Канадский комментатор перед матчем с Россией почтил память Юрия Розанова
Канадский комментатор TSN Горд Миллер перед матчем четвертьфинала чемпионата мира с Россией почтил память Юрия Розанова.
Канадский комментатор TSN Горд Миллер перед матчем четвертьфинала чемпионата мира с Россией почтил память Юрия Розанова.
Российский спортивный комментатор Юрий Розанов умер 3 марта. Ему было 59 лет.
Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея. Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Голландии по футболу, а также КХЛ и молодежные чемпионаты мира по хоккею.