии! Чудом спаслись в концовке и выиграли после супербуллита!
Америка размазала соперника по четвертьфиналу! США идут за медалями ЧМ, отгрузив 6 шайб словакам
Сборная Германии впервые с 2010 года вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею
Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Все фотогалереи
Репортажи
ФотоВидео
31Канадцы отправили сборную России домой
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
18Сборная России разгромила команду Беларуси
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14Россия обыграла Швейцарию
16Сборная России обыграла Данию
9Сборная России по пути на тренировку
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
21Сборная США обыграла Канаду
11Талисманы чемпионатов мира по хоккею
Осознанный хоккей. Самые красивые моменты ЧМ
Финляндия — Чехия — 1:0. Лучшие моменты
Россия — Канада — 1:2 (ОТ). Лучшие моменты
Швейцария — Германия — 2:3 (Б). Лучшие моменты
Хоккей глазами судей. Часть 3
Хоккей глазами судей. Часть 2
Хоккей глазами судей. Часть 1
США — Словакия — 6:1. Лучшие моменты
Германия — Латвия — 2:1. Лучшие моменты
Россия — Беларусь — 6:0. Лучшие моменты
Витолиньш: уровень чемпионата мира не слишком высок. Может победить кто угодно
Песков: Власти Латвии не приглашали Путина на чемпионат мира по хоккею в Ригу
Бобровский не сыграет с Канадой? Главная интрига в составе сборной России перед четвертьфиналом на ЧМ-2021
Главный тренер сборной Канады: Надеюсь, россияне не проявят к нам должного уважения
Посещаемость сборной России на ЧМ вырастет как минимум в 70 раз. На матч с Канадой продали почти сотню билетов
«Сделай или умри». Обозреватель IIHF — о матче Россия — Канада
Брагин отправит канадцев домой: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Канада сегодня
«А кто-то предвидел, что финские ноунеймы обыграют Россию с Овечкиным?» Что говорят в Канаде о четвертьфинале ЧМ
Мышкин о Бобровском и Самонове перед Канадой: Выбор тяжелейший. По сути, лотерея
Россия не может обыграть Канаду на ЧМ уже 10 лет. Когда, если не сегодня?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь