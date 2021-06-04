«Я — друг русских! Заслуги Путина перед Россией огромны». Честное интервью президента ИИХФ Фазеля

Президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю не позавидуешь. Опытный хоккейный функционер, повидавший на своем веку очень многое, под занавес своей карьеры в IIHF столкнулся с обстоятельствами, которые были сильнее его. Еще год назад он должен был уйти в отставку, но сначала пандемия не позволила провести ЧМ-2020 на его родине в Швейцарии, а затем не состоялось заседание правления, и его полномочия были продлены.

Позже началась странная история с чемпионатом мира в Белоруссии, когда только ленивый человек на Западе не пнул швейцарского функционера за визит к Александру Лукашенко. Турнир спешно перенесли целиком в Ригу, где обнаружилось большое количество организационных проблем. Международной федерации хоккея пришлось «вкидывать» в проведение ЧМ более 12 млн евро и организовывать «пузырь», а идея хоть как-то отбить траты за счет допуска болельщиков на трибуны просто провалилась: два купленных билета на матч России и Белоруссии (что тоже, кстати, символично) стали «триумфом» этой бизнес-модели.

Скандал с флагами, море политической мишуры вокруг чемпионата мира, неприезд звезд из НХЛ и, наконец, неожиданный проигрыш его любимой сборной Швейцарии от немцев в четвертьфинале — последние три недели были для Фазеля далеко не самыми спокойными в его жизни.

Осенью Фазелю все же дадут уйти — конференция и выборы нового главы IIHF должны состояться. Рене уходит не на волне успеха, поскольку казна его ведомства не блещет финансами. Дружба с Россией и Белоруссией нынче тоже сродни черной метке, но Фазель на удивление крепко держит удар, даже стоя перед телекамерами и диктофонами. На днях 71-летний уроженец Фрайбурга дал очень интересное интервью весьма либеральной швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Заслуги Путина перед Россией огромны»

— Вы говорили о том, что отозвали чемпионат мира из Белоруссии только потому, что давление со стороны политиков и спонсоров стало слишком сильным. Почему вам так сложно дистанцироваться от автократа Александра Лукашенко?

— Послушайте, я всегда за диалог и обсуждение. В этом мире осталось уже так мало диалога, и меня это беспокоит. Я пережил «холодную войну», когда враждовали СССР и США, но даже тогда понимание было лучше, все можно было обсуждать. Сейчас это просто потеряно. Моей целью было изменить ситуацию по отношению к чемпионату мира в Белоруссии, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Это ведь та самая сила, которой может обладать спорт — прямо как олимпийское перемирие. Увы, сейчас у меня это не вышло, я об этом жалею. Я не был наивен и ничего не ждал, но хотя бы попытаться точно стоило.

— Но Лукашенко, кажется, мало думает о диалоге. Его люди только что похитили из самолета журналиста, которого он не любил. Почему вы не можете просто признать и сказать: «Да, это не сработало»?

— Потому что это не моя работа. Я не политик, я президент Международной федерации хоккея с шайбой. Не мне говорить — я осуждаю то или это. Это не значит, что я одобряю все, что происходит. Но спортивная федерация должна быть нейтральной. Мы не имеем отношения к политике, и именно так и должно быть. Иначе куда мы идем?

— Известно, что вы близки с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Здесь ваш нейтралитет почему-то нарушается…

— Да, я действительно друг русских. А ваша газета — друг западного мира. В этом нет ничего страшного, потому что у нас не должно быть одинаковых взглядов. Но меня поражает, насколько по-разному применяются стандарты. В мире очень много мест, где совершается несправедливость, но никто не говорит: «Эй, Фазель, иди прокомментируй и осуди вот это!».

— Вы поддерживаете Путина, очень доброжелательно отзываясь о нем…

— Да, потому что меня очень беспокоит, в каком свете его представляют. Любой, кто сталкивался с различными культурами, с разной историей, понимает, о чем я говорю. Заслуги Путина перед Россией огромны. Но я уже сказал, что больше о политике говорить не хочу.

