«Я — друг русских! Заслуги Путина перед Россией огромны». Честное интервью президента ИИХФ Фазеля

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до финала чемпионата мира

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
28.05ЗавершенКазахстан2Канада4
Группа A
тв
28.05ЗавершенШвеция4Великобритания1
Группа A
тв
28.05ЗавершенДания5Беларусь2
Группа B
28.05ЗавершенБуллитыЛатвия3Норвегия4
Группа A
29.05ЗавершенЧехия6Великобритания1
Группа B
29.05ЗавершенИталия3Казахстан11
Группа A
тв
29.05ЗавершенШвейцария1Россия4
Группа B
тв
29.05ЗавершенНорвегия1США2
Группа A
29.05ЗавершенСловакия2Дания0
Группа B
тв
29.05ЗавершенГермания1Финляндия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенБеларусь0Швейцария6
Группа B
30.05ЗавершенИталия1Канада7
Группа B
тв
30.05ЗавершенОвертаймФинляндия3Латвия2
Группа A
тв
30.05ЗавершенШвеция3Словакия1
Группа B
тв
31.05ЗавершенСША2Германия0
Группа A
31.05ЗавершенБуллитыЧехия2Дания1
Группа A
тв
31.05ЗавершенБуллитыРоссия3Швеция2
Группа B
тв
31.05ЗавершенНорвегия3Казахстан1
Группа B
тв
1.06ЗавершенБуллитыКанада2Финляндия3
Группа A
1.06ЗавершенШвейцария6Великобритания3
Группа A
тв
1.06ЗавершенСловакия3Чехия7
Группа B
1.06ЗавершенИталия2США4
Группа A
тв
1.06ЗавершенРоссия6Беларусь0
Группа B
тв
1.06ЗавершенГермания2Латвия1
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенСША6Словакия1
1/4 финала
3.06ЗавершенБуллитыШвейцария2Германия3
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенОвертаймРоссия1Канада2
1/4 финала
тв
3.06ЗавершенФинляндия1Чехия0
1/2 финала
5.06Не началсяСША
Канада
1/2 финала
5.06Не началсяФинляндия
Германия
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
717
2
Швейцария
715
3
Чехия
713
4
Словакия
712
5
Швеция
710
6
Дания
79
7
Великобритания
74
8
Беларусь
74
Группа B
1
США
718
2
Финляндия
717
3
Германия
712
4
Канада
710
5
Казахстан
710
6
Латвия
79
7
Норвегия
78
8
Италия
70
19:16 (мск), источник: Sport24

«Я — друг русских! Заслуги Путина перед Россией огромны». Честное интервью президента ИИХФ Фазеля

Это был его последний чемпионат мира. Наверное.

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Президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю не позавидуешь. Опытный хоккейный функционер, повидавший на своем веку очень многое, под занавес своей карьеры в IIHF столкнулся с обстоятельствами, которые были сильнее его. Еще год назад он должен был уйти в отставку, но сначала пандемия не позволила провести ЧМ-2020 на его родине в Швейцарии, а затем не состоялось заседание правления, и его полномочия были продлены.

Позже началась странная история с чемпионатом мира в Белоруссии, когда только ленивый человек на Западе не пнул швейцарского функционера за визит к Александру Лукашенко. Турнир спешно перенесли целиком в Ригу, где обнаружилось большое количество организационных проблем. Международной федерации хоккея пришлось «вкидывать» в проведение ЧМ более 12 млн евро и организовывать «пузырь», а идея хоть как-то отбить траты за счет допуска болельщиков на трибуны просто провалилась: два купленных билета на матч России и Белоруссии (что тоже, кстати, символично) стали «триумфом» этой бизнес-модели.

Скандал с флагами, море политической мишуры вокруг чемпионата мира, неприезд звезд из НХЛ и, наконец, неожиданный проигрыш его любимой сборной Швейцарии от немцев в четвертьфинале — последние три недели были для Фазеля далеко не самыми спокойными в его жизни.

Осенью Фазелю все же дадут уйти — конференция и выборы нового главы IIHF должны состояться. Рене уходит не на волне успеха, поскольку казна его ведомства не блещет финансами. Дружба с Россией и Белоруссией нынче тоже сродни черной метке, но Фазель на удивление крепко держит удар, даже стоя перед телекамерами и диктофонами. На днях 71-летний уроженец Фрайбурга дал очень интересное интервью весьма либеральной швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Заслуги Путина перед Россией огромны»

— Вы говорили о том, что отозвали чемпионат мира из Белоруссии только потому, что давление со стороны политиков и спонсоров стало слишком сильным. Почему вам так сложно дистанцироваться от автократа Александра Лукашенко?

— Послушайте, я всегда за диалог и обсуждение. В этом мире осталось уже так мало диалога, и меня это беспокоит. Я пережил «холодную войну», когда враждовали СССР и США, но даже тогда понимание было лучше, все можно было обсуждать. Сейчас это просто потеряно. Моей целью было изменить ситуацию по отношению к чемпионату мира в Белоруссии, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Это ведь та самая сила, которой может обладать спорт — прямо как олимпийское перемирие. Увы, сейчас у меня это не вышло, я об этом жалею. Я не был наивен и ничего не ждал, но хотя бы попытаться точно стоило.

— Но Лукашенко, кажется, мало думает о диалоге. Его люди только что похитили из самолета журналиста, которого он не любил. Почему вы не можете просто признать и сказать: «Да, это не сработало»?

