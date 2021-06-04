Канадский комментатор перед матчем с Россией почтил память Юрия Розанова

Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея. Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Голландии по футболу, а также КХЛ и молодежные чемпионаты мира по хоккею.