— Недавно у вас случился конфликт со Стакисом, мэром Риги, который снял официальный флаг Республики Беларусь и повесил оппозиционный.

— Это было просто недопустимо. Какой сигнал он посылает? Причем тут сборная по хоккею? Эта реакция вообще не имеет отношения к Белоруссии. Мы должны защищать себя от таких популистских вещей и посланий. В любой стране — Швейцарии, США, Израиле, без разницы. Мы сказали: поставьте обратно флаг Белоруссии или уберите флаг IIHF, потому что он не может висеть рядом с тем флагом, который повесили вместо белорусского.

— Да, и теперь флаг IIHF тоже сняли.

— Ну да, вот так. Но мы можем с этим жить. В общем-то, я мэра Риги понимаю — у них через неделю будут выборы.

«Раньше меня бесили эти старые засохшие крекеры. Теперь я сам стал одним из них»

— А критика, обращенная к вам, вас как-то задевает?

— Сегодня мир такой: если у кого-то другое мнение, то вас называют придурком. Я могу с этим справится, я не против, когда начинается такой шторм. Вы не должны во всем со мной соглашаться, должно быть и другое мнение. Мои дети тоже далеко не всегда меня понимают, и они четко об этом говорят. Думаю, что им сложнее, чем мне. Иногда бывает нелегко быть дочерью или сыном Рене Фазеля.

— Осенью вас кто-то сменит на посту главы Международной федерации хоккея, которую вы возглавляете уже 27 лет. Вы не слишком долго занимали свой пост? Это же целая вечность!

— Когда меня избрали, мне было 45. И меня бесили эти старые засохшие крекеры, которые спали на моих стульях. А теперь я сам стал одним из них. Слишком долго? Я так не думаю. Но настала пора уходить, новая динамика пойдет на пользу федерации.

— Что было самым хорошим за время вашего президентства?

— Например, что нам удалось собрать вместе женские сборные Южной и Северной Кореи для совместного выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Мы работали над этим четыре года! А все твердили: это потерянное время, это невозможно, невозможно… Но у нас получилось. Вот что я имею в виду, когда говорю, что спорт обладает огромной силой и может многое менять.

— А что если основное ваше наследие — это близость к Лукашенко?

— Пусть это решают остальные. А я горжусь тем, чего мы достигли как спортивная ассоциация. Игра стала безопаснее, стало меньше сотрясений мозга. Мы сделали серьезный финансовый шаг вперед, от которого все национальные федерации только выиграли.

«КХЛ? Дергая за ниточки на заднем плане, я могу помогать людям»

— Вы сказали про динамику. Ее не хватает?

— Не вполне. Есть некоторые вещи, которые трудно повторить. Например, проведение чемпионата мира в Северной Америке. Последний раз мы делали это в 2008 году, в Квебеке. Для меня совершенно ясно, что в обозримом будущем мы останемся с чемпионатом мира в Европе. Но, возможно, мой преемник захочет тут что-то изменить и иначе взглянет на вещи, ему захочется попробовать.

— На чемпионате мира в Риге почти нет громких имен. Это портит качество поставляемой вами продукции?

— Не думаю. Даже гурману не всегда нужно есть икру. Это хороший, разнообразный чемпионат мира, много неожиданностей. Посмотрите, например, на Швейцарию: вместо звезд НХЛ там теперь Киллиан Мотте. Это радует мое готтеронское сердце. И таких примеров много. А уровень игры на турнире высокий, я видел многие хорошие матчи.

— Будет ли первое в истории швейцарское золото чемпионата мира? Ну в качестве прощального подарка президенту?

— Почему бы и нет? Это было бы неплохо. У нас хорошая команда (разговор происходил до того, как Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале — прим. Sport24).

— Каковы ваши планы относительно пенсии? Ходят слухи, что вы можете стать президентом Континентальной хоккейной лиги.