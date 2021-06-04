Штаб сборной России обсудит выступление команды на ЧМ по хоккею с ФХР

«Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали все. Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели. Хотим еще раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены, и Валерий Николаевич Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам ее выиграть, обсуждаем детали, ждем решения по НХЛ, поедут ли игроки лиги на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Команда Россия

Также глава штаба национальной сборной рассказал о предстоящем собрании по итогам ЧМ-2021 и высказался о будущем главного тренера команды, Валерия Брагина.

«Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира. Проделана огромная работа, два месяца мы жили в “пузыре”. Сейчас нам важно двигаться вперед и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде. Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем все смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру. Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова. он просит публично нам огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы все это сейчас сделаем. Мы все подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет», — добавил Ротенберг.