— Потому что это не моя работа. Я не политик, я президент Международной федерации хоккея с шайбой. Не мне говорить — я осуждаю то или это. Это не значит, что я одобряю все, что происходит. Но спортивная федерация должна быть нейтральной. Мы не имеем отношения к политике, и именно так и должно быть. Иначе куда мы идем?

— Известно, что вы близки с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Здесь ваш нейтралитет почему-то нарушается…

— Да, я действительно друг русских. А ваша газета — друг западного мира. В этом нет ничего страшного, потому что у нас не должно быть одинаковых взглядов. Но меня поражает, насколько по-разному применяются стандарты. В мире очень много мест, где совершается несправедливость, но никто не говорит: «Эй, Фазель, иди прокомментируй и осуди вот это!».

— Вы поддерживаете Путина, очень доброжелательно отзываясь о нем…

— Да, потому что меня очень беспокоит, в каком свете его представляют. Любой, кто сталкивался с различными культурами, с разной историей, понимает, о чем я говорю. Заслуги Путина перед Россией огромны. Но я уже сказал, что больше о политике говорить не хочу.

— Недавно у вас случился конфликт со Стакисом, мэром Риги, который снял официальный флаг Республики Беларусь и повесил оппозиционный.

— Это было просто недопустимо. Какой сигнал он посылает? Причем тут сборная по хоккею? Эта реакция вообще не имеет отношения к Белоруссии. Мы должны защищать себя от таких популистских вещей и посланий. В любой стране — Швейцарии, США, Израиле, без разницы. Мы сказали: поставьте обратно флаг Белоруссии или уберите флаг IIHF, потому что он не может висеть рядом с тем флагом, который повесили вместо белорусского.

— Да, и теперь флаг IIHF тоже сняли.

— Ну да, вот так. Но мы можем с этим жить. В общем-то, я мэра Риги понимаю — у них через неделю будут выборы.

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«Раньше меня бесили эти старые засохшие крекеры. Теперь я сам стал одним из них»

— А критика, обращенная к вам, вас как-то задевает?

— Сегодня мир такой: если у кого-то другое мнение, то вас называют придурком. Я могу с этим справится, я не против, когда начинается такой шторм. Вы не должны во всем со мной соглашаться, должно быть и другое мнение. Мои дети тоже далеко не всегда меня понимают, и они четко об этом говорят. Думаю, что им сложнее, чем мне. Иногда бывает нелегко быть дочерью или сыном Рене Фазеля.

— Осенью вас кто-то сменит на посту главы Международной федерации хоккея, которую вы возглавляете уже 27 лет. Вы не слишком долго занимали свой пост? Это же целая вечность!

— Когда меня избрали, мне было 45. И меня бесили эти старые засохшие крекеры, которые спали на моих стульях. А теперь я сам стал одним из них. Слишком долго? Я так не думаю. Но настала пора уходить, новая динамика пойдет на пользу федерации.

— Что было самым хорошим за время вашего президентства?

— Например, что нам удалось собрать вместе женские сборные Южной и Северной Кореи для совместного выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Мы работали над этим четыре года! А все твердили: это потерянное время, это невозможно, невозможно… Но у нас получилось. Вот что я имею в виду, когда говорю, что спорт обладает огромной силой и может многое менять.

— А что если основное ваше наследие — это близость к Лукашенко?

— Пусть это решают остальные. А я горжусь тем, чего мы достигли как спортивная ассоциация. Игра стала безопаснее, стало меньше сотрясений мозга. Мы сделали серьезный финансовый шаг вперед, от которого все национальные федерации только выиграли.

Источник: РИА "Новости"

«КХЛ? Дергая за ниточки на заднем плане, я могу помогать людям»

— Вы сказали про динамику. Ее не хватает?

— Не вполне. Есть некоторые вещи, которые трудно повторить. Например, проведение чемпионата мира в Северной Америке. Последний раз мы делали это в 2008 году, в Квебеке. Для меня совершенно ясно, что в обозримом будущем мы останемся с чемпионатом мира в Европе. Но, возможно, мой преемник захочет тут что-то изменить и иначе взглянет на вещи, ему захочется попробовать.

— На чемпионате мира в Риге почти нет громких имен. Это портит качество поставляемой вами продукции?

— Не думаю. Даже гурману не всегда нужно есть икру. Это хороший, разнообразный чемпионат мира, много неожиданностей. Посмотрите, например, на Швейцарию: вместо звезд НХЛ там теперь Киллиан Мотте. Это радует мое готтеронское сердце. И таких примеров много. А уровень игры на турнире высокий, я видел многие хорошие матчи.

— Будет ли первое в истории швейцарское золото чемпионата мира? Ну в качестве прощального подарка президенту?

— Почему бы и нет? Это было бы неплохо. У нас хорошая команда (разговор происходил до того, как Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале — прим. Sport24).

— Каковы ваши планы относительно пенсии? Ходят слухи, что вы можете стать президентом Континентальной хоккейной лиги.

— Я точно знаю, что больше не буду работать в оперативном управлении. Но меня увлекает работа за кулисами и помощь людям. Дергая за ниточки на заднем плане, я могу помогать людям и делать то, что мне по душе. Уверен, вы не увидите меня, сидящим дома. Я не создан для этого.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Мира
1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
1978
Чехословакия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
1990
Швейцария
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1998
Швейцария
1
Швеция
Швеция
2
Финляндия
Финляндия
3
Чехия
Чехия